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Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images
Muhammad Zaki
Çeviri:

Manchester City'nin sahipleri kulübü satmaya zorlanabilir mi?! Denetim kurumu başkanı, mali ihlallerin ardından Şeyh Mansour'u uzaklaştırmak için 'MUTLAK yetkiye' sahip olduklarını doğruladı

M.City
Premier Lig
E. Maresca

Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu (IFR) başkanı, kulübün satışını zorunlu kılmak için “mutlak” yetkiye sahip olduğunu doğruladı. Bu açıklamanın ardından Manchester City’nin sahipleri en ağır yaptırımla karşı karşıya kalabilir. Çarpıcı açıklama, Manchester City’nin Premier League’in mali kurallarını büyük ölçüde ihlal etmekten suçlu bulunmasının sonuçlarıyla mücadele ettiği bir dönemde geldi.

  • Mali ihlaller düzenleyici kurumların incelemesine yol açtı

    Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'nin dokuz sezon boyunca Premier League kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardı. Karara göre City, yapay ticari anlaşmalar yaparak gelirlerini şişirdi ve maliyetlerini 900 milyon sterlinden fazla düşürdü.

    Manchester City'nin ayrıca bu mali düzenlemelere ilişkin Premier League soruşturmasını engellemek için koordineli çaba gösterdiği tespit edildi. City ilk karara resmen itiraz etmiş olsa da, benzeri görülmemiş yaptırımlar ihtimali kulübün üzerinde gölge gibi duruyor.

  • Manchester City Premier League trophy Etihad StadiumGetty/GOAL

    IFR başkanı, kulüp sahipleri üzerinde “mutlak güce” sahip olduğunu ileri sürdü

    IFR Başkanı David Kogan, The Rest Is Football podcast’inde düzenleyici kurumun yetkilerinin kapsamını açıkladı. Manchester City’nin itiraz süreci devam ederken atılacak somut adımları belirlemek için henüz çok erken olduğunu vurgulayan Kogan, kurumun Şeyh Mansour’u kulüpten uzaklaştırma yetkisi bulunduğunu doğruladı.

    Kogan, “Bir kulüp sahibinin kulübü uygun, adil veya dürüst bir şekilde yönetmediğine inanırsak kulüpten ayrılmasını isteme yetkimiz var” dedi. Bir kulübün sahiplerinin satış yapmayı reddedip edemeyeceği sorulduğunda ise kesin bir yanıt verdi: “Hayır, hayır, hayır. Bunu sağlamak için mutlak yetkimiz var.”

    Kogan, IFR’nin kulübün faaliyetlerine ilişkin kendi soruşturmasını başlatma ihtimaline de değindi. “Bütün bu soruların yanıtlandığını görmeden bu konuda herhangi bir hüküm vermeye zorlanmayacağım” dedi. “Ardından kendi soruşturmamızı başlatıp başlatmayacağımıza, bu konuda nasıl bir sonuca varacağımıza ve ne yapacağımıza karar vermemiz gerekecek. Bunu önceden karara bağlamak büyük bir hata olur.”


  • Diplomatik gerilimler ve benzeri görülmemiş cezalar

    Mevcut suçlamalar, kulübün hâkimiyet döneminin varlığını tehdit ediyor. Olası cezalar, ağır para cezalarından en üst ligden tamamen ihraç edilmeye kadar uzanıyor. Haberlere göre olası senaryolardan biri, “iki kez küme düşme” tehdidini içeriyor. Bu senaryo, iddia edilen ihlaller sırasında elde edilen avantajları ortadan kaldıracak ve kulübü en az iki yıl Championship'de tutarak kapsamlı bir yapısal yeniden yapılanmaya zorlayacak.

    Saha dışında ise durum, Birleşik Krallık ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında önemli bir diplomatik meseleye dönüşme riski taşıyor. Bu siyasi hassasiyetlerin farkında olan Kogan, olası bir IFR soruşturması sırasında herhangi bir hükümet müdahalesiyle karşılaşırsa istifa edeceğine daha önce söz vermişti.


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    İtiraz kararına ilişkin endişeli bekleyiş

    Manchester City, masumiyetini kanıtlayan “çürütülemez delillere” sahip olduğunu öne sürerek tespitlere güçlü biçimde itiraz etmeyi sürdürecek. Premier League'in ise kulübün itiraz süreci sonuçlanmadan disiplin yaptırımlarını kesinleştirip açıklamak istediği iddia ediliyor. Futbol dünyası şimdi Etihad Stadyumu'nda oynayan kulübün en ağır sportif cezayla karşı karşıya kalıp kalmayacağını bekliyor.

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