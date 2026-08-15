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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Çeviri:

Manchester City, Rodri'nin yokluğunu telafi etmek için bilinmeyen bir bölgeye giriyor

Transfers
Barcelona
M.City
Chelsea
Rodri
E. Fernandez
Premier Lig
İngiltere

Manchester City, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin bütün göstergelere göre Barcelona'ya transfer olmasının ardından bırakacağı boşluğu doldurmak için Chelsea'nin yıldızı Enzo'yu hâlâ seçeneklerinden biri olarak görüyor.

Sport gazetesi, Manchester City açısından sorunun, Chelsea'nin Enzo'nun Stamford Bridge'den ayrılışıyla ilgili müzakereye onay vermek için ortaya koyduğu senaryonun artık geçerli olmaması olduğunu aktardı.

Londra kulübünün 120 milyon sterlin değerinde bir teklif almak için belirlediği süre, dün cuma günü, Manchester City bu meblağı masaya koymadan sona erdi.

O andan itibaren Chelsea, orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vermek için belirlediği şartları geri çekti ve şimdi Enzo'nun 2026-2027 sezonunda Stamford Bridge'de kalmasını bekliyor.

Nitekim oyuncu, Dünya Kupası'nın ardından çıktığı izinden dönerek bugün cumartesi, Real Sociedad karşısında alınan galibiyette teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde ilk kez sahaya çıktı.

Bununla birlikte, "The Telegraph" gazetesi ve transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Manchester City transferi hâlâ gözden çıkarmış değil.

Böylece Enzo transferi bilinmeyen bir bölgeye giriyor; zira İngiliz kulübü önümüzdeki günlerde yeniden deneyebilir, ancak bu kez transfer için sıfırdan yeni şartlar üzerinden müzakere ederek.

  • RodriGetty Images

    Rodri davasıyla bağlantı

    Rodri ile bağlantı açık; zira Barcelona, İspanyol millî orta saha oyuncusuyla anlaşmak için Manchester City'ye ilk iki teklifin reddedilmesinin ardından üçüncü teklifini yaptı bile.

    Son teklif, transferin sabit bedelini 70 milyon euroya çıkarıyor. Katalan kulübü temaslarına 45 milyon euro civarındaki bir teklifle başlamış, ardından bunu 65 milyona yakın bir rakama yükseltmişti.

    Barcelona içinde iyimser bir hava hâkim; kulüp, transferin bu hafta sonu içinde tamamlanabileceğine inanıyor. Manchester'da da müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varacağı görüşü ağır basıyor.

    Rodri'nin satılması, Manchester City'ye finansal fair play kurallarıyla ilgili daha fazla hareket alanı sağlayacak ve kulübün onun yerine gelecek oyuncuyla anlaşmasına imkân tanıyacak.

    Belirttiğimiz gibi, Etihad Stadyumu'nda en çok tercih edilen alternatif Enzo ve Chelsea'nin belirlediği sürenin dolması, orta saha oyuncusu dizisinin sonu anlamına gelmeyecek.

    Manchester City'nin yeni teknik direktörü ve Enzo'nun Chelsea'deki eski teknik direktörü Maresca, dün cuma günü kulübünün Chelsea'nin belirlediği son teslim tarihi oyununa girmeyeceğini açıklamıştı.

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  • Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images

    Yeni etap

    Chelsea, kulüple 2032 yılına kadar uzanan bir sözleşmesi bulunan oyuncunun geleceği konusunda kararın sahibinin kendisi olduğunu netleştirmeye çalışıyor.

    Manchester City ise Rodri transferinin nihai sonucunu öğrenmeyi bekleyecek, ardından Enzo için yeniden harekete geçecek. 

    Fabrizio Romano'nun transfer piyasasının durumuna ilişkin son güncellemelerinde belirttiği üzere, City yönetimi son günlerde oyuncunun menajerleriyle sürekli temas halinde.

    Dolayısıyla senaryo özünde değişmedi, ancak ayrıntılar açısından değişti; Manchester City hâlâ Enzo'yu istiyor, fakat artık dün cuma günkü Chelsea ile muhatap olmuyor. O gün Chelsea, oyuncunun net biçimde belirlenmiş şartlar dahilinde ayrılması için önünde bir kapı aralamıştı; adeta bir serbest kalma bedeli gibi.

    Şimdi Manchester City, Stamford Bridge'in kapılarını açmak ve Arjantinli oyuncuyla anlaşmayı tamamlamak için ödemeye hazır olacağı meblağı belirlemek zorunda kalacak.

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