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Manchester City, Phil Foden ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu; Foden ise “mükemmel” Enzo Maresca’nın altında çalışmayı dört gözle bekliyor
Kendi yetiştirdiği kahraman, 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı
Foden, Manchester City ile resmi olarak dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı; bu anlaşma, oyuncuyu 2030 yılına kadar kulüpte tutacak 12 aylık bir uzatma opsiyonu da içeriyor. Yeni sözleşme, Galatasaray’ın bu yaz yaratıcı orta saha oyuncusu için sansasyonel bir transfer planladığı yönündeki haberlere fiilen son verdi. Oyun süresinin inişli çıkışlı geçtiği bir sezonun ardından Thomas Tuchel’in İngiltere Dünya Kupası kadrosuna alınmaması hayal kırıklığı yaratan bir gelişme olmuştu; bu durumun ardından oyuncunun yeni bir meydan okuma arayışına girebileceği yönünde spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.
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Foden, ‘mükemmel’ Maresca yönetiminde daha fazla kupa kazanmayı hedefliyor
"Geleceğimi City’ye adamak benim için her şey demek," dedi Foden, kulübün resmi internet sitesine. "Bu kulüpte oynamak, hayatım boyunca tek istediğim şeydi ve bu formayı giymek her zaman bir onurdur. Bu kadar çok şampiyonluk kazanılan tarihi bir dönemin parçası olabildiğim için ne kadar şanslı olduğumun farkındayım, ancak biz her zaman geleceğe bakıyor ve daha fazlasını kazanmaya çalışıyoruz.
"Bana güvenmeye devam eden kulübe, teknik ekibe, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara sadece teşekkür edebilirim. Umarım önümüzdeki yıllarda bu güveni boşa çıkarmayacağım."
Forvet, özellikle Maresca’nın teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesinden büyük heyecan duyuyor. İtalyan teknik adam, Chelsea ve Leicester City’deki başarılı döneminin ardından takımın başına geçiyor. Maresca, daha önce tarihi 2022-23 üçlü kupa zaferi sezonunda Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak görev yapmıştı; Foden, bu dönemde kendini en iyi şekilde geliştirdiğini hissediyordu.
"Enzo ile tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum. Üçlü zafer kazandığımız sezonda muhteşemdi; tüm oyuncuların saygı duyduğu ve birlikte çalışmaktan keyif aldığı biriydi," diye ekledi. "Onun buraya geri dönmesi çok heyecan verici. Şahsen, antrenörlerimizle ve dünya çapındaki kadromuzla çalışarak çok geliştiğimi biliyorum. Bu muhteşem kulüpte kariyerimin bir sonraki aşaması için heyecanlıyım."
Viana, City’nin eşsiz yeteneğini övüyor
Futbol direktörü Hugo Viana, 26 yaşındaki oyuncu hakkında son derece olumlu bir değerlendirmede bulunarak, oyuncunun en iyi yıllarının henüz önündeyse de olduğunu vurguladı. Viana, “Manchester City’deki herkes Phil ile inanılmaz derecede gurur duyuyor,” dedi. “O, akademimizin tüm iyi yanlarını temsil ediyor. Eşsiz bir yetenek ve yaratıcılığını izlemek büyük bir keyif.
"Her an sıkı çalışmak ve antrenörlerimiz ile oyuncularımız aracılığıyla kendisine sunulan tüm bilgileri özümsemek için gösterdiği odaklanma, adanmışlık ve alçakgönüllülük olmasaydı, başardığı hiçbir şey mümkün olmazdı.
"Phil, dokuz yaşında City'ye katıldığı için, onun devam eden başarısı, onu geliştirmeye yardımcı olan Akademi personelinden, başından beri ona destek veren City taraftarlarına kadar kulübümüzün her köşesinde kutlanıyor."
Viana ayrıca, Foden’ın en üst seviyedeki engin deneyimine rağmen, yeni teknik kadro altında daha da gelişme potansiyeli olduğunu belirtti. Şöyle ekledi: “26 yaşında, gelişimi hâlâ devam ediyor ve önümüzdeki yıllarda Phil’in nasıl bir oyuncu haline geleceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.”
- Getty Images Sport
Akademiden başlayan rüya gibi bir yolculuk
Kariyerini değerlendiren Foden, Etihad’da bu kadar uzun süre kalmasının kendi beklentilerini bile aştığını itiraf etti. Dokuz yaşındayken kulübe katılan Foden, top toplayıcıdan PFA Yılın Futbolcusu ödülüne kadar yükseldi. Bu kadar uzun süre kalacağını hiç hayal edip etmediği sorulduğunda Foden şöyle yanıt verdi: “Milyon yılda bir bile olmazdı. 'A A takıma yükselmeyi hayal ederdim ama bu kadar uzun süre kalmak, gerçekten bir rüya gibi. Ve dediğim gibi, sadece keyfini çıkarıyorum ve bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorum."
Foden’ın önündeki asıl zorluk, 2023-24 sezonunda Premier Lig’e damgasını vurmasını sağlayan istikrarını yeniden kazanmaktır. Mart ayında Nottingham Forest ile oynanan beraberliğin ardından ligde sadece iki maça ilk 11’de başlayan ve FA Kupası finalinde erken oyundan alınan bir sezonun ardından, İngiliz futbolunun en önemli yaratıcı gücü olmaya devam ettiğini kanıtlama baskısı üzerindedir.
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