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Manchester City'nin teklifi reddedildi! Nottingham Forest, devasa bir transfer ücreti talep ettiği için Elliot Anderson için yapılan teklifi geri çevirdi
Şehrin ilk hamlesi dirençle karşılaştı
Manchester City’nin orta saha seçeneklerini yenilemek amacıyla Anderson’ı kilit bir hedef olarak belirlediği bildiriliyor. Cityzens’in, 23 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğüne, enerjisine ve kulübün zorlu taktik sistemine uyum sağlama yeteneğine değer verdiği düşünülüyor.
Manchester kulübü, Anderson'ı uzun vadede önemli bir varlık haline gelme potansiyeline sahip bir oyuncu olarak görüyor. Ancak The Athletic'e göre, kulübün ilk teklifi, Vitor Pereira'nın kadrosunun en önemli üyelerinden birini elinde tutmaya kararlı olan Forest tarafından reddedildi. Kulüp, Anderson'ı satmak için baskı altında değil ve oyuncuyu indirimli bir fiyata satmayacağını açıkça belirtti.
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Orman, çok büyük maliyetler gerektirir
Haberlere göre Forest, City'ye Anderson'ı transfer masasına oturtmak için devasa bir teklifin gerekli olduğunu bildirmiş. Anderson'a büyük yatırım yapan kulüp, onu uzun vadeli planlarının merkezinde yer alan bir isim olarak görüyor. Kulüp yönetimi, talep ettikleri bedelin tam olarak karşılanmadığı sürece, daha zengin rakiplerin ilgisine karşı direnmeye hazır olduğu söyleniyor. Bildirilen bu tutum, diğer kulüplere de Anderson'ın ancak çok yüksek bir bedel karşılığında ayrılacağına dair bir mesaj niteliğinde.
Anderson neden bu kadar aranan bir isim haline geldi?
Anderson, Newcastle'dan ayrılmasının ardından hızla değer kazandı. Orta saha oyuncusu, Forest'ta ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve derin pozisyonlardan hücuma çıkma yeteneği ile top kaybı anlarındaki yoğun çabasıyla övgüler topladı. 2025-26 sezonunda 23 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'in 38 maçının tamamında forma giydi ve bunların 37'sinde ilk 11'de yer aldı.
Gelişimi giderek daha fazla dikkat çekmeye başladı ve Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası için oluşturduğu İngiltere kadrosuna da seçildi. City için o, sadece kısa vadeli bir takviyeden daha fazlasını temsil ediyor; kulüp, onu gelecekte orta sahanın lideri olabilecek bir oyuncu olarak görüyor.
- Getty Images Sport
City için karar zamanı
City şimdi ya daha iyi bir teklifle geri dönmeyi ya da dikkatini alternatif orta saha hedeflerine yöneltmeyi seçmek zorunda. Anderson, kulübün aradığı profile uyuyor olsa da, Forest'ın talep ettiği ücret, City'nin bu transferi gerçekleştirme konusundaki kararlılığını sınayabilir.
Forest için öncelik, istikrarı korumak ve kilit oyuncuları kadroda tutmak olmaya devam ediyor. Anderson şimdilik City Ground'da kalıyor, ancak Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin ilgisi, transfer dönemi ilerledikçe durumun gelişmeye devam edebileceği anlamına geliyor.