Manchester City'nin yıldızı Rodri, Real Madrid'e transferiyle ilgili açıklamalarının yarattığı tepkilerin ardından konuştu

La Liga'ya geri dönebileceğine dair söylentilere rağmen, Rodri Pep Guardiola'nın Manchester City takımının temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. 2027 yılına kadar süren sözleşmesi sayesinde kulüp, 2019'da Atlético'dan transfer edildiğinden bu yana dünya futbolunun en etkili orta saha oyuncularından biri haline gelen bu değerli oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında değil.

Etihad Stadyumu'na transfer olduğundan bu yana İspanyol oyuncu, City formasıyla 293 maça çıktı ve 28 gol, 32 asist kaydetti. Kupa koleksiyonu da en az kariyeri kadar etkileyici: Dört Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup, üç Carabao Cup, bir Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra, kısa süre önce kazandığı Ballon d'Or ödülü de bulunuyor.