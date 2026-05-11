Manchester City'nin yıldızı Nico O’Reilly'nin "önümüzdeki on yıl" boyunca İngiltere milli takımında yerini sağlamlaştıracağına inanılıyor – peki bu, Manchester United'ın savunma oyuncusu Luke Shaw için ne anlama geliyor?

Bir zamanlar sol bek pozisyonunda oynayan ve 1999 yılında Sunderland forması giyerken A milli takımda üç kez forma giyen Gray, Shaw’un deneyiminin Thomas Tuchel tarafından hâlâ iyi bir şekilde değerlendirilebileceğine inanıyor. Ancak, Old Trafford’da son dönemde yaşanan çok sayıda sakatlık nedeniyle kadroda yer alan oyuncuların sayısının azaldığı göz önüne alındığında, Shaw’un fiziksel durumu konusunda bariz endişeler var.

Shaw, bundan sonra milli takımda yedek rolünü kabul etmek zorunda kalabilir, zira Lewis Hall ve Myles Lewis-Skelly gibi oyuncular da, birçok yeni yeteneğin kendini gösterdiği bu pozisyonda yer almak için rekabet ediyor.

O'Reilly, Ağustos 2024'te City formasıyla ilk resmi maçına çıkmış olmasına rağmen, bu rekabetin en önüne yerleşmiş görünüyor. Yıldırım gibi yükselişi sayesinde bu sezon 50'den fazla maça çıktı ve kariyerinin ilk büyük başarısını elde ettiği 2026 Carabao Kupası finalinde unutulmaz bir çift gol kaydetti.

Pep Guardiola'nın kendisine sahada serbest hareket etme imkanı tanıyan sisteminde başarılı olan City altyapısı mezunu oyuncu, şimdi İngiltere'nin Kuzey Amerika topraklarında küresel zafer peşinde koşarken takımda önemli bir rol oynamayı hedefliyor.