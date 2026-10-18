Phil Foden, 10 ayı aşan gol orucunu Manchester City'nin cumartesi günü Premier Lig'de Ipswich Town'ı 3-2 yendiği maçta sona erdirerek en iyi seviyesine dönebileceğine dair olumlu sinyaller verdi.
İngiliz orta saha oyuncusunun yeniden gol sevinci yaşaması geçici bir an değildi; zira golü sonrası yaptığı sevinç gösterisi, City'nin formasıyla parlayan o oyuncuyu yeniden ortaya çıkarmaya çalıştığı bir dönemde, kulüple ve taraftarlarla ilişkisine dair dikkat çekici mesajlar taşıyordu.
Foden, 14 Aralık'ta Crystal Palace ağlarını sarsıp takımının 3-0 kazandığı maçtan bu yana ilk golünü kaydetti.
Gol sevinci, bir ay önce Manchester United karşısında kırmızı kart görmesinin ardından çıktığı ilk maçta geldi.