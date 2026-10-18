Rapor şöyle devam etti: "Ipswich Town karşısındaki olumlu performansa rağmen, Foden'ın Rayan Cherki'nin yerine oyun kurucu mevkiinde kalıcı bir yer edineceğini kesin olarak söylemek için tek bir maç yeterli değil, ancak oyuncunun verdiği sinyaller umut vericiydi."

Foden, golü attıktan sonra çok daha rahat görünüyordu; topu almak için iyi hareketler yaptı, basit ve isabetli paslar verdi. Ayrıca ikinci yarıdaki bir atakta Erling Haaland'a destek vermek için öne çıkmaya çalıştı, her ne kadar topa istenen şekilde ulaşamamış olsa da.

Oyuncu, Manchester City'nin orta sahasında Marc Guehi'den topu almak için hareket ettiğinde de pas seçenekleri üretme isteğini gösterdi; topu ardından Josko Gvardiol'a aktardı, ancak Gvardiol topla buluşmada hata yaparak oyun dışına gönderdi.

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