Manchester City, Nottingham Forest ile Elliot Anderson konusunda anlaşmaya vardı; orta saha oyuncusu, Dünya Kupası’nın ardından yüksek bedelli transferini tamamlamaya hazırlanıyor

Yüksek puan alan orta saha oyuncusu için yapılan transfer görüşmeleri, oyuncunun devam eden milli takım görevlerine rağmen hızla ilerledi. Anderson şu anda İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele etmek üzere yurtdışında bulunuyor; ancak transferin lojistik engelleri süreci yavaşlatmadı. Kulübün resmi açıklamalarına göre Anderson, “Üç Aslanlar” kadrosuyla birlikteyken Kansas’ta sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık muayeneleri artık geride kalmış olsa da, transferin son aşamaları turnuva sona erene kadar askıya alınacak. Transferle ilgili formaliteler, oyuncunun İngiltere’ye dönüşünün ardından tamamlanacak. Bu durum, tüm önemli engellerin aşılmış olmasına rağmen, oyuncunun City formasıyla resmi tanıtımının, yaz programı kapsamında Kuzey Batı’ya seyahat etmesine imkan verene kadar beklemesi gerekeceğini gösteriyor.