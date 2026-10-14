Etihad’daki karşılaşma, Enzo Maresca ile Luis Enrique’nin oyun anlayışları arasında ilgi çekici bir mücadeleye sahne oldu. Manchester City, topa uzun süre sahip olup 4-2-3-1 dizilişiyle önde baskı kurarak alışıldık üstünlüğünü sağlamaya ve konuk ekibi kendi savunma bölgesine hapsetmeye çalıştı. Maresca’nın planı, Enzo Fernandez ile Elliot Anderson’ı çift ön libero olarak kullanıp oyunun temposunu kontrol etmeye, Paris ekibinin savunmasını aşmak için de Jeremy Doku ve Rayan Cherki’nin bireysel yeteneklerinden yararlanmaya dayanıyordu.

Luis Enrique ise City’nin önde konumlanmasını değerlendirmek için net bir stratejiyle sahaya çıktı. Paris Saint-Germain, yatay pas dolaşımı yerine dikine oyuna öncelik veren esnek bir 4-3-3 dizilişiyle oynadı. PSG, City’yi daha fazla oyuncuyla ileri çıkmaya teşvik ederek ev sahibinin savunma hattının arkasında geniş boşluklar yarattı. Asıl hedef, City’nin ilk baskısını hızla aşmak ve çabuk gelişen hücumlarda Ousmane Dembele ile Desire Doue’nin yüksek süratinden yararlanarak City’nin stoperlerini bire bir pozisyonlarda bırakmaktı.