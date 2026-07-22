Manchester City, Phil Foden ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu; Foden ise “mükemmel” Enzo Maresca’nın altında çalışmayı dört gözle bekliyor

"Geleceğimi City’ye adamak benim için her şey demek," dedi Foden, kulübün resmi internet sitesine. "Bu kulüpte oynamak, hayatım boyunca tek istediğim şeydi ve bu formayı giymek her zaman bir onurdur. Bu kadar çok şampiyonluk kazanılan tarihi bir dönemin parçası olabildiğim için ne kadar şanslı olduğumun farkındayım, ancak biz her zaman geleceğe bakıyor ve daha fazlasını kazanmaya çalışıyoruz.

"Bana güvenmeye devam eden kulübe, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara sadece teşekkür edebilirim. Umarım önümüzdeki yıllarda bu güveni boşa çıkarmayacağım."

Forvet, özellikle Maresca’nın teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesinden büyük heyecan duyuyor. İtalyan teknik adam, Chelsea ve Leicester City’deki başarılı döneminin ardından takımın başına geçiyor. Maresca, daha önce tarihi 2022-23 üçlü kupa zaferi sezonunda Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak görev yapmıştı; Foden, bu dönemde kendini en iyi şekilde geliştirdiğini hissediyordu.

"Enzo ile tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum. Üçlü zafer kazandığımız sezonda muhteşemdi; tüm oyuncuların saygı duyduğu ve birlikte çalışmaktan keyif aldığı biriydi," diye ekledi. "Onun buraya geri dönmesi çok heyecan verici. Şahsen, antrenörlerimizle ve dünya çapındaki kadromuzla çalışarak çok geliştiğimi biliyorum. Bu muhteşem kulüpte kariyerimin bir sonraki aşaması için heyecanlıyım."