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Alvino Hanafi
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Manchester City - Paris Saint-Germain taktik tahtası: Luis Enrique'nin geçiş oyunu makinesi, City'nin önde kurduğu savunma hattını dağıtıyor

The tactics board
M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, Etihad'da geçiş oyununda ders niteliğinde bir performans sergileyerek 4-2 kazandı. Erling Haaland'ın ikinci yarıdaki etkili geri dönüşüne rağmen Manchester City, ilk 45 dakikada sergilediği savunma zaaflarının üstesinden gelemedi.

Etihad’daki karşılaşma, Enzo Maresca ile Luis Enrique’nin oyun anlayışları arasında ilgi çekici bir mücadeleye sahne oldu. Manchester City, topa uzun süre sahip olup 4-2-3-1 dizilişiyle önde baskı kurarak alışıldık üstünlüğünü sağlamaya ve konuk ekibi kendi savunma bölgesine hapsetmeye çalıştı. Maresca’nın planı, Enzo Fernandez ile Elliot Anderson’ı çift ön libero olarak kullanıp oyunun temposunu kontrol etmeye, Paris ekibinin savunmasını aşmak için de Jeremy Doku ve Rayan Cherki’nin bireysel yeteneklerinden yararlanmaya dayanıyordu.

Luis Enrique ise City’nin önde konumlanmasını değerlendirmek için net bir stratejiyle sahaya çıktı. Paris Saint-Germain, yatay pas dolaşımı yerine dikine oyuna öncelik veren esnek bir 4-3-3 dizilişiyle oynadı. PSG, City’yi daha fazla oyuncuyla ileri çıkmaya teşvik ederek ev sahibinin savunma hattının arkasında geniş boşluklar yarattı. Asıl hedef, City’nin ilk baskısını hızla aşmak ve çabuk gelişen hücumlarda Ousmane Dembele ile Desire Doue’nin yüksek süratinden yararlanarak City’nin stoperlerini bire bir pozisyonlarda bırakmaktı.

  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Manchester City'nin taktik dizilişi

    Enzo Maresca, oyun kurulumunda sık sık 3-2-5’e dönüşen 4-2-3-1 dizilişini kullandı. Josko Gvardiol ise savunma güvenliğini sağlamak için içe kat etti. City’nin presi agresifti: Safonov, Marquinhos veya Willian Pacho’ya kısa pas verdiğinde hücum dörtlüsü rakibi uzun topa zorlamak için öne çıktı. Ancak bu yüksek yoğunluk önemli riskler taşıyordu. Orta saha hattı ile savunma arasındaki mesafe çoğu zaman fazla açıldı ve Ruben Dias ile Marc Guehi, doğrudan üzerlerine yapılan koşular karşısında savunmasız kaldı.

    City, ilk yarıda topa sahipken gerekli ritmi bulmakta zorlandı. Enzo Fernandez geriden oyunu yönlendirmeye çalışsa da PSG’nin orta blok savunması, on numara pozisyonundaki Cherki’ye uzanan pas yollarını etkili biçimde kapattı. Jeremy Doku’ya solda oyunu genişletme görevi verildi ancak Achraf Hakimi ve Warren Zaire-Emery sık sık ona karşı birlikte savunma yaptı. Merkezden rakip savunmayı aşamayan City’de Erling Haaland, devre arasına kadar büyük ölçüde yalnız kaldı. City yüksek bir topa sahip olma oranı (%54) yakalasa da konuk ekibi zorlayacak dikine oyunu ortaya koyamadı. Savunma düzeni özellikle top kaybının ardından savunmaya geçişlerde kırılgandı; PSG’nin savunma arkasındaki boşluklara tek pasla gönderdiği toplar, City’nin önde kurduğu savunma hattını tekrar tekrar hazırlıksız yakaladı.

  • imago-sport-1084532348.jpgNews Images

    Paris Saint-Germain'in taktik düzeni

    Luis Enrique’nin 4-3-3 dizilişi, taktik disiplin ve bitiricilik açısından ders niteliğindeydi. City orta bölgeye girdiğinde PSG savunmada kompakt bir 4-5-1 düzenine geçerken Vitinha ve Fabian Ruiz dörtlü savunmanın önünü mükemmel biçimde kapattı. Bu planın kilit noktası sabırdı: City’nin tehlike yaratmayan bölgelerde topa sahip olmasına izin verip kontrolsüz dokunuşlarda hemen baskı kurdular. Bu stratejiyi yönlendiren Vitinha, topu kazandıktan sonra hemen Dembele’nin çapraz koşusunu veya Doue’nin doğrudan ileri çıkışını aradı.

