Manchester City’nin Southampton Karşısındaki Oyuncu Puanları: Nico Gonzalez’in muhteşem golü ve yıkıcı bir performans sergileyen Jeremy Doku, üçlü kupa hayallerini canlı tutarken, Pep Guardiola’nın yedek kadrosu FA Cup yarı finalinde büyük bir tehlikeyi atlattı

Televizyonda canlı yayınlanan maçın ilk yarısı, iki City taraftarını kelimenin tam anlamıyla uykuya daldırdıktan sonra, Pep Guardiola’nın takımı maçı tamamen ele geçirip skoru açmak için her şeyi yaparken maç bir anda canlandı. Ancak şanssız Omar Marmoush ve oyuna sonradan giren Savinho’nun gol fırsatlarını kaçırmasının ardından, 79. dakikada İrlanda milli takımı oyuncusu Azaz’ın inanılmaz bir uzak mesafeli kavisli şutuyla şok bir şekilde öne geçen taraf Southampton oldu.

Ancak Saints'in sevinci sadece üç dakika sürdü, çünkü oyuna girdikten sonra sürekli pozisyon arayan Doku, içeriye doğru kesip kaleye şutunu çekti ve top, savunma oyuncusu James Bree'den sekerek uzak köşeye gitti.

Southampton, Kuryu Matsuki'nin bir başka füze vuruşuyla cevap verdi, ancak James Trafford topu çubuğun üzerinden çıkardı ve birkaç saniye sonra Gonzalez şutunu çekti ve City'yi finale taşıdı.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...