Manchester City, Nottingham Forest ile İngiltere’nin yıldız oyuncusu Elliot Anderson’ın 116 milyon sterlinlik transferi konusunda anlaştı; oyuncu sağlık kontrolüne girecek

Forest için en önemli oyuncusunu kaybetmek spor açısından acı bir darbe olsa da, mevcut transfer ücretinin sadece bir kısmına Newcastle’dan transfer edilen bir oyuncu için elde edilen bu mali kazanç, eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Öte yandan, ezeli rakibi Manchester United, Forest'ın taviz vermeyen başlangıç fiyat talebi karşısında büyük ölçüde cesareti kırılınca, transfer döneminin başlarında yarıştan tamamen çekilmişti. Ancak City bu durumdan yılmadı ve şimdi, 2021'de Aston Villa'dan Jack Grealish'i transfer etmek için ödediği 100 milyon sterlinlik kulüp rekorunu kırmaya hazırlanıyor.