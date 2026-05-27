Manchester City, Pedro Porro'yu Tottenham'dan geri getirmek için görüşüyor

Porro, çalkantılı bir dönemde Kuzey Londra ekibi için nadir görülen bir umut ışığı oldu. Bu sezon 47 maçta toplam 3.923 dakika sahada kalarak Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa müsabakalarında 2 gol ve 6 asist kaydetti.

En dikkat çekici performansları arasında, Atletico Madrid ile oynanan ve 4-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında attığı bir gol ve yaptığı bir asist yer alıyor. Tottenham'ın bu defans oyuncusuyla Haziran 2028'in sonuna kadar sözleşmesi olsa da, onu kalmaya ikna etmek için çok büyük bir görevle karşı karşıya. De Zerbi, onu ileriye dönük yeniden yapılanma projesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.