Manchester City'nin yıldızı Nico O’Reilly'nin "önümüzdeki on yıl" boyunca İngiltere milli takımında yerini sağlamlaştıracağına inanılıyor – peki bu, Manchester United'ın savunma oyuncusu Luke Shaw için ne anlama geliyor?
Yıldırım gibi yükseliş: O'Reilly kulüp ve milli takımda nasıl bir yıldız haline geldi?
Bir zamanlar sol bek pozisyonunda oynayan ve 1999 yılında Sunderland forması giyerken A milli takımda üç kez forma giyen Gray, Shaw’un deneyiminin Thomas Tuchel tarafından hâlâ iyi bir şekilde değerlendirilebileceğine inanıyor. Ancak, Old Trafford’da son dönemde yaşanan çok sayıda sakatlık nedeniyle kadroda yer alan oyuncuların sayısının azaldığı göz önüne alındığında, Shaw’un fiziksel durumu konusunda bariz endişeler var.
Shaw, bundan sonra milli takımda yedek rolünü kabul etmek zorunda kalabilir, zira Lewis Hall ve Myles Lewis-Skelly gibi oyuncular da, birçok yeni yeteneğin kendini gösterdiği bu pozisyonda yer almak için rekabet ediyor.
O'Reilly, Ağustos 2024'te City formasıyla ilk resmi maçına çıkmış olmasına rağmen, bu rekabetin en önüne yerleşmiş görünüyor. Yıldırım gibi yükselişi sayesinde bu sezon 50'den fazla maça çıktı ve kariyerinin ilk büyük başarısını elde ettiği 2026 Carabao Kupası finalinde unutulmaz bir çift gol kaydetti.
Pep Guardiola'nın kendisine sahada serbest hareket etme imkanı tanıyan sisteminde başarılı olan City altyapısı mezunu oyuncu, şimdi İngiltere'nin Kuzey Amerika topraklarında küresel zafer peşinde koşarken takımda önemli bir rol oynamayı hedefliyor.
Manchester City'nin genç yıldızı O'Reilly neden İngiltere milli takımında başrol oynayabilir?
O’Reilly’nin sol bek pozisyonundaki rakiplerine kıyasla çok yönlülük açısından daha fazla katkı sağlayıp sağlamadığı sorusuna yanıt veren Gray, betFIRST işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Şu anda %100 benim tercihim o olurdu.
“Bence Man City’nin ilk 11’ine girdiğinden beri oynadığı bazı büyük maçları, Avrupa’daki büyük geceleri ve o gecelerde başardıklarını göz önünde bulundurmak gerekir.
“Bence onu İngiltere formasıyla izlediğimizde, kimseyi hayal kırıklığına uğratmadı. Sol bekte ya da onu oynattıkları her pozisyonda ‘Bay Güvenilir’ haline geldi.
“Luke Shaw'ın zamanı geçti mi? Eskiden sol bek pozisyonunda, kendine ait bir yer edinmenin zor olduğu bir sürü oyuncu vardı, ama bence Nico O'Reilly, yaşı nedeniyle belki de önümüzdeki on yıl boyunca bu fırsatı yakalayacak, çünkü bence o inanılmaz yetenekli bir oyuncu.”
Manchester United'ın yıldızı Shaw, İngiltere milli takımında hâlâ bir rol oynayabilir mi?
Gray, uzun süredir United’da forma giyen savunma oyuncusu Shaw hakkında şunları söyledi. Shaw, İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için, her iki kanatta da bek pozisyonunu doldurabilecek Tino Livramento ve Djed Spence gibi isimlerin rekabetiyle başa çıkmak zorunda: “Kişisel görüşüm, Luke Shaw’u sadece tecrübesi, bilgi birikimi ve daha önce büyük turnuvalarda yer almış olması nedeniyle kadroya almak yönünde.
“Bence endişe kaynağı Thomas Tuchel olacak – ve bu pek çok oyuncu için geçerli – çünkü turnuvanın geri kalanında oyuncuların formda kalmasına güvenmek zorunda ve bence Luke Shaw gibi oyuncularla ilgili endişelerinden biri de bu.
“Oysa Nico O'Reilly giderse, bu konuda çok endişelenmezsiniz, çünkü pek sakatlık yaşamaz, gençtir ve kasları böyle bir turnuvada yıpranmayacaktır. Ancak herkes formda olsa bile, bu sezon sol bek pozisyonunda oynayan her oyuncuyu izlediğim kadarıyla, Nico O'Reilly benim için tartışmasız bir numaralı seçim olurdu.”
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosu ne zaman açıklanacak?
İngiltere Futbol Federasyonu, Tuchel’in Dünya Kupası kadrosunu 22 Mayıs’ta açıklayacağını doğruladı. Bu tarih, 2025-26 Premier Lig sezonunun sona ermesinden iki gün önceye denk geliyor; bu da son maçlarda sakatlık riski olduğu anlamına geliyor.
En fazla 55 ismin yer alabileceği geçici kadro, 11 Mayıs'a kadar hazır hale getirilmelidir. Uluslararası takımların teknik direktörleri, planlarını 30 Mayıs'a kadar kesinleştirmek zorundadır. Bu da, İngiltere'nin Atlantik'i aşarak 17 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacağı turnuva açılış maçına hazırlanmadan önce kadrosunda değişiklikler yapabileceği anlamına geliyor.