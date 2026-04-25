Manchester City'nin Southampton Karşısındaki Oyuncu Puanları: Nico Gonzalez'in muhteşem golü üçlü kupayı kazanma umutlarını canlı tutarken, Pep Guardiola'nın yedek kadrosu FA Cup yarı finalinde büyük bir tehlikeyi atlattı

Televizyonda canlı yayınlanan maçın ilk yarısı, iki City taraftarını kelimenin tam anlamıyla uyutmuş olsa da, City maçı tamamen ele geçirip golü bulmak için her şeyi yaparken maç bir anda canlandı.

Ancak şanssız Omar Marmoush ve oyuna sonradan giren Savinho'nun gol fırsatlarını kaçırmasının ardından, 79. dakikada İrlanda milli takım oyuncusu Azaz'ın inanılmaz bir uzun mesafeli şutuyla Southampton şok bir şekilde öne geçti.

Ancak Saints'in sevinci sadece üç dakika sürdü, çünkü oyuna girdiğinden beri sürekli pozisyon arayan Doku, içeriye doğru kesip kaleye şutunu çekti ve top, savunma oyuncusu James Bree'den sekerek uzak köşeye yerleşti.

Southampton, Kuryu Matsuki'nin bir başka füze vuruşuyla cevap verdi ancak James Trafford topu çubuğun üzerinden çıkardı ve birkaç saniye sonra Gonzalez şutunu çekti ve City'yi finale taşıdı.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendirdi...