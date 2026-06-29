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Manchester City’nin yıldızı Rodri, yeni sezon öncesinde ‘gizemli’ sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak; bu durum Enzo Maresca için büyük bir darbe oldu
Orta sahanın kilit oyuncusu bir süre sahalardan uzak kalacak
City, en etkili oyuncularından biri olmadan Maresca döneminin başlangıcına hazırlanıyor; zira Rodri’nin Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından ameliyat olması bekleniyor. Daily Mail, 2024 Ballon d’Or kazananının, çözülmesi için cerrahi müdahale gerektiren “gizemli bir sakatlık”la uğraştığını öne sürüyor.
Manchester kulübü, sakatlığın ayrıntıları hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da, ameliyatın İspanya'nın ABD, Meksika ve Kanada'da dünya şampiyonluğu mücadelesinin sona ermesinin ardından gerçekleştirileceği anlaşılıyor. Bu zaman çizelgesi, 30 yaşındaki oyuncunun yeni teknik direktör yönetimindeki City'nin sezon öncesi hazırlıklarının büyük bir bölümünde forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
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Maresca için zamanlama daha kötü olamazdı
Chelsea ile tazminat anlaşması sonrasında Etihad Stadyumu’na geri dönen Maresca, görevi devralırken sorunsuz bir geçiş süreci umuyordu. Ancak sezonun başında Rodri’yi kaybetmek, İtalyan teknik direktör için büyük bir baş ağrısı oluşturuyor. Maresca, göreve atanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Manchester City, çok iyi tanıdığım bir kulüp ve bu takımı yönetme şansı benim için muhteşem bir fırsat,” dedi. “Bu, benim buradaki üçüncü dönemim olacak. Bu kulübü tanıyorum, taleplerini ve beklentilerini biliyorum."
Takımı iyi tanımasına rağmen, Rodri’nin sağladığı taktiksel disiplini telafi etmek zorlu bir görev. Teknik direktör, kulübün yapısal bütünlüğü konusunda iyimserliğini koruyor ve şunları ekliyor: “City, inanılmaz derecede iyi yönetilen bir futbol kulübü. Yaptıkları her şey yenilikçi, planlı ve amaç odaklı. Bir teknik direktör için bu rüya gibi bir durum. İşimi etkili bir şekilde yapmam için ihtiyacım olan tutarlılığı sağlıyor. Oyuncuları çalıştırmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Kazanmamızı, iyi futbol oynamamızı ve Manchester City’yi temsil etmenin getirdiği baskının tadını çıkarmamızı istiyorum."
Etihad üzerinde sözleşme belirsizliği gölge gibi çöküyor
Bu sakatlık haberi, Rodri’nin Manchester’daki uzun vadeli geleceği açısından hassas bir dönemde geldi. Eski Atlético Madrid oyuncusu, mevcut sözleşmesinin son 12 ayına giriyor ve haberlere göre bir sözleşme teklifi masada olsa da, görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Bu durum, oyuncunun İspanya’ya geri dönme olasılığı konusunda yoğun spekülasyonlara yol açtı; Real Madrid’in bu orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği yönünde güçlü iddialar var.
Sözleşme durumu çözüme kavuşmazsa, Rodri en erken 1 Ocak'tan itibaren yurtdışı kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek. Bernabéu'ya transfer olması halinde, kısa süre önce José Mourinho'nun Los Blancos'una katılan eski City takım arkadaşı Bernardo Silva ile yeniden bir araya gelmiş olacak. City, sözleşmesinin son yılına giren savunma oyuncusu Nathan Ake konusunda da benzer bir belirsizlikle karşı karşıya.
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Uzun vadeli fiziksel uygunluk düzeylerine ilişkin endişeler
Bu son sağlık sorunu, City’nin son dönemdeki üstünlüğünün kalbini oluşturan oyuncunun fiziksel olarak ne kadar yıprandığına dair endişeleri artırıyor. Geçen sezon Rodri, Manchester City formasıyla tüm turnuvalarda toplam 33 maça çıktı ve iki gol attı. Kulüpte oldukça zengin bir kupa koleksiyonuna sahip olan Rodri, dört kez Premier Lig, bir kez Şampiyonlar Ligi, iki kez FA Kupası, üç kez Lig Kupası şampiyonluğu ile birer kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Community Shield şampiyonlukları kazandı.
Rodri, yaklaşık iki yıl önce geçirdiği ağır ön çapraz bağ (ACL) sakatlığından bu yana tam formuna kavuşmak için zorlu bir süreçten geçiyor. Ballon d'Or ödülünü kazanmak için en iyi formuna geri dönmüş olsa da, yaklaşan bu ameliyat, onun hâlâ yoğun maç programının yol açtığı olumsuz etkilerle mücadele ettiğini gösteriyor.