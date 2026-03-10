Manchester City'nin yıldızı Rodri, öfkeli komşuları tarafından 'mahremiyet ihlali' nedeniyle polise şikayet edildi

Yerel sakinler, mülklerin yüksekliği göz önüne alındığında dronun yakınlığının özellikle rahatsız edici olduğunu belirterek, hayal kırıklıklarını dile getirdiler. 34. katta yaşayan bir kamyon şoförü olan bir sakin, kendisi ve partnerinin cihazı gördükleri anı şöyle anlattı.

The Sun gazetesine verdiği demeçte, "Partnerimle yüksek bir katta yaşıyoruz ve televizyon izlerken görmek isteyeceğiniz son şey, pencerenin bir metre dışında bir drone'dur" dedi. "Eşim bu durumdan çok rahatsız. Bu kadar yüksekte yaşamanın avantajlarından biri, kimsenin sizi görmemesidir, ama şimdi Rodri ve drone'u bize rahatsızlık veriyor."

Başka bir komşu, bu durumun röntgencilik yasalarını ihlal ettiğini düşündüğünü ekleyerek, kız arkadaşının devam eden rahatsızlıktan şikayet etmek için 101'i aradığını doğruladı.