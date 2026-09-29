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Manchester City, Premier League'in 115 mali ihlalinden suçlu bulunmasının ardından meydan okuyan bir resmî açıklama yayımladı
City, tarihi suçlu kararına yanıt verdi
Manchester City, futbol dünyasında şok etkisi yaratan tarihi kararın ardından sessizliğini bozdu. Kulübün 2009 ile 2018 arasındaki mali faaliyetlerine ilişkin uzun süren soruşturmanın ardından bağımsız bir komisyon, Etihad ekibinin ligin Kâr ve Sürdürülebilirlik kurallarını sistematik biçimde aştığı sonucuna vardı.
Karar, tartışmasız şekilde organizasyon tarihinin en önemli anı olarak görülüyor ve kulübün City Football Group sahipliğinde yaşadığı eşi benzeri görülmemiş başarıyı gölgede bırakma tehdidi taşıyor. Kulüp, hızlı ve sert ifadeler içeren yanıtında Premier League Komisyonu'nun görüşünden hayal kırıklığı duyduğunu ve şaşırdığını belirtti ve süreç boyunca tamamen masum olduğunu savundu.
İhlallerin boyutu dikkat çekici düzeyde; lig, kulübün harcama kısıtlamalarını aşmak için "gizlenmiş bir fonlama planı" yürüttüğünü tespit etti. Bulgulara göre City, gelir rakamlarını yapay biçimde şişirmek ve aynı zamanda faaliyetlerinin gerçek maliyetini gizlemek için sahte ticari ortaklıklar kullandı ve gerçeği yansıtmayan mali hesaplar sundu.
Bu eylemlerin, kulübün İngiliz futbolunda zirveye yükseldiği bir dönemde meşru imkânlarının çok ötesinde harcama yapmasına olanak tanıdığı iddia edildi. Premier League'in sunduğu kanıtlar, bu sahte ticari anlaşmaların 830,69 milyon sterlin ölçeğinde gizlenmiş bir fonlama planının parçası olduğunu ortaya koydu; bu rakam da komisyonun tespit ettiği düzenleyici başarısızlığın ciddiyetini gözler önüne serdi.
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Etihad'dan meydan okuma
Komisyon raporunun ağır niteliğine rağmen Manchester City, karara mümkün olan her yasal kanal üzerinden itiraz etme niyetini ortaya koydu. Kulüp, finansal işlemlerinin usule uygun olduğunu ve tüm sponsorluk gelirlerinin meşru olduğunu kanıtlayan "çürütülemez kanıtlara" sahip olduğunu sürekli savundu.
Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu nedenle Kulüp, uygun olan tüm düzenleyici ve hukuki platformlarda kararlı bir şekilde hareket edecek, gerektiğinde de proaktif olacaktır. Premier League süreci hâlâ devam ediyor ve önemli unsurlar henüz tamamlanmadı. Manchester City FC, görüşün hukuk, ilke ve olgular bakımından açık maddi hatalar içerdiği ve güvenilir olmadığı gerekçesiyle, artık kendisine açık olan temyiz yollarına başvuracaktır."
"Kulüp, sekiz yıl boyunca Premier League Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu'nun taraflı etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil düşünen bir düzenleyici gibi davranacağı anlayışıyla yasal sürece titizlikle riayet etti. Kulüp, gelecekteki tüm süreçler tamamlanana kadar daha fazla ne söyleyebileceği konusunda açıkça sınırlıdır."
Masters, komisyonun bulgularını selamladı
Premier League CEO'su Richard Masters, kararı memnuniyetle karşıladı ve bunun yönetim organının en güçlü üyelerinden birine karşı harekete geçme kararını doğruladığını söyledi. Soruşturma, karmaşıklığı ve sonuca ulaşmasının uzun sürmesiyle kötü bir üne sahipti; ligin, hukuki sürecin yavaş ilerlediği yönündeki algı nedeniyle sık sık eleştirildiği de görüldü.
Richard Masters, ayrıntılı açıklamasında şöyle dedi: “Temel karar, bu dönemde Manchester City'de neler yaşandığına ilişkin gerçekleri ortaya koyuyor. Kulübün yaklaşık on yıl boyunca Premier League kurallarını sistematik biçimde ihlal ettiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ayrıca Premier League'in Manchester City'ye karşı bu davayı takip etme kararını da doğruluyor.”
Masters sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadarki süreç hem uzun hem de zorlu olsa da Lig, gerçeklerin bağımsız şekilde ortaya konulması konusunda kararlılığını korudu. Kulüplerin bizzat onayladığı kuralların, organizasyonun bütünlüğünü korumak için uygulanmasını sağlamak Premier League'in temel sorumluluklarından biridir. Ligin tüm kulüpler ve taraftarlar için rekabetçi ve adil kalması hayati önem taşıyor. Bu rolü son derece ciddiye alıyoruz. Bu disiplin davası ve bu karar, Premier League tarihindeki en önemli olaylardır.”
- Getty Images Sport
Olası yaptırımlar ve bundan sonraki yol
Kulüp itirazına hazırlanırken, olası cezanın gölgesi Enzo Maresca'nın kadrosunun ve kulübün uzun vadeli geleceğinin üzerinde ağır şekilde duruyor. Suçlamaların kapsamı, bağımsız komisyonun Premier League kuralları kapsamında mevcut olan neredeyse her türlü yaptırımı tavsiye etme yetkisine sahip olduğu anlamına geliyor. Bunlar, ağır mali cezalardan büyük puan silme yaptırımlarına kadar uzanıyor ve en uç senaryoda kulüp, üst ligden ihraç edilme tehlikesiyle bile karşı karşıya kalabilir.
Şimdilik odak noktası saha değil, mahkeme salonu olmaya devam ediyor. Premier League, soruşturmasının rekabetin bütünlüğünü korumak ve tüm kulüplerin üzerinde mutabık kalınan mali çerçeve içinde faaliyet göstermesini sağlamak için gerekli olduğunu savundu. Ancak Manchester City'nin "amansız" olma yönündeki sözü, bu hikâyenin sona ermekten çok uzak olduğunu gösteriyor. Taraflar yeni savunmalara hazırlanırken, hukuki süreç aylarca, hatta yıllarca uzayabilir.
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