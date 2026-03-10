Getty Images Sport
Manchester City'nin yıldızı Rodri, öfkeli komşuları tarafından 'mahremiyet ihlali' nedeniyle polise şikayet edildi
Şehrin yıldızının yüksek katlı hobiye olan ilgisi yerel tepkilere yol açtı
Salford'da bir çatı katında yaşayan İspanya milli takım oyuncusu, şehir merkezindeki apartman sakinlerini kızdırdığı bildirildi. Rodri, geceleri kiracılarının pencerelerine birkaç metre mesafede drone uçurarak yüksek katlarda yaşayanların mahremiyetini ihlal etmekle suçlanıyor. Birçok sakin, binanın kapıcısına ve Greater Manchester Polisi'ne, cihazın yeşil yanıp sönen ışıklarının kendilerini "sinirlendirdiğini" ve "rahatsız ettiğini" şikayet etti. Bina WhatsApp grupları, 29 yaşındaki oyuncunun balkonunda kumanda ile çekilmiş olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaştı ve CAA (Sivil Havacılık Otoritesi) tacizi ve düzenlemeleri hakkında resmi şikayetler yapıldı.
Sakinler pencerelerinin dışında 'rahatsız edici' uçuşları eleştiriyor
Yerel sakinler, mülklerin yüksekliği göz önüne alındığında dronun yakınlığının özellikle rahatsız edici olduğunu belirterek, hayal kırıklıklarını dile getirdiler. 34. katta yaşayan bir kamyon şoförü olan bir sakin, kendisi ve partnerinin cihazı gördükleri anı şöyle anlattı.
The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Partnerimle yüksek bir katta yaşıyoruz ve televizyon izlerken görmek isteyeceğiniz son şey, pencerenin bir metre dışında bir drone'dur" dedi. "Eşim bu durumdan çok rahatsız. Bu kadar yüksekte yaşamanın avantajlarından biri, kimsenin sizi görmemesidir, ama şimdi Rodri ve drone'u bize rahatsızlık veriyor."
Başka bir komşu, bu durumun röntgencilik yasalarını ihlal ettiğini düşündüğünü ekleyerek, kız arkadaşının devam eden rahatsızlıktan şikayet etmek için 101'i aradığını doğruladı.
Orta saha oyuncusu için yasal inceleme
İngiltere yasalarına göre, drone pilotları mahremiyeti korumak, rahatsızlık vermemek zorundadır ve genellikle belirli ağırlıktaki cihazlar için teori sınavına girip kayıt yaptırmaları gerekir. Greater Manchester Polisi, şikayetlerle ilgili "soruşturma başlattıklarını" doğruladı. Özel hayatını gizli tutan bir oyuncu için, bu ani yasal inceleme, 2019'da Atletico Madrid'den 63 milyon sterlinlik transferinden bu yana nadir görülen bir olumsuz reklam anıdır.
Polis soruşturmaları ve City için kritik bir yarış
Polis, orta saha oyuncusuyla görüşerek Birleşik Krallık havacılık ve gizlilik yasalarını anladığından emin olacak. Hızlı bir şekilde çözülürse ciddi suçlamalarla sonuçlanması olası olmasa da, bu olay Man City için hassas bir dönemde meydana geldi. Polis, CAA ihlali tespit ederse oyuncuya para cezası veya uyarı verebilir.
Şimdilik, Pep Guardiola'nın takımı zorlu Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarına girerken, oyuncu futbola odaklanmaya devam edecek.
