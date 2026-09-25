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Manchester City, Premier League'deki 115 mali suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu; kulüp ağır yaptırımlarla karşı karşıya, ceza ise henüz kararlaştırılmadı
Mali soruşturmada karar verildi
Küresel futbol camiasında şok etkisi yaratan bir kararda, Manchester City'nin Premier League tarafından yöneltilen suçlamaların neredeyse tamamından suçlu bulunduğu belirtildi. Konuya yakın kaynaklar, kimliklerinin gizli kalması şartıyla yaptıkları açıklamada, bağımsız bir komisyonun ilk olarak 2023'ün başlarında sunulan 115 iddianın 114'ünü onadığını ifade etti.
Bu suçlamalar, Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'in 2018'in sonlarında sızdırılan belgeleri yayımlamasının ardından başlayan kapsamlı dört yıllık soruşturmadan kaynaklanıyor. Ligin davası, 2009 ile 2018 arasındaki döneme odaklanırken, kulübü doğru mali bilgi ile personel ve oyunculara yapılan ödemelere ilişkin ayrıntıları sağlamamakla suçladı.
- Getty
Manchester City iddiaları reddetti
Haberlere yanıt veren bir Manchester City sözcüsü, The Athletic'e şu açıklamayı yaptı: "Premier League süreci hâlâ devam ediyor; tamamlanması gereken önemli unsurlar var ve süreç katı gizlilik kurallarına tabi. Bu nedenle Manchester City FC'nin tutumu, kulübün Şubat 2023'teki açıklamasıyla tutarlı olmaya devam ediyor. Kulüp, Premier League yönetim kurulu ve icra organının taraflı etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil düşünen bir düzenleyici gibi davranacağı temelinde sekiz yıldır usule ilişkin sürece özenle saygı gösterdi."
Bu tutum, kulübün suçlamalar karşısında "şaşırdığını" belirttiği ve "kendi pozisyonunu destekleyen, mevcut kapsamlı ve çürütülemez kanıt bütününü tarafsız şekilde değerlendirmesi için bu konunun bağımsız bir komisyon tarafından incelenmesini memnuniyetle karşılayacaklarını" ifade ettiği 2023'teki sevke yönelik ilk tepkisiyle örtüşüyor.
İddiaların geçmişi
Bu hukuki mücadelenin kökleri, 2008’de Sheikh Mansour’un Abu Dhabi United Group aracılığıyla gerçekleştirdiği satın almaya dayanıyor; bu hamle City’yi futbolun baskın güçlerinden biri hâline getirdi. İnceleme altındaki o özel on yıllık dönemde kulüp, üç Premier League şampiyonluğu ve birden fazla yerel kupa kazandı.
Ancak Premier League, kulübün Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları’nı (PSR) ve UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) düzenlemelerini ihlal ettiğini öne sürdü. Bu, City’nin ilk kez yüksek riskli bir hukuk mücadelesiyle karşı karşıya kalışı değil; UEFA, 2020’de benzer iddiaların ardından iki yıl Avrupa kupalarından men ve 26,8 milyon £ para cezası vermişti.
Söz konusu men cezası daha sonra, bazı delillerin “zaman aşımına uğramış” niteliği nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından kaldırılmış olsa da Premier League’in kurallarında aynı zaman aşımı süresi bulunmuyor.
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Olası cezalar
2023'teki olası sonuçları değerlendiren Onside Law'da hukuk direktörü olan James Hill, şu ifadeleri kullandı: "Puan silme cezası verilirse bunun ileriye dönük olarak uygulanmasını beklerim. Genel olarak heyetler, şampiyonlukların bir mahkeme sürecinde belirlenmesinden hoşlanmaz. Bunu bu şekilde yapmak, kulübe gerçek ve somut bir ceza vermez."
W.51.7 kuralı, heyetin çeşitli cezaları birleştirmesine veya durum için uygun gördüğü yeni cezalar oluşturmasına açıkça izin veriyor. Buradaki tek büyük kısıt, herhangi bir yaptırımın belirli ihlallerle orantılı olması gerektiği. Aksi takdirde kulübün, bu kararın ardından gelmesi beklenen kaçınılmaz temyiz sürecinde kararın bozulmasını sağlamak için güçlü dayanakları olur.
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