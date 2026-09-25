Küresel futbol camiasında şok etkisi yaratan bir kararda, Manchester City'nin Premier League tarafından yöneltilen suçlamaların neredeyse tamamından suçlu bulunduğu belirtildi. Konuya yakın kaynaklar, kimliklerinin gizli kalması şartıyla yaptıkları açıklamada, bağımsız bir komisyonun ilk olarak 2023'ün başlarında sunulan 115 iddianın 114'ünü onadığını ifade etti.

Bu suçlamalar, Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'in 2018'in sonlarında sızdırılan belgeleri yayımlamasının ardından başlayan kapsamlı dört yıllık soruşturmadan kaynaklanıyor. Ligin davası, 2009 ile 2018 arasındaki döneme odaklanırken, kulübü doğru mali bilgi ile personel ve oyunculara yapılan ödemelere ilişkin ayrıntıları sağlamamakla suçladı.