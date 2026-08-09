Orta saha oyuncusu Marc Bernal, Barcelona açısından transfer sezonunun son döneminde takip edilmeyi hak eden isimlerden biri.
Bernal daha fazla oynamak istiyor, gelişimini sürdürmek için dakikalara ihtiyaç duyuyor ve Katalan takımının orta sahasındaki rekabetin bu sezon çetin geçeceğinin farkında.
Sport gazetesi, Barça teknik direktörü Hansi Flick'in Bernal'ın ayrılığını reddettiğini ve bunu oyuncuya zaten bildirdiğini açıkladı.
Flick, uzun vadede Barcelona'nın orta sahasında önemli bir unsur haline gelmesini sağlayacak niteliklere sahip olduğunu düşündüğü Bernal'a tam güvenini korumaya devam ediyor.
Ancak durum, Marc Bernal'ı seçeneklerini dikkatle değerlendirmeye itiyor; zira genç oyuncu forma şansında süreklilik elde etmek istiyor ve Flick'in bu mevkide sahip olduğu çok sayıdaki alternatif, ayrıca bunların kalitesi göz önüne alındığında, oyun süresi bulmanın kolay olmayacağının farkında.