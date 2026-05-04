Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde rolünün azalmasına rağmen Phil Foden ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı

The Times’ın haberine göre, Cityzens, orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla Foden’ın menajerleriyle yeni bir sözleşme konusunda erken görüşmelere başladı. 25 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor, ancak City şimdiden onun Etihad Stadyumu’ndaki kalış süresini uzatma olasılığını değerlendiriyor.

Bu hamle, Foden'ın Guardiola'nın ilk 11'inde kenarda kaldığı bir dönemde geldi. City, ligde üçlü kupayı kazanma yolunda ilerlerken, İngiltere milli takım oyuncusu 2026 yılı boyunca sınırlı sürelerde forma giydi. Aynı habere göre, kulüp yetkilileri akademi mezunu oyuncuyu kararlı bir şekilde destekliyor ve onu uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak tutmaya kararlı. Yönetimin, oyuncunun mevcut sözleşmesinin son yılına yaklaşırken olası belirsizlikleri önlemek istediği anlaşılıyor.