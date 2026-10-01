Manchester City, Premier League'in finansal ihlal kararını bozmak için çürütülemez kanıtlar sunmayı planlıyor

Manchester City, finansal kuralları aşmak için 900 milyon £'dan fazla fonu yasa dışı şekilde gizlediği yönündeki bağımsız kurul kararını bozmak adına bir strateji oluşturdu. Daily Mail Sport'a göre, kulüp sponsorluk anlaşmalarının kulübün sahipleri Abu Dhabi United Group tarafından değil, Abu Dabi hükümeti tarafından kısmen finanse edildiğini savunacak.

Manchester City, sponsorlara hükümet hesaplarından para aktarıldığını gösteren banka hesap dökümleri ve tanık ifadeleri dahil çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu öne sürüyor. Kulüp, söz konusu 830,69 milyon £'nun meşru kaynaklardan geldiğini kanıtlamak için bu kanıtları itiraz sürecinde sunacak.