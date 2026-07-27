Inter ve Juventus, bu oyuncuyu kadrolarına katma yarışı kızışırken, artık her ikisi de menajerleriyle resmi görüşmelere başladı. Fabrizio Romano’ya göre, İngiltere milli takımında forma giyen bu savunma oyuncusu, İtalya’ya transfer olmayı ciddi olarak değerlendiriyor; yeni bir meydan okuma arayışında olduğu için bu seçeneğe açık olduğu söyleniyor.

Böylesine köklü bir geçmişe sahip bir oyuncuyu kadrosuna katma fırsatı, onu her iki Serie A devinin de en önemli önceliği haline getirdi. Tecrübeli savunma oyuncusu, potansiyel taliplerin savunma hatlarını anında dönüştürecek ve seviyelerini yükselteceğine inandıkları, soğukkanlılık ve taktiksel zekanın nadir görülen bir karışımını sunuyor.