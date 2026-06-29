Manchester City’nin yıldızı Rodri, yeni sezon öncesinde ‘gizemli’ sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak; bu durum Enzo Maresca için büyük bir darbe oldu

Chelsea ile tazminat anlaşması sonrasında Etihad Stadyumu’na geri dönen Maresca, görevi devralırken sorunsuz bir geçiş süreci umuyordu. Ancak sezonun başında Rodri’yi kaybetmek, İtalyan teknik direktör için büyük bir baş ağrısı oluşturuyor. Maresca, göreve atanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Manchester City, çok iyi tanıdığım bir kulüp ve bu takımı yönetme şansı benim için muhteşem bir fırsat,” dedi. “Bu, benim buradaki üçüncü dönemim olacak. Bu kulübü tanıyorum, taleplerini ve beklentilerini biliyorum."

Takımı iyi tanımasına rağmen, Rodri’nin sağladığı taktiksel disiplini telafi etmek zorlu bir görev. Teknik direktör, kulübün yapısal bütünlüğü konusunda iyimserliğini koruyor ve şunları ekliyor: “City, inanılmaz derecede iyi yönetilen bir futbol kulübü. Yaptıkları her şey yenilikçi, planlı ve amaç odaklı. Bir teknik direktör için bu rüya gibi bir durum. İşimi etkili bir şekilde yapmam için ihtiyacım olan tutarlılığı sağlıyor. Oyuncuları çalıştırmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmamızı, iyi futbol oynamamızı ve Manchester City’yi temsil etmenin getirdiği baskının tadını çıkarmamızı istiyorum."