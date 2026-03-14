Manchester City'nin West Ham maçında oyuncu notları: Şampiyonluk yarışı bitti mi?! Erling Haaland göze çarpmazken, Pep Guardiola'nın takımı Londra Stadyumu'ndaki kötü performansının ardından lider Arsenal'in 9 puan gerisine düştü

Cumartesi akşamı Londra Stadyumu'nda West Ham ile 1-1 berabere kalan Manchester City, Pep Guardiola'nın takımının elinden Premier Lig şampiyonluğu kayıp gidiyor gibi görünüyor. Bernardo Silva, City adına gol attı ancak Konstantinos Mavropanos hemen ardından skoru eşitledi; bu sonuçla Arsenal, şampiyonluk yarışında tam kontrolü ele geçirdi.

Bernardo Silva, 30. dakikada muhteşem bir çalımla City'yi öne geçirdi, ancak bunun kasıtlı olup olmadığı konusunda bazı şüpheler var. 

Ancak öne geçer geçmez, Konstantinos Mavropanos'un köşe vuruşundan kafayla attığı golle Gianluigi Donnarumma'yı çaresiz bırakarak skoru eşitledi. 

City, topun çoğunluğunu elinde tuttu ancak West Ham, Pep Guardiola'nın takımını uzak tutmakta rahat görünürken, City topu değerlendirip bir şeyler yaratmakta büyük zorluk çekti. 

83. dakikada Mads Hermansen devreye girdi ve oyuna sonradan giren Tijjani Reijnders'in tehlikeli serbest vuruşunu çelerek topu üst direğe gönderdi. Uzatma dakikalarında ise Marc Guehi, yakın mesafeden bir şutu bir şekilde üstten dışarı attı. Premier League şampiyonluğu, topun uzağına uçup gitmiş gibi görünüyordu. City, bir maç eksiği olmasına rağmen, şu anda kuzey Londralıların 9 puan gerisinde bulunuyor.

GOAL, Londra Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (4/10):

    Mavropanos gol attığında hiçbir yerde yoktu. Gerçekten berbat bir kaleci performansıydı ve bu, takımına pahalıya mal oldu. 

    Matheus Nunes (6/10):

    Top ne zaman ona gelse kanatta bir aşağı bir yukarı koştu. Topun olmadığı durumlarda o kadar güçlü değildi. 

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Pas dağıtımındaki tutarlılığını geliştirmesi gerekiyor ama ikili mücadeleleri nadiren kaybediyor. 

    Marc Guehi (6/10):

    Savunmada çok güçlüydü. Birçok top kesme ve top kazanma performansı sergiledi; oyunu çok iyi okuyor. Maçın sonlarında City'ye 3 puanı kazandırabilecek bir gol fırsatını kaçırdı.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Topa düzenli olarak sahip oldu ve sürekli olarak rakibini geçmeye çalıştı. City daha fazla hücum gücü ararken ikinci yarıda oyundan çıktı, ancak Bowen'ı olağanüstü bir şekilde durdurdu.

    • Reklam
  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Rodri (7/10):

    Derinlerden oyun kurdu. Hemen hemen her yerdeydi, ancak etrafındaki takım arkadaşları onu hayal kırıklığına uğrattı.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Zorlandı. Maç, orta sahada büyük ölçüde onu es geçti. 

    Bernardo Silva (7/10):

    City için muhteşem bir açılış golü attı, kaleciyi şık bir vuruşla çalımladı; gol sevinci, aslında ortalamaya çalışmış olabileceğini düşündürdü ama yine de harika bir bitirişti. İkinci yarıda Reijnders ile değiştirildi.

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Antoine Semenyo (5/10):

    Sık sık 10 numara pozisyonuna geriye çekilerek West Ham'ın savunmacılarını şaşırttı. Mavropanos'u kaybeden savunmacıydı ama neden bu defans oyuncusuyla eşleştirildi? Hayal kırıklığı dolu bir akşamın ardından ikinci yarıda oyundan çıktı.

    Erling Haaland (2/10):

    Çoğunlukla artıklardan beslendi. 70. dakikada iyi bir fırsat yakaladığında, topu dışarıya attı. Gerçek Haaland nereye gitti?

    Omar Marmoush (6/10):

    İlk yarıda aptalca bir el faulü nedeniyle sarı kart gördü. Silva'nın çalımla attığı golün hazırlayıcısı oldu. Bundan sonra West Ham savunmasını aşmakta zorlandı ve 60. dakikada oyundan alındı. 

  • West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Rayan Cherki (6/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi. Birkaç harika pası boşa gitti.

    Jeremy Doku (5/10):

    Ait-Nouri'nin yerine oyuna girdi. Topa sahip olmakta zorlandı.

    Tijjani Reijnders (7/10):

    Silva'nın yerine oyuna girdi. Mükemmel bir serbest vuruşla City'yi neredeyse kurtardı. 

    Phil Foden (6/10):

    Semenyo'nun yerine oyuna girdi. West Ham kalesine sürekli hücum etti ancak golü bulamadı.

    Pep Guardiola (5/10):

    Saha kenarı yasağı nedeniyle tribünde oturdu. Açıkça talimatlar veriyordu ancak taktiksel değişikliklerine rağmen City'nin maç boyunca ne kadar cansız kaldığını görünce öfkelenmiş olmalı. City'de bir şeyler eksik gibi görünüyor ve bu gidişle Premier League şampiyonluğunu kaçıracaklar. 