    PSG, City’yi öne çekmek için geriden oyun kurarken bilerek risk aldı. Safonov’u pas trafiğine dahil ederek City’nin baskısını üzerine çekti. İlk baskı hattı aşıldığında Zaire-Emery ve Ruiz, açılan alanlardan yararlanmak için gereken dikine hareketliliği sağladı. Doue ve Dembele’nin City’nin savunma hatalarını soğukkanlılıkla cezalandırdığı ilk yarım saatte bu plan açıkça görüldü. Maghnes Akliouche’un hareketliliği de belirleyiciydi: İç koridorlara kayarak Guehi’yi pozisyonundan uzaklaştırdı ve kanat oyuncularına kullanabilecekleri alanlar açtı. PSG’nin verimliliği çarpıcıydı. İlk yarıda yalnızca %46 topa sahip olmasına rağmen üç gol atması, Avrupa’nın önde gelen kontra atak takımlarından biri olduğunu gösterdi.

  • imago-sport-1084530749.jpgAPL

    Taktik satranç mücadelesi

    Maçın belirleyici taktik mücadelesi kanatlarda ve geçiş bölgelerinde yaşandı. Luis Enrique, City’nin beklerinin, özellikle de hücuma çıkmayı seven Gvardiol’un, arkalarında boşluk bırakacağını açıkça görmüştü. Ousmane Dembele’ye geniş alanda ve ileride kalma talimatı veren PSG, City’nin uzun topla çıkış tehdidini düşünmeden hücum rotasyonlarına bütünüyle katılmasını engelledi. Bu durum City’nin hücumun son bölgesinde sayısal üstünlük kurma becerisini sınırladı ve orta saha oyuncularını alışık olduklarından daha fazla yatay mesafe katetmeye zorladı.

    Luis Enrique, rakip teknik direktöre kıyasla daha pragmatik bir yaklaşım benimseyerek taktik mücadeleyi kazandı. Maresca, PSG’nin işine yarayan katı bir pozisyon oyununda ısrar ederken Enrique, sistemini bir “geçiş makinesine” dönüştürdü. İlk yarıda PSG’nin hareketli hücum üçlüsü ile City’nin yerinde kalan stoperleri arasındaki uyumsuzluk belirleyici faktördü. City gerekli ayarlamaları yaptığında, Doue, Dembele ve Vitinha’nın golleriyle ilk 32 dakikada oluşan üç gollük fark maçın psikolojik ve taktik dengesini çoktan PSG lehine çevirmişti.

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    Oyun içi ayarlamalar

    Maresca, ilk yarıdaki felaketi fark ederek devre arasında üç oyuncu değiştirdi. Ruben Dias, Rayan Cherki ve Jeremy Doku'nun yerine Matheus Nunes, Ayyoub Bouaddi ve Iliman Ndiaye'yi oyuna aldı. Bu hamle, Haaland'a destek vermek için ceza sahasına daha fazla oyuncu gönderilen, daha hareketli bir düzene geçilmesini gerektirdi. Değişiklik başlangıçta işe yaradı: Ndiaye'nin doğrudan kaleye yönelen oyunu, Haaland'ın 53. dakikadaki ilk golüne zemin hazırladı. City, yavaş paslarla oyun kurma çabasının bir kısmını bırakıp ortalara ve topu yüksek tempoda yeniden dolaştırmaya yönelerek daha dikine oynamaya başladı.

    Luis Enrique, City'nin ikinci yarıdaki baskısına hücum hattına taze güç katarak ve orta sahayı güçlendirerek karşılık verdi. 66. dakikada Doue'nin yerine oyuna giren Khvicha Kvaratskhelia, hızlı hücumlarda yeni bir tehdit oluştururken Joao Neves de merkezde kontrolün yeniden sağlanmasına yardımcı oldu. Haaland 75. dakikada ikinci golünü atıp skoru 2-4'e getirdiğinde PSG daha da geriye çekildi. Lucas Hernandez ve Lucas Beraldo'nun son bölümde oyuna girmesinin ardından 5-4-1'lik bir savunma bloğuna geçti. Bu savunma takviyeleri, City'nin son dakikalardaki hava toplarıyla kurduğu baskıyı etkisiz bıraktı. Böylece City'nin toplam 27 şutuna rağmen Paris ekibi, oyunu daha iyi yöneterek üstünlüğünü korudu.

  • imago-sport-1084533752.jpgEvery Second Media

    Sonuç

    Sonuçta maçın kaderini ilk yarıdaki taktiksel fark belirledi. Paris Saint-Germain’in Manchester City’yi kendini güvende hissetmeye yönelttikten sonra kontra ataklarla ağır darbeler indirmesi belirleyici oldu. Erling Haaland’ın iki golü City’nin bireysel kalitesini, ikinci yarıda artan temposu da gösterdi ancak Doue, Dembele, Vitinha ve Akliouche’un rakibin oyun yapısında yol açtığı tahribat çok büyüktü. Luis Enrique’nin etkili dikine oyuna verdiği önem, Enzo Maresca’nın topa sahip olmaya dayalı yaklaşımına üstün geldi. Bu da Avrupa futbolunun en üst düzeyinde alanı kontrol etmenin çoğu zaman topu kontrol etmekten daha önemli olduğunu gösterdi.

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