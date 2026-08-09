Bernal'in durumu Avrupa'da da dikkatlerden kaçmadı; nitekim Manchester City, orta saha oyuncusunu son iki sezon boyunca takip etti ve durumu hakkında bilgi almaya kadar vardırdı işi.

İngiliz kulübün gözlemcilerinin Bernal hakkında hazırladığı ilk rapor 2024 yılına dayanıyor ve oyuncunun özelliklerinin teknik direktör Pep Guardiola'nın da beğenisini kazandığı düşünülüyor.

Manchester City, Bernal'in defansif orta saha mevkisinde önemli bir rol üstlenmesine imkân tanıyacak niteliklere sahip olduğunu düşünüyor ve bu mevki için gelecekte olası bir seçenek olarak durumunu inceledi; hatta İngiltere'deki değerlendirmeler oyuncunun bedelini 35 milyon euro civarına yerleştirdi.

Ancak Barcelona'nın tutumu son derece net; kulüp oyuncuyu satmak istemiyor ve Bernal'i hâlâ La Masia akademisinin gelişim potansiyeli en yüksek orta saha oyuncularından biri olarak görüyor. Flick de bu değerlendirmeyi tamamen paylaşıyor.

Olası bir transferin kapısı, ancak oyuncunun kendisinin yeterli süre alamadığı gerekçesiyle Barcelona'dan ayrılmak istemesi durumunda aralanabilir.

Bu senaryoda bile Alman teknik adam işleri kolaylaştırmayacak; nitekim Flick, Bernal'i tam anlamıyla koruması altına aldı. Onu yeniden kazanmak, kendisine süreklilik sağlamak ve Barcelona'ya geldiği günden bu yana neredeyse üzerine bahis oynadığı bir oyuncunun ne kadar ileri gidebileceğini görmek istiyor.

Ancak oyuncu oynama süresi istiyor ve bunu, rekabetin kaynadığı bir orta sahada kendisinin söke söke alması gerekeceğinin farkında. Transfer piyasası Marc Bernal'in aklını çelebilir, fakat Flick tutumunu ona çoktan net biçimde ortaya koydu: Ona güvenecek ve ayrılmasını istemiyor.