Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde rolünün azalmasına rağmen Phil Foden ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı
City, Foden’ın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için harekete geçti
The Times’ın haberine göre, Cityzens, orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla Foden’ın menajerleriyle yeni bir sözleşme konusunda erken görüşmelere başladı. 25 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi 2027 yazına kadar sürüyor, ancak City şimdiden onun Etihad Stadyumu’ndaki kalış süresini uzatma olasılığını değerlendiriyor.
Bu hamle, Foden'ın Guardiola'nın ilk 11'inde kenarda kaldığı bir dönemde geldi. City, ligde üçlü kupayı kazanma yolunda ilerlerken, İngiltere milli takım oyuncusu 2026 yılı boyunca sınırlı sürelerde forma giydi. Aynı habere göre, kulüp yetkilileri akademi mezunu oyuncuyu kararlı bir şekilde destekliyor ve onu uzun vadeli planlarının önemli bir parçası olarak tutmaya kararlı. Yönetimin, oyuncunun mevcut sözleşmesinin son yılına yaklaşırken olası belirsizlikleri önlemek istediği anlaşılıyor.
Guardiola, Foden'ın en iyi formuna kavuşacağına inanıyor
Guardiola, zorlu bir dönemin ardından son zamanlarda form düşüşü yaşayan Foden’a kendini toparlaması için meydan okudu. Guardiola geçen ay orta saha oyuncusu hakkında, “Kasım ayına kadar gerçekten çok iyiydi,” dedi. “Sonuçta oyuncu takım arkadaşlarıyla rekabet etmek zorundadır ve takım arkadaşları sana bir meydan okuma getirir.”
Kulüp, Foden’ı hâlâ geleceğinin kilit ismi olarak görüyor
Kadroya girmek için rekabetin artmasına rağmen, City’nin Foden’ı hâlâ kadrosunun temel taşlarından biri olarak gördüğü bildiriliyor. Bu forvet, 2024 yılında PFA Oyuncular Birliği’nin Yılın Oyuncusu seçilmişti ve kulübün altyapı sisteminin en önemli ürünlerinden biri olmaya devam ediyor.
Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa kulüpleri daha önce bu İngiliz milli oyuncuyla ilgilendiği söylense de, City'nin onu bırakmaya niyeti yok. Kulüp içinde, oyuncunun birkaç sezon süren başarının ardından doğal bir düşüş yaşadığı kabul ediliyor.
Şimdi ne olacak?
City, sezonun son aşamalarına odaklanırken, olası bir sözleşme uzatması konusundaki görüşmelerin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Foden, Cityzens’in son beş Premier Lig maçında sadece bir kez ilk 11’de yer almasına rağmen, kulübün kupa mücadelesinde önemli bir rol oynamayı umut ediyor.
Pazartesi gecesi City'nin Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton ile karşılaşacağı maçta Guardiola'nın kadrosuna geri dönmeyi umuyor.