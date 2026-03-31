Manchester City'nin yıldızı Rodri, Real Madrid'e transferiyle ilgili açıklamalarının yarattığı tepkilerin ardından konuştu
Tartışmalı yorumlar
29 yaşındaki oyuncu, geçen hafta Santiago Bernabéu'ya transfer olasılığının gündemden kalkmadığını açıkça belirtmesiyle ortalığı karıştırdı.
Rodri şöyle konuştu: “Atletico'da oynamış olmam, Real Madrid'de oynamama engel değil; bu yolu izleyen başka oyuncular da var. Doğrudan değil, ama eninde sonunda. Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz. Evet, elbette İspanya'ya dönmek isterim.”
Gerçekleri ortaya koymak
Sözlerinin yol açtığı medya fırtınasına yanıt veren Rodri, uzun süren röportajının kışkırtıcı manşetlere indirgenmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Transferle ilgili haberlerin, İspanyol futboluna duyduğu saygının inceliklerini gölgede bıraktığını belirtti. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, Rodri şöyle dedi: "Buna alışkınım. 50 dakikalık bir röportajdan istediklerini kesip çıkarırlarsa... sonuçta söyleyecek başka bir şeyim kalmaz. Ben açık sözlü biriyim. Röportajın sadece alıntılarını değil, tamamını dinlemek isterseniz, röportaj mevcut."
Vazgeçilmez bir değer
La Liga'ya geri dönebileceğine dair söylentilere rağmen, Rodri Pep Guardiola'nın Manchester City takımının temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. 2027 yılına kadar süren sözleşmesi sayesinde kulüp, 2019'da Atlético'dan transfer edildiğinden bu yana dünya futbolunun en etkili orta saha oyuncularından biri haline gelen bu değerli oyuncuyu satmak için acil bir baskı altında değil.
Etihad Stadyumu'na transfer olduğundan bu yana İspanyol oyuncu, City formasıyla 293 maça çıktı ve 28 gol, 32 asist kaydetti. Kupa koleksiyonu da en az kariyeri kadar etkileyici: Dört Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Cup, üç Carabao Cup, bir Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupa ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra, kısa süre önce kazandığı Ballon d'Or ödülü de bulunuyor.
Uçurumu kapatmak
İspanya'ya dönme konusundaki uzun vadeli arzusunu kabul etmekle birlikte Rodri, Arsenal'in şu anda dokuz puanlık bir farkla rahat bir şekilde zirvede yer almasına rağmen, Premier Lig'de Arsenal'i geçmeye odaklandığı için City'ye olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu açıkladı. City'nin elinde önemli bir maç bulunması nedeniyle Rodri, bu farkı kapatmayı ve İngiltere'deki efsanevi kariyerine bir kupa daha eklemeyi hedefleyerek sezonun son sekiz maçını en iyi şekilde değerlendirmeye kararlı.