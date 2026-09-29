Manchester City, futbol dünyasında şok etkisi yaratan tarihi kararın ardından sessizliğini bozdu. Kulübün 2009 ile 2018 arasındaki mali faaliyetlerine ilişkin uzun süren soruşturmanın ardından bağımsız bir komisyon, Etihad ekibinin ligin Kâr ve Sürdürülebilirlik kurallarını sistematik biçimde aştığı sonucuna vardı.

Karar, tartışmasız şekilde organizasyon tarihinin en önemli anı olarak görülüyor ve kulübün City Football Group sahipliğinde yaşadığı eşi benzeri görülmemiş başarıyı gölgede bırakma tehdidi taşıyor. Kulüp, hızlı ve sert ifadeler içeren yanıtında Premier League Komisyonu'nun görüşünden hayal kırıklığı duyduğunu ve şaşırdığını belirtti ve süreç boyunca tamamen masum olduğunu savundu.

İhlallerin boyutu dikkat çekici düzeyde; lig, kulübün harcama kısıtlamalarını aşmak için "gizlenmiş bir fonlama planı" yürüttüğünü tespit etti. Bulgulara göre City, gelir rakamlarını yapay biçimde şişirmek ve aynı zamanda faaliyetlerinin gerçek maliyetini gizlemek için sahte ticari ortaklıklar kullandı ve gerçeği yansıtmayan mali hesaplar sundu.

Bu eylemlerin, kulübün İngiliz futbolunda zirveye yükseldiği bir dönemde meşru imkânlarının çok ötesinde harcama yapmasına olanak tanıdığı iddia edildi. Premier League'in sunduğu kanıtlar, bu sahte ticari anlaşmaların 830,69 milyon sterlin ölçeğinde gizlenmiş bir fonlama planının parçası olduğunu ortaya koydu; bu rakam da komisyonun tespit ettiği düzenleyici başarısızlığın ciddiyetini gözler önüne serdi.