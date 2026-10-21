Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'nin dokuz sezon boyunca Premier League kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Karara göre City, yapay ticari anlaşmalar yaparak gelirlerini şişirdi ve maliyetlerini 900 milyon sterlinden fazla düşürdü.

Manchester City'nin ayrıca bu mali düzenlemelere ilişkin Premier League soruşturmasını engellemek için koordineli çaba gösterdiği tespit edildi. City ilk karara resmen itiraz etmiş olsa da, benzeri görülmemiş yaptırımlar ihtimali kulübün üzerinde gölge gibi duruyor.