City şimdi ya daha iyi bir teklifle geri dönmeyi ya da dikkatini alternatif orta saha hedeflerine yöneltmeyi seçmek zorunda. Anderson, kulübün aradığı profile uyuyor olsa da, Forest'ın talep ettiği ücret, City'nin bu transferi gerçekleştirme konusundaki kararlılığını sınayabilir.

Forest için öncelik, istikrarı korumak ve kilit oyuncuları kadroda tutmak olmaya devam ediyor. Anderson şimdilik City Ground'da kalıyor, ancak Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin ilgisi, transfer dönemi ilerledikçe durumun gelişmeye devam edebileceği anlamına geliyor.