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Manchester City, Nottingham Forest ile Elliot Anderson konusunda anlaşmaya vardı; orta saha oyuncusu, Dünya Kupası’nın ardından yüksek bedelli transferini tamamlamaya hazırlanıyor

M.City
Transfers
Premier Lig
Nottingham Forest

Manchester City, Nottingham Forest’ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson’ı kadrosuna katmak üzere bir anlaşmaya vararak yaz transfer döneminde önemli bir adım attı. Premier Lig şampiyonu, orta sahasını güçlendirmeye devam ederken, 23 yaşındaki oyuncu Etihad Stadyumu’na gelen en son yüksek profilli transfer olacak.

  • Anderson, ABD’de Manchester City’nin sağlık kontrolünden geçti

    Yüksek puan alan orta saha oyuncusu için yapılan transfer görüşmeleri, oyuncunun devam eden milli takım görevlerine rağmen hızla ilerledi. Anderson şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele etmek üzere yurtdışında bulunuyor; ancak transferin lojistik engelleri süreci yavaşlatmadı. Kulübün resmi açıklamalarına göre Anderson, “Üç Aslanlar” kadrosuyla birlikteyken Kansas’ta sağlık kontrolünden geçti.

    Sağlık muayeneleri artık geride kalmış olsa da, transferin son aşamaları turnuva sona erene kadar askıya alınacak. Transferle ilgili formaliteler, oyuncunun İngiltere’ye dönüşünün ardından tamamlanacak. Bu durum, tüm önemli engellerin aşılmış olmasına rağmen, oyuncunun City formasıyla resmi tanıtımının, yaz programı kapsamında Kuzey Batı’ya seyahat etmesine imkan verene kadar beklemesi gerekeceğini gösteriyor.

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  • Maresca’nın orta saha gücünü güçlendirmek

    City’nin Anderson’ı kadrosuna katma hamlesi, yakın zamanda göreve getirilen Enzo Maresca’nın da aralarında bulunduğu teknik ekibin önderliğinde güçlü bir kadro oluşturma niyetini ortaya koyuyor. Kulüp, oyuncunun şu anki çabalarına desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Bu arada, Manchester City’deki herkes Elliot’a ve İngiltere milli takımına Dünya Kupası mücadelesinde bol şans diliyoruz ve zamanı geldiğinde onu Manchester’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

    23 yaşındaki oyuncu, İngiliz birinci liginin en dinamik genç orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtlayarak yıldızı hızla parladı. Etihad’a katılması, halihazırda dünyanın en yetenekli oyuncularından bazılarına sahip olan orta sahaya daha fazla derinlik ve enerji katacak ve City’nin hem ulusal hem de Avrupa turnuvalarında yenilmesi zor bir takım olmaya devam etmesini sağlayacaktır.

    Devamı gelecek