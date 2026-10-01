Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City, Premier League'in finansal ihlal kararını bozmak için çürütülemez kanıtlar sunmayı planlıyor
Manchester City güçlü bir hukuki savunma hazırlıyor
Manchester City, finansal kuralları aşmak için 900 milyon £'dan fazla fonu yasa dışı şekilde gizlediği yönündeki bağımsız kurul kararını bozmak adına bir strateji oluşturdu. Daily Mail Sport'a göre, kulüp sponsorluk anlaşmalarının kulübün sahipleri Abu Dhabi United Group tarafından değil, Abu Dabi hükümeti tarafından kısmen finanse edildiğini savunacak.
Manchester City, sponsorlara hükümet hesaplarından para aktarıldığını gösteren banka hesap dökümleri ve tanık ifadeleri dahil çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu öne sürüyor. Kulüp, söz konusu 830,69 milyon £'nun meşru kaynaklardan geldiğini kanıtlamak için bu kanıtları itiraz sürecinde sunacak.
- Getty Images Sport
Soriano'dan personele sert yalanlama
Premier League'in davasının merkezinde, sponsorluk fonlarının nasıl aktığına dair Jorge Chumillas'ın 2013'te Simon Pearce'e gönderdiği bir mesaj da dahil olmak üzere, hack'lenmiş e-postalar yer aldı. Ancak Manchester City, bu e-postaların personelin yanlış varsayımlarını yansıttığı konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor. İcra kurulu başkanı Ferran Soriano da kulüp çalışanlarına gönderdiği görüntülü mesajda suçlamaları sert bir dille reddetti.
Soriano şöyle dedi: "Premier League'in bize karşı açtığı davanın tamamı tek bir yanlış suçlamaya dayanıyor: Sahibin kişisel parasının bir şekilde ve gizlice Abu Dabi'den bazı sponsorlar aracılığıyla kulübe aktarıldığı iddiası. Bu kesinlikle doğru değil. Bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ve gerçekleşmediğini gösteren çürütülemez kanıtlar Premier League komisyonuna sunuldu. Buna banka hesap dökümleri, para transferleri, tanıklar ve paranın sahibinden gelmediğini kesin olarak ortaya koymak için gerekli olan her şey dahildir."
Etihad, Premier League'e karşı hukuki adım atmayı değerlendiriyor
Kararın ardından yaşananlar, kulübün ticari ortaklarını da ciddi şekilde etkiledi. Ana sponsor Etihad Airways, Premier League'e karşı hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyor. Hava yolu şirketi, bağımsız komisyonun bulgularını kesin bir dille reddediyor.
Etihad, hukuki süreç boyunca kendileriyle hiçbir zaman iletişime geçilmediğini ve ilgili bilgileri sunmaları için kendilerine bir cevap hakkı tanınmadığını belirtti. Etihad sözcüsü, kararın hava yolu şirketi açısından zarar verici sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunurken, bu spesifik bulguların sunuluş biçiminin yol açtığı ciddi sonuçlardan Premier League'in tüm sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.
- Getty Images Sport
Manchester City için sırada ne var?
Manchester City'nin itirazını resmî olarak sunmak için cuma gününe kadar süresi var. Kulüp, yeni atanan bir kurul önündeki hukuki savunmasına liderlik etmesi için büyük ölçüde Lord David Pannick KC'ye güvenecek. Her iki taraf da uzun sürecek bir hukuk mücadelesine hazırlanırken, nihai sonuç İngiliz futbolunun geleceğini kökten yeniden şekillendirebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun