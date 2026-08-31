Getty Images Sport
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Manchester City, Palmeiras'tan Brezilyalı sansasyon Allan Elias'ı 32 milyon sterline transfer ettiğini açıkladı
City, Brezilyalı yeteneğin uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı
Manchester City, Allan’ı transfer ettiğini resmen açıkladı ve Enzo Maresca’nın hücum seçeneklerini daha da güçlendirdi. Kulüp oyuncunun bonservis bedelini açıklamadı, ancak millî formayı henüz giymemiş kanat oyuncusunun ilk etapta 32 milyon £ karşılığında transfer olduğu, performansa bağlı bonuslarla bu rakamın 2 milyon £ daha artabileceği bildirildi. 22 yaşındaki oyuncu, Etihad Stadyumu’nda beş yıllık sözleşmeye imza attı ve 2031 yazına kadar kulübe bağlandı. Ayrıca İngiltere şampiyonu için dönüşüm niteliğindeki bu yaz dönemindeki son yüksek profilli takviye oldu.
Transfer hakkında konuşan genç Brezilyalı, Manchester City’ye katılmanın mutluluğunu gizleyemedi. "Bu benim için gerçeküstü bir an," diyen Allan, kulübün resmî medyasına şunları söyledi: "Manchester City, son 15 yılda kazandıklarıyla oyuncular için dünyanın en cazip kulüplerinden biri. Bugün burada oturup onlara katıldığımı söyleyebilmek, hayatımdaki en gurur verici an. Palmeiras’ı seviyorum ve her zaman da seveceğim, ancak City’ye gelme kararı kolay oldu. Olabileceğim en iyi futbolcu olmak istiyorum ve şu ana kadar City’deki insanlarla yaptığım görüşmeler, hedeflerimi gerçekleştirmem için bundan daha iyi bir yer olmadığına beni ikna etti."
- Getty Images Sport
Florianopolis'ten Manchester'a uzanan yolculuk
Florianopolis sahil kentinden gelen ve tam adı Pablo Allan Andrade Elias olan oyuncu, futboldaki yolculuğuna salon futbolunda başladıktan sonra 14 yaşında Figueirense'e katıldı. Yeteneği sonunda Palmeiras tarafından fark edildi ve burada altyapı takımlarında kendisine prestijli 10 numaralı forma verildi. Yükselişi hızlı oldu; A takım seviyesinde iz bırakmadan önce 20 yaş altı takımına 17 gollük katkı yaptı.
İngiltere'deki hedefleri üzerine konuşan Allan, yeni takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlamak ve teknik ekibe kendini kanıtlamak için sabırsızlandığını söyledi. "Manchester City taraftarlarına, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için kesinlikle her şeyimi vereceğime söz vermek istiyorum. Şimdi sıkı çalışma başlıyor. Antrenmanlarda yüzde 100'ümü vereceğim ve oynamam gerektiğine dair menajere mümkün olan en güçlü mesajı vereceğim. Niyetim, City'nin kupa kazanmaya devam etmesine yardımcı olmak. Bunu yapabilirsem, bir hayalim gerçek olmuş olur," dedi Allan.
Maresca devriminin bir parçası
Allan'ın transferi, yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde kadroda yapılan daha geniş çaplı yeniden yapılanmanın bir parçası. Brezilyalı oyuncu, kulübün A takım grubunu yenilemesi kapsamında Elliot Anderson, Jeremy Monga, Geronimo Rulli ve Ayyoub Bouaddi gibi kısa süre önce takıma katılan isimlerin izinden gidiyor.
Futbol Direktörü Hugo Viana, oyuncunun potansiyeline dikkat çekerek şöyle dedi: "Allan gerçekten çok heyecan verici bir oyuncu ve kadroya büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şu ana kadarki kısa kariyeri boyunca olabileceğinin en iyisi olmak için mücadele edeceğini gösterdi. Manchester'a gelmesi ve bir City oyuncusu olmanın meydan okumasını üstlenmesi de bunun başka bir örneği."
"Brezilya'daki gelişimini takip ettik ve büyük anlarda öne çıkan, takım için çok çalışan ve harika bir tutuma sahip bir oyuncu gördük. Bize katıldığı için herkes çok mutlu ve City ile birlikte gelişimini görmeyi dört gözle bekliyoruz."
- Getty Images Sport
Taktik esneklik ve istatistiksel etki
Allan, Campeonato Brasileiro'nun en çok yönlü hücum oyuncularından biri olarak giderek büyüyen bir itibarla geliyor. Esas mevkisi sağ kanat olsa da, ikinci forvet olarak merkezde oynayabilecek ya da gerektiğinde daha derine gelip orta saha ve bek rollerinde görev yapabilecek taktik zekâyı gösterdi. Palmeiras'taki döneminde Allan, hem gol hem de yaratıcılık açısından güvenilir bir kaynak olduğunu kanıtladı. 2024-25 sezonunda 54 maça çıktı, sekiz asist yaptı ve üç gol attı. Ertesi yıl ise bitiriciliğini geliştirdi ve 42 maçta altı kez ağları havalandırdı.
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