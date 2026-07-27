AFP
Çeviri:
Manchester City’nin simgesi John Stones, Inter ve Juventus ile transfer görüşmeleri yürütüyor; oyuncu, Serie A’da yeni bir maceraya atılmaya hazır
Manchester City’de altın bir dönemin sonu
Stones, 30 Haziran’da sözleşmesinin sona ermesinin ardından City’den ayrıldı ve şu anda serbest transfer statüsünde. 32 yaşındaki oyuncu, Etihad’da 10 sezon geçirdi ve Manchester’da geçirdiği son derece başarılı dönemde altı Premier Lig şampiyonluğu ile 2022-23 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
Yaşına rağmen, bu stoper, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası yarı finallerine uzanan yolculuğu boyunca milli takımın planlarında yer aldı; çeyrek final ve yarı final dahil olmak üzere üç maçta ilk 11'de sahaya çıkarken, son 16 turunda Meksika'ya karşı kazanılan maçta ise yedek kulübesinden oyuna girdi. Sonuç olarak, Avrupa genelinde değeri inanılmaz derecede yüksek olmaya devam ediyor ve seçkin kulüpler, onun transfer piyasasına çıkmasını eşsiz bir fırsat olarak görüyor.
- Getty Images Sport
İtalyan devleri, Stones’u transfer etmek için yarışta başı çekiyor
Inter ve Juventus, bu oyuncuyu kadrolarına katma yarışı kızışırken, artık her ikisi de menajerleriyle resmi görüşmelere başladı. Fabrizio Romano’ya göre, İngiltere milli takımında forma giyen bu savunma oyuncusu, İtalya’ya transfer olmayı ciddi olarak değerlendiriyor; yeni bir meydan okuma arayışında olduğu için bu seçeneğe açık olduğu söyleniyor.
Böylesine köklü bir geçmişe sahip bir oyuncuyu kadrosuna katma fırsatı, onu her iki Serie A devinin de en önemli önceliği haline getirdi. Tecrübeli savunma oyuncusu, potansiyel taliplerin savunma hatlarını anında dönüştürecek ve seviyelerini yükselteceğine inandıkları, soğukkanlılık ve taktiksel zekanın nadir görülen bir karışımını sunuyor.
Premier Lig’den gelen talipler hâlâ etrafta dolaşıyor
İtalya, masadaki tek seçenek değil. Teknik direktör Mikel Arteta’nın sakatlanan William Saliba’nın yerini doldurmak istemesi nedeniyle Arsenal’in Stones’a ilgi duyduğu öne sürülüyor; bu bağlantı, Arteta’nın City’de Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak geçirdiği üç yıl sayesinde güçleniyor; bu süre zarfında Arteta, Stones’un oyun stilini yakından tanıma fırsatı bulmuştu.
Chelsea'nin de durumu takip ettiği belirtiliyor. Transfer ücreti söz konusu olmadığı için nihai karar tamamen Stones'a ve kariyerinin bir sonraki aşaması için en uygun yeri nereye gördüğüne bağlı.
- Getty Images Sport
Herhangi bir hamlenin üzerinde asılı duran kondisyon sorunu
Yarışı kazanan kulüp, bir miktar risk üstlenecek. Stones, uyluk, baldır ve kas sorunları nedeniyle geçen sezon Premier Lig'de sadece 439 dakika forma giyebildi; bundan önceki, aynı şekilde kesintilerle geçen sezonda ise sadece 547 dakika oynamıştı. Ayrıca, City'de geçirdiği on yıl boyunca hiçbir sezonda ligde oynanabilir dakikaların yüzde 59'unu aşamadı. Bu tür bir sakatlık geçmişi, sadece Serie A'dan gelen ilgiyi değil, kendisine sunulacak herhangi bir sözleşmenin şartlarını da etkileyebilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun