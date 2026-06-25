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Manchester City, Nottingham Forest ile İngiltere’nin yıldız oyuncusu Elliot Anderson’ın 116 milyon sterlinlik transferi konusunda anlaştı; oyuncu sağlık kontrolüne girecek
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Forest ile anlaşmaya varıldı
Fabrizio Romano’ya göre, toplam transfer bedelinin ek ödemeler hariç 116 milyon sterlin olduğu anlaşılıyor. Forest, yaz boyunca Etihad yönetimi tarafından sunulan birçok ilk teklifi sert bir şekilde geri çevirmişti, ancak artık bir anlaşma sağlandı ve Anderson’a ABD’de sağlık kontrolünden geçmesi için izin verildiği bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Maresca'nın ilk transferi yolda
City’nin, yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Pep Guardiola sonrası döneme hazırlanırken Anderson’ın transferi büyük bir taktiksel öneme sahip olacak. Anderson’ın yorulmak bilmeyen çalışma temposu, defansif koruma ve patlayıcı hücum hamleleri, kulüp içinde İspanyol orta saha oyuncusu Rodri için ideal uzun vadeli ortaklık profili olarak görülüyor. Ayrıca, onun transferi, Bernardo Silva’nın Real Madrid’e transferinin ardından City’nin orta sahasında oluşan ani boşluğa yönelik doğrudan ve dikkat çekici bir yanıt niteliğinde.
Manchester City, kulüp rekorunu kıracak
Forest için en önemli oyuncusunu kaybetmek spor açısından acı bir darbe olsa da, mevcut transfer ücretinin sadece bir kısmına Newcastle’dan transfer edilen bir oyuncu için elde edilen bu mali kazanç, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Öte yandan, ezeli rakibi Manchester United, Forest'ın taviz vermeyen başlangıç fiyat talebi karşısında büyük ölçüde cesareti kırılınca, transfer döneminin başlarında yarıştan tamamen çekilmişti. Ancak City bu durumdan yılmadı ve şimdi, 2021'de Aston Villa'dan Jack Grealish'i transfer etmek için ödediği 100 milyon sterlinlik kulüp rekorunu kırmaya hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Anderson için bundan sonra ne olacak?
Anderson'ın öncelikli odağı, Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla üstlendiği görevler üzerinde kalmaya devam edecek. Hırvatistan ve Gana ile oynanan ilk iki maçta ilk on birde yer alan Anderson'ın, Cumartesi günü Panama ile oynanacak karşılaşmada da ilk on birde yer alması bekleniyor. Bu maçta İngiltere, L Grubu'nda birinciliği garantilemek için galibiyet arayacak.