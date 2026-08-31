Manchester City, Allan’ı transfer ettiğini resmen açıkladı ve Enzo Maresca’nın hücum seçeneklerini daha da güçlendirdi. Kulüp oyuncunun bonservis bedelini açıklamadı, ancak millî formayı henüz giymemiş kanat oyuncusunun ilk etapta 32 milyon £ karşılığında transfer olduğu, performansa bağlı bonuslarla bu rakamın 2 milyon £ daha artabileceği bildirildi. 22 yaşındaki oyuncu, Etihad Stadyumu’nda beş yıllık sözleşmeye imza attı ve 2031 yazına kadar kulübe bağlandı. Ayrıca İngiltere şampiyonu için dönüşüm niteliğindeki bu yaz dönemindeki son yüksek profilli takviye oldu.

Transfer hakkında konuşan genç Brezilyalı, Manchester City’ye katılmanın mutluluğunu gizleyemedi. "Bu benim için gerçeküstü bir an," diyen Allan, kulübün resmî medyasına şunları söyledi: "Manchester City, son 15 yılda kazandıklarıyla oyuncular için dünyanın en cazip kulüplerinden biri. Bugün burada oturup onlara katıldığımı söyleyebilmek, hayatımdaki en gurur verici an. Palmeiras’ı seviyorum ve her zaman da seveceğim, ancak City’ye gelme kararı kolay oldu. Olabileceğim en iyi futbolcu olmak istiyorum ve şu ana kadar City’deki insanlarla yaptığım görüşmeler, hedeflerimi gerçekleştirmem için bundan daha iyi bir yer olmadığına beni ikna etti."







