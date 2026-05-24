(C)Getty Images
Çeviri:
Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kazanarak Premier Lig tarihine Harry Kane ve Alan Shearer ile eşitlendi
Haaland, Villa maçındaki yenilgiye rağmen Altın Ayakkabı ödülünü kazandı
Haaland, Pazar günü Aston Villa'ya 2-1 yenildikleri maçta kadroda yer almadı; bu maç, Guardiola'nın kupa dolu 10 yıllık görev süresinin son maçıydı. Bu yokluğuna rağmen, golcü forvet Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve 22 gol atarak Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilen Brentford'lu Igor Thiago'nun önünde yer aldı. Bu başarı, City'nin yıldız oyuncusunun, bu ödülü dört kez kazanan tek oyuncular olan Mohamed Salah ve Thierry Henry'nin ardından üçüncü sırada yer alması anlamına geliyor. Haaland'ın inanılmaz sezonu, birinci ligde 2.959 dakika sürerken, bu sezon tüm turnuvalarda 52 maçta attığı 38 golle muhteşem bir toplam rakam elde etti.
- Getty
Bu olağanüstü performans, önceki rekor kıran sezonların üzerine inşa ediliyor
Haaland, 2022-23 sezonunda 36 gol atarak turnuva tarihinin tek sezonda en fazla gol atan oyuncusu olmasının ardından, 2023-24 sezonunda da 27 golle bu ödülü kazanmıştı. Bu golcü yıldız, City'deki olağanüstü kariyeri boyunca 198 maçta toplam 162 gol attı ve bu süre zarfında iki kez Premier League şampiyonu oldu.
City için şampiyonluk hayallerinin suya düşmesi
Yılbaşı dönümünde yaşanan nadir bir formsuzluk döneminde takım için ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı; bu durumun, takımının şampiyonluğu kaçırmasına neden olduğu söylenebilir. Haaland, City'nin bu dönemde sadece iki galibiyet aldığı yedi maçta, Brighton'a karşı penaltıdan attığı tek golle yetindi. Sezonun sonlarında formuna kavuşan Haaland, geçen ay Liverpool deplasmanında ve Arsenal ile oynanan kritik maçta galibiyet golünü attı. Ancak Everton ve Bournemouth'ta puan kaybeden Arsenal, 22 yıl sonra ilk kez şampiyonluğa ulaştı ve Manchester kulübü, bir lig şampiyonluğu daha kazanma hedefine çok az bir farkla ulaşamadı.
- Getty Images
Guardiola sonrası dönemin başlamasından önce Dünya Kupası gündeminde
Bundan sonra, bu golcü oyuncu dikkatini milli takım görevine çevirecek ve Norveç’i Dünya Kupası’nda liderliğe taşımaya odaklanacak. Sözleşmesi 2034’te sona erecek olan Haaland, daha sonra Manchester’a dönerek Guardiola’sız yepyeni bir dönemin öncülüğünü üstlenecek; haberlere göre, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca, Etihad’daki teknik direktör koltuğunda efsanevi Katalan teknik adamın yerini alacak.