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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Manchester City'nin yıldızı için alarm zilleri: Foden eski yerini geri kazanma yolculuğuna başladı mı?

M.City - Ipswich Town
M.City
Ipswich Town
Premier Lig
M.City - AEK Athens
AEK Athens
Şampiyonlar Ligi
P. Foden
R. Cherki
İngiltere
Yunanistan
Fransa

Uzun bir gol suskunluğunun ardından önemli bir çıkış

Phil Foden, 10 ayı aşan gol orucunu Manchester City'nin cumartesi günü Premier Lig'de Ipswich Town'ı 3-2 yendiği maçta sona erdirerek en iyi seviyesine dönebileceğine dair olumlu sinyaller verdi.

İngiliz orta saha oyuncusunun yeniden gol sevinci yaşaması geçici bir an değildi; zira golü sonrası yaptığı sevinç gösterisi, City'nin formasıyla parlayan o oyuncuyu yeniden ortaya çıkarmaya çalıştığı bir dönemde, kulüple ve taraftarlarla ilişkisine dair dikkat çekici mesajlar taşıyordu.

Foden, 14 Aralık'ta Crystal Palace ağlarını sarsıp takımının 3-0 kazandığı maçtan bu yana ilk golünü kaydetti.

Gol sevinci, bir ay önce Manchester United karşısında kırmızı kart görmesinin ardından çıktığı ilk maçta geldi.

  • Kutlama görüntüsünden bir mesaj

    Haberde, Manchester Evening News şu ifadeleri kullandı: "Foden golünü yumruğunu sıkarak kutladı, ardından asisti yapan takım arkadaşı Jeremy Doku'yu selamladı, daha sonra Etihad Stadyumu'nun tribünlerindeki taraftarlarla etkileşime geçti ve Güney Tribün'ün önünde formasındaki Manchester City armasını işaret etti."

    Haberin devamında şöyle denildi: "Bu kare, oyuncu ile kulüp ve taraftarları arasındaki kaynaşmayı yansıttı ve Foden'ın takım içindeki yerini geri kazanma olasılığı konusunda olumlu bir sinyal verdi."

    Oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında dikkat çekici bir dönem geçirmiş ve en iyi dönemlerinden birinde 5 maçta 6 gol kaydetmişti. Ancak sezonun ikinci yarısında performansı düştü, ilk 11'de yer bulmakta zorlandı ve belirleyici katkılar sunma konusunda da sıkıntı yaşadı.

  • Rayan Şarki için alarm zilleri mi?

    Rapor şöyle devam etti: "Ipswich Town karşısındaki olumlu performansa rağmen, Foden'ın Rayan Cherki'nin yerine oyun kurucu mevkiinde kalıcı bir yer edineceğini kesin olarak söylemek için tek bir maç yeterli değil, ancak oyuncunun verdiği sinyaller umut vericiydi."

    Foden, golü attıktan sonra çok daha rahat görünüyordu; topu almak için iyi hareketler yaptı, basit ve isabetli paslar verdi. Ayrıca ikinci yarıdaki bir atakta Erling Haaland'a destek vermek için öne çıkmaya çalıştı, her ne kadar topa istenen şekilde ulaşamamış olsa da.

    Oyuncu, Manchester City'nin orta sahasında Marc Guehi'den topu almak için hareket ettiğinde de pas seçenekleri üretme isteğini gösterdi; topu ardından Josko Gvardiol'a aktardı, ancak Gvardiol topla buluşmada hata yaparak oyun dışına gönderdi.

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  • "Bu golü hak ediyordum"

    Foden, 77. dakikada City taraftarlarının sıcak tezahüratları arasında oyundan çıktı; Şampiyonlar Ligi'nde takımın salı günü AEK Atina'yı ağırlayacağı maçta ilk 11'de forma şansı bulup taraftarının önünde yeniden gol atmayı umuyor.

    Foden, gol hasretini sona erdirmesiyle ilgili olarak, "Kesinlikle, bir süredir bu golü hak ediyordum" dedi.

    Oyuncu, gol orucunu bozmasının kendisine moral desteği sağlamasını, bunun da eski seviyesine dönmesine yardım etmesini ve Manchester City'ye önümüzdeki dönemde kendisinden beklediğini vermesini umuyor.

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