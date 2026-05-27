Goal.com
CanlıBiletler
Tottenham Hotspur v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Manchester City, Pedro Porro'yu Tottenham'dan geri getirmek için görüşüyor

M.City
P. Porro
Transfers
Tottenham Hotspur
Premier Lig

Manchester City, Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu Pedro Porro'yu yeniden kadrosuna katmak için temasa geçti. Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından Enzo Maresca yönetiminde yeni bir döneme hazırlanan City, sağ bek pozisyonunu güçlendirmek istiyor. Premier Lig'den düşmeyi kıl payı atlattıkları zorlu bir sezonun ardından Spurs, İspanyol milli oyuncuyu kadrosunda tutmak için büyük bir mücadeleye girecek.

  • Kulüp, Spurs'un savunma oyuncusunu hedefliyor

    AS’ye göre, City, Porro’nun yaz transferi konusunda temasa geçti. Kulüp, Guardiola yönetimindeki 10 yıllık olağanüstü dönemi sonlandırdıktan sonra Maresca’yı göreve getirmeyi planlayarak büyük bir dönüşüm sürecine hazırlanıyor.

    City, son iki sezonda Premier League şampiyonluğunu kaçırsa da, sezon bitmeden FA Cup ve Carabao Cup'ı kazanarak iç sahada çifte kupayı elde etti. Buna karşılık, Spurs kaotik bir sezon geçirdi ve Roberto De Zerbi yönetiminde son gün mucizevi bir şekilde küme düşmekten kurtuldu.

    • Reklam
  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Porro, çalkantılı bir sezonda parlıyor

    Porro, çalkantılı bir dönemde Kuzey Londra ekibi için nadir görülen bir umut ışığı oldu. Bu sezon 47 maçta toplam 3.923 dakika sahada kalarak Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa müsabakalarında 2 gol ve 6 asist kaydetti.

    En dikkat çekici performansları arasında, Atletico Madrid ile oynanan ve 4-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında attığı bir gol ve yaptığı bir asist yer alıyor. Tottenham'ın bu defans oyuncusuyla Haziran 2028'in sonuna kadar sözleşmesi olsa da, onu kalmaya ikna etmek için çok büyük bir görevle karşı karşıya. De Zerbi, onu ileriye dönük yeniden yapılanma projesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.

  • Viana takibi yönetiyor

    Manchester’ın dev kulübü, Porro’yu yakından tanıyor; zira kulüp, oyuncuyu daha önce kadrosunda bulundurmuş ve ardından Sporting CP’ye satmıştı. Sağ bek, Portekiz’de parlak bir itibar kazandı. Bu başarı, City’nin şu anki sportif direktörü Hugo Viana tarafından yakından takip edildi; Viana, Lizbon’da birlikte geçirdikleri dönemden dolayı oyuncuyu çok iyi tanıyor.

    Sağ kanatta devam eden sorunlar nedeniyle kulüp, avantajlı bir konuma gelmek için hızlıca harekete geçti. Ancak Spurs, değerli oyuncusu için kesin bir başlangıç fiyatı belirledi. Potansiyel alıcılar, bu yaz onu Londra'dan ayırmak için 50 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli ödemek zorunda.

  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Şimdi ne olacak?

    Transfer dönemi açılır açılmaz, City muhtemelen Dünya Kupası başlamadan önce anlaşmayı sonuçlandırmak için Porro'ya yönelik çabalarını yoğunlaştıracak. Tottenham ise şimdi 50 milyon sterlinlik değerlemeyi nakde çevirmeyi mi, yoksa yıldız oyuncusunu uzun süreli sözleşmesine uymaya zorlamayı mı seçeceğine karar vermek zorunda. Maresca'nın Manchester'da kadro revizyonuna başlaması ve Spurs'un en güvenilir oyuncusunu elinde tutmak için çaresizce çabalarken, önümüzdeki haftalar hayati önem taşıyacak.