Manchester City, Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için bilinmeyen bir bölgeye giriyor

Manchester City, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin bütün göstergelere göre Barcelona'ya transfer olmasının ardından bırakacağı boşluğu doldurmak için Chelsea'nin yıldızı Enzo'yu hâlâ seçeneklerinden biri olarak görüyor.

Sport gazetesi, Manchester City açısından sorunun, Chelsea'nin Enzo'nun Stamford Bridge'den ayrılışıyla ilgili müzakereye onay vermek için ortaya koyduğu senaryonun artık geçerli olmaması olduğunu aktardı.

Londra kulübünün 120 milyon sterlin değerinde bir teklif almak için belirlediği süre, dün cuma günü, Manchester City bu meblağı masaya koymadan sona erdi.

O andan itibaren Chelsea, orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vermek için belirlediği şartları geri çekti ve şimdi Enzo'nun 2026-2027 sezonunda Stamford Bridge'de kalmasını bekliyor.

Nitekim oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından çıktığı izinden dönerek bugün cumartesi, Real Sociedad karşısında alınan galibiyette teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde ilk kez sahaya çıktı.

Bununla birlikte, "The Telegraph" gazetesi ve transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Manchester City transferi hâlâ gözden çıkarmış değil.

Böylece Enzo transferi bilinmeyen bir bölgeye giriyor; zira İngiliz kulübü önümüzdeki günlerde yeniden deneyebilir, ancak bu kez transfer için sıfırdan yeni şartlar üzerinden müzakere ederek.