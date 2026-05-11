Çeviri:
Manchester City, rekor kıran orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini devreye sokacak; Premier Lig devi, bu genç yetenek için bir kiralama planı hazırladı
City'nin Eichhorn için geliştirdiği benzersiz transfer stratejisi
City, Hertha Berlin'in genç yeteneği Eichhorn'u kadrosuna katma yarışında başı çekiyor; Guardiola, 16 yaşındaki oyuncuya olan ilgiyi bizzat kendisi yönlendiriyor.
Premier League şampiyonu, genç oyuncunun gelişiminin yolunda gitmesini sağlarken, Etihad Stadyumu'ndaki uzun vadeli geleceğini de güvence altına almak için stratejik bir yol haritası hazırladı.
Sky Sport'a göre plan, City'nin bu yaz oyuncunun serbest kalma bedelini ödeyip hemen ardından kiralık transferini onaylamasını içeriyor. Bu geçici transferin hedeflenen destinasyonu Bayer Leverkusen; bu sayede Eichhorn, İngiltere'ye geçmeden önce Alman şampiyonunun gözetiminde Bundesliga'da hayati öneme sahip birinci lig deneyimi kazanabilecek.
Rekor kıran isim, Avrupa'nın seçkin isimlerini kendine çekiyor
Eichhorn, tarihi bir çıkış sezonunun ardından Avrupa futbolunun en çok aranan genç oyuncularından biri haline geldi. Henüz 16 yaş 287 günken, Pazar günü Greuther Fürth’e attığı golle 2. Bundesliga tarihinin en genç golcüsü oldu ve kıtadaki tüm yetenek avcılarının dikkatini muazzam potansiyeline çekti.
Almanya U17 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncu, Hertha Berlin'in A takımında şimdiden 18 resmi maça çıktı ve 2 gol attı. Şu anda City en önde olsa da, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve RB Leipzig gibi Almanya'nın dev kulüpleriyle zorlu bir rekabet içinde. Bu kulüplerin hepsi de bu yeteneği Almanya'da tutmak istiyor.
Serbest kalma maddesi ile ilgili ayrıntılar açıklandı
Hertha ile 2029 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, Berlin merkezli kulüp oyuncunun ayrılmasını engelleyemeyebilir. Bir serbest kalma maddesi bu yaz yürürlüğe girecek ve bedeli çeşitli performans ve durumsal kriterlere göre değişecek.
Bu maddenin 10 milyon ile 12 milyon avro arasında olduğu bildiriliyor. Nihai ücreti belirleyen faktörler arasında Hertha'nın şu anda mücadele ettiği lig (2. Bundesliga), satın alan kulübün konumu ve satın alan takımın Avrupa kupalarında mücadele edip etmediği yer alıyor. Bu da anlaşmayı City gibi büyük bir kulüp için oldukça uygun hale getiriyor.
Leverkusen, Bundesliga'da liderlik yarışında önde
Leverkusen'in bu orta saha oyuncusunu kadrosuna katma çabalarında "gazı köklediği" söyleniyor, ancak City'nin önerisi her iki taraf için de en iyi çözümü sunabilir. Sky Blues ile işbirliği yaparak Leverkusen, kalıcı bir transfer ücretinin getireceği ağır mali yükü üstlenmeden oyuncuyu kısa vadeli olarak kadrosuna katmış olur.
Eichhorn'un bu yaz, gideceği yer ne olursa olsun Berlin'den ayrılması bekleniyor. Ağustos ayında profesyonel futbola adım atan genç oyuncu, yeni bir mücadeleye hazır hissediyor ve Guardiola'nın sofistike kiralama planı, masadaki en cazip teklif olarak görünüyor.