City ratings SouthamptonGetty
Manchester City'nin Southampton Karşısındaki Oyuncu Puanları: Nico Gonzalez'in muhteşem golü üçlü kupayı kazanma umutlarını canlı tutarken, Pep Guardiola'nın yedek kadrosu FA Cup yarı finalinde büyük bir tehlikeyi atlattı

Nico Gonzalez'in maçın son dakikalarında attığı muhteşem golle Manchester City, büyük bir korkuyu atlatarak Southampton'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste dördüncü kez FA Cup finaline yükseldi. Finn Azaz'ın durdurulamaz kavisli vuruşu, Championship takımına beklenmedik bir üstünlük sağlamıştı ancak Jeremy Doku'nun defleksiyonla gelen golü kısa süre sonra skoru eşitledi; ardından Gonzalez maçı muhteşem bir şekilde noktaladı.

Televizyonda canlı yayınlanan maçın ilk yarısı, iki City taraftarını kelimenin tam anlamıyla uyutmuş olsa da, City maçı tamamen ele geçirip golü bulmak için her şeyi yaparken maç bir anda canlandı.

Ancak şanssız Omar Marmoush ve oyuna sonradan giren Savinho'nun gol fırsatlarını kaçırmasının ardından, 79. dakikada İrlanda milli takım oyuncusu Azaz'ın inanılmaz bir uzun mesafeli şutuyla Southampton şok bir şekilde öne geçti.

Ancak Saints'in sevinci sadece üç dakika sürdü, çünkü oyuna girdiğinden beri sürekli pozisyon arayan Doku, içeriye doğru kesip kaleye şutunu çekti ve top, savunma oyuncusu James Bree'den sekerek uzak köşeye yerleşti.

Southampton, Kuryu Matsuki'nin bir başka füze vuruşuyla cevap verdi ancak James Trafford topu çubuğun üzerinden çıkardı ve birkaç saniye sonra Gonzalez şutunu çekti ve City'yi finale taşıdı.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    James Trafford (7/10):

    Çok az iş yaptı ve Azaz'ın kavisli şutunu durdurmak için yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ardından, beraberlik golünün ardından Kuryu Matsuki'nin güçlü şutunu parmak uçlarıyla kurtararak kritik bir kurtarış yaptı.

    Matheus Nunes (6/10):

    Sakatlık korkusunu atlatıp mücadeleye devam ederek sağlam bir performans sergiledi.

    John Stones (7/10):

    Wembley'deki son City maçı olabilecek bu maçta, uzun süredir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı düşünülürse etkileyici bir performans sergiledi.

    Nathan Ake (6/10):

    City formasıyla oynayacağı son maçlardan biri olabilecek bu karşılaşmada da dik duran bir başka oyuncu.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Yeterince ileriye çıkamadı ve Guardiola, O'Reilly'yi oyuna aldı.

    Orta saha

    Nico Gonzalez (7/10):

    Maça giderek ısındıktan sonra, herhangi bir maçı kazanmaya layık, gerçekten durdurulamaz bir vuruş yaptı.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Şansını pek değerlendiremeyen bir başka oyuncu. İlk yarıda direğe çarptı ama pozisyon ofsayttı.

    Mateo Kovacic (6/10):

    Foden ile birlikte oyundan alınmadan önce bazı güzel oyun bölümlerinin mimarı oldu.

    Saldırı

    Phil Foden (5/10):

    Mart başından bu yana City'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkma fırsatını boşa harcadı ve 58. dakikada oyundan alınana kadar neredeyse hiç tehlike yaratamadı.

    Omar Marmoush (6/10):

    Geçen yılki finalde penaltı kaçırmasının ardından Wembley'de bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Bazı parlak anları olsa da, ofsayt tuzağını her aştığında ya şutunu kaçırdı ya da yanlış pas verdi.

    Rayan Cherki (6/10):

    Doku oyuna girene kadar City'nin en büyük tehdidi oldu, ancak Southampton'ın golüne yol açan top kaybını yaptı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jeremy Doku (8/10):

    Oyuna girdiğinde rakip savunmaya daha fazla baskı uyguladı ve beraberlik golü şans eseri olsa da, azmi karşılığını aldı. Gonzalez'in golünde asist yaptı.

    Savinho (6/10):

    Çabasında bir kusur yoktu ama iki fırsatını daha iyi değerlendirmeliydi.

    Erling Haaland (5/10):

    Marmoush'un yerine oyuna girdikten sonra topa neredeyse hiç dokunmadı.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Ait-Nouri'nin yerine oyuna girdiğinde takımın hücum gücünü artırdı.

    Bernardo Silva (N/A):

    Maçın bitimine beş dakika kala oyuna girdi.

    Pep Guardiola (6/10):

    Toplu oyuncu değişiklikleriyle büyük bir risk aldı ve bu neredeyse ters tepiyordu, ancak oyuncu değişikliklerinin City'nin galibiyetine katkıda bulunması onun lehine bir durum.

