Manchester City, Pedro Porro'yu Tottenham'dan geri getirmek için görüşüyor
Kulüp, Spurs'un savunma oyuncusunu hedefliyor
AS’ye göre, City, Porro’nun yaz transferi konusunda temasa geçti. Kulüp, Guardiola yönetimindeki 10 yıllık olağanüstü dönemi sonlandırdıktan sonra Maresca’yı göreve getirmeyi planlayarak büyük bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor.
City, son iki sezonda Premier League şampiyonluğunu kaçırsa da, sezon bitmeden FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanarak iç sahada çifte kupayı elde etti. Buna karşılık, Spurs kaotik bir sezon geçirdi ve Roberto De Zerbi yönetiminde son gün mucizevi bir şekilde küme düşmekten kurtuldu.
Porro, çalkantılı bir sezonda parlıyor
Porro, çalkantılı bir dönemde Kuzey Londra ekibi için nadir görülen bir umut ışığı oldu. Bu sezon 47 maçta toplam 3.923 dakika sahada kalarak Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa müsabakalarında 2 gol ve 6 asist kaydetti.
En dikkat çekici performansları arasında, Atletico Madrid ile oynanan ve 4-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında attığı bir gol ve yaptığı bir asist yer alıyor. Tottenham'ın bu defans oyuncusuyla Haziran 2028'in sonuna kadar sözleşmesi olsa da, onu kalmaya ikna etmek için çok büyük bir görevle karşı karşıya. De Zerbi, onu ileriye dönük yeniden yapılanma projesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.
Viana takibi yönetiyor
Manchester’ın dev kulübü, Porro’yu yakından tanıyor; zira kulüp, oyuncuyu daha önce kadrosunda bulundurmuş ve ardından Sporting CP’ye satmıştı. Sağ bek, Portekiz’de parlak bir itibar kazandı. Bu başarı, City’nin şu anki sportif direktörü Hugo Viana tarafından yakından takip edildi; Viana, Lizbon’da birlikte geçirdikleri dönemden dolayı oyuncuyu çok iyi tanıyor.
Sağ kanatta devam eden sorunlar nedeniyle kulüp, avantajlı bir konuma gelmek için hızlıca harekete geçti. Ancak Spurs, değerli oyuncusu için kesin bir başlangıç fiyatı belirledi. Potansiyel alıcılar, bu yaz onu Londra'dan ayırmak için 50 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli ödemek zorunda.
Şimdi ne olacak?
Transfer dönemi açılır açılmaz, City muhtemelen Dünya Kupası başlamadan önce anlaşmayı sonuçlandırmak için Porro'ya yönelik çabalarını yoğunlaştıracak. Tottenham ise şimdi 50 milyon sterlinlik değerlemeyi nakde çevirmeyi mi, yoksa yıldız oyuncusunu uzun süreli sözleşmesine uymaya zorlamayı mı seçeceğine karar vermek zorunda. Maresca'nın Manchester'da kadro revizyonuna başlaması ve Spurs'un en güvenilir oyuncusunu elinde tutmak için çaresizce çabalarken, önümüzdeki haftalar hayati önem taşıyacak.