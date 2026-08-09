18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Manchester City'nin takibi altında: Barcelona'nın yıldızı Flick'in isteğinin tersine hareket ediyor

Transfers
La Liga
Barcelona
M.City
H. Flick
M. Bernal
İspanya

Rekabetin şiddeti, Barcelona yıldızını ayrılığı düşünmeye itiyor

Orta saha oyuncusu Marc Bernal, Barcelona açısından transfer sezonunun son döneminde takip edilmeyi hak eden isimlerden biri. 

Bernal daha fazla oynamak istiyor, gelişimini sürdürmek için dakikalara ihtiyaç duyuyor ve Katalan takımının orta sahasındaki rekabetin bu sezon çetin geçeceğinin farkında.

Sport gazetesi, Barça teknik direktörü Hansi Flick'in Bernal'ın ayrılığını reddettiğini ve bunu oyuncuya zaten bildirdiğini açıkladı. 

Flick, uzun vadede Barcelona'nın orta sahasında önemli bir unsur haline gelmesini sağlayacak niteliklere sahip olduğunu düşündüğü Bernal'a tam güvenini korumaya devam ediyor.

Ancak durum, Marc Bernal'ı seçeneklerini dikkatle değerlendirmeye itiyor; zira genç oyuncu forma şansında süreklilik elde etmek istiyor ve Flick'in bu mevkide sahip olduğu çok sayıdaki alternatif, ayrıca bunların kalitesi göz önüne alındığında, oyun süresi bulmanın kolay olmayacağının farkında. 

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Bernal daha fazla forma şansı istiyor

    Barcelona, oynama fırsatı arayan bazı genç oyuncuların ayrılığına şimdiden tanık oldu; ayrıca bazı orta saha oyuncularının geleceği de hâlâ belirsizliğini koruyor. 

    Bu bağlamda, sezon boyunca oynama süresinin oldukça sınırlı olacağını görürse Bernal ayrılmayı düşünebilir, ancak Flick bunun önüne geçmek istiyor.

    Flick, Bernal'in ön libero pozisyonunda oynayabileceği görüşünde, ancak yapısı göz önüne alındığında iç saha oyuncusu olarak da oynayabileceğine inanıyor.

    2024 yılında Flick, oyuncunun A takım içindeki gelişimine güçlü bir şekilde bel bağlamış ve kulübün bu pozisyona büyük bir yatırım yapmasına gerek olmadığı görüşünde olmuştu. Bernal de bu güvene kısa sürede performansıyla karşılık verdi, ta ki gelişimini durduran ciddi bir diz sakatlığı yaşayana kadar.

    • Reklam
  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Manchester City durumu yakından takip ediyor

    Bernal'in durumu Avrupa'da da dikkatlerden kaçmadı; nitekim Manchester City, orta saha oyuncusunu son iki sezon boyunca takip etti ve durumu hakkında bilgi almaya kadar vardırdı işi. 

    İngiliz kulübün gözlemcilerinin Bernal hakkında hazırladığı ilk rapor 2024 yılına dayanıyor ve oyuncunun özelliklerinin teknik direktör Pep Guardiola'nın da beğenisini kazandığı düşünülüyor.

    Manchester City, Bernal'in defansif orta saha mevkisinde önemli bir rol üstlenmesine imkân tanıyacak niteliklere sahip olduğunu düşünüyor ve bu mevki için gelecekte olası bir seçenek olarak durumunu inceledi; hatta İngiltere'deki değerlendirmeler oyuncunun bedelini 35 milyon euro civarına yerleştirdi.

    Ancak Barcelona'nın tutumu son derece net; kulüp oyuncuyu satmak istemiyor ve Bernal'i hâlâ La Masia akademisinin gelişim potansiyeli en yüksek orta saha oyuncularından biri olarak görüyor. Flick de bu değerlendirmeyi tamamen paylaşıyor. 

    Olası bir transferin kapısı, ancak oyuncunun kendisinin yeterli süre alamadığı gerekçesiyle Barcelona'dan ayrılmak istemesi durumunda aralanabilir.

    Bu senaryoda bile Alman teknik adam işleri kolaylaştırmayacak; nitekim Flick, Bernal'i tam anlamıyla koruması altına aldı. Onu yeniden kazanmak, kendisine süreklilik sağlamak ve Barcelona'ya geldiği günden bu yana neredeyse üzerine bahis oynadığı bir oyuncunun ne kadar ileri gidebileceğini görmek istiyor.

    Ancak oyuncu oynama süresi istiyor ve bunu, rekabetin kaynadığı bir orta sahada kendisinin söke söke alması gerekeceğinin farkında. Transfer piyasası Marc Bernal'in aklını çelebilir, fakat Flick tutumunu ona çoktan net biçimde ortaya koydu: Ona güvenecek ve ayrılmasını istemiyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Community Shield
Arsenal crest
Arsenal
ARS
M.City crest
M.City
MCI
Club Friendlies
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR