Man City Real Madrid GFXGetty
Gill Clark

Çeviri:

Manchester City'nin Real Madrid maçındaki oyuncu puanları: Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde YINE taktik hatası yaptı; Nico O'Reilly, Fede Valverde'nin ilham verdiği Blancos tarafından perişan edildi

Manchester City, Bernabeu'da oynanan son 16 turu ilk maçında Real Madrid'e 3-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir mücadeleye girmeye hazırlanıyor. Pep Guardiola, İspanya'nın başkentinde yaptığı takım seçimi ile şaşkınlık yarattı ve takımının Los Blancos tarafından ezilmesini izledi. Fede Valverde, ilk yarıda attığı muhteşem hat-trick ile ev sahibi takımın yıldızı oldu.

City, Jeremy Doku'nun sol kanatta gerçek bir tehdit oluşturmasıyla maça güçlü bir başlangıç yaptı, ancak yedi dakika içinde yediği iki golle Madrid, yarım saatlik süre sonunda maçı kontrol altına aldı. Thibaut Courtois'nın Valverde'ye attığı uzun pas, Nico O'Reilly'yi yakaladı ve Uruguaylı oyuncu kaleye doğru hücum etti. Gianluigi Donnarumma hızla çıkmasına rağmen, Madrid kaptanının topu onun yanından geçip boş kaleye sokmasını çaresizce izlemek zorunda kaldı.

Valverde, Vinicius Jr'ın sol kanattan yaptığı iyi çalışmanın ardından ikinci golünü attı. Brezilyalı oyuncunun pası Ruben Dias'tan sekti ve Valverde'ye düştü. Valverde ileriye doğru koşarak Donnarumma'yı geçecek şekilde düşük bir şut attı. İlk yarı bitmeden City için daha da kötü haberler vardı. Valverde, Marc Guehi'yi geçerek topu kontrol etti ve kendinden emin bir şekilde golü attı. Böylece Cityzens için ilk 45 dakika tam bir felaket oldu.

Guardiola, devre arasında Savinho'nun yerine Tijjani Reijnders'i oyuna soktu, ancak bu değişiklik pek bir etki yaratmadı ve Madrid, ikinci yarının başında 4-0'ı yapmalıydı. Bir başka uzun top, Vincius'u kaleye doğru koşturdu, ancak Donnarumma onu düşürerek penaltıya neden oldu. Brezilyalı oyuncu tozunu silkeledi ve penaltıyı kullanmak için hazırlandı, ancak Donnarumma soluna atlayarak şutu kurtardı.

Guardiola, Etihad Stadyumu'na en az bir golle dönmek için Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki ve Omar Marmoush'u oyuna soktu. Courtois, maçın son dakikalarında O'Reilly'nin şutunu iyi bir şekilde kurtardı, ancak City, Belçikalı kaleciyi geçemedi ve Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı olarak Manchester'a döndü.

GOAL, Bernabeu'daki City oyuncularını değerlendirdi...

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    İlk golde kaleden fırlayarak çıktı ancak zamanlaması doğru olmadı ve elini çekti, böylece Valverde golü attı. İkinci yarının başında Vinicius'u düşürerek penaltıya neden oldu, ancak penaltıyı kurtararak telafi etti.

    Abdukodir Khusanov (4/10):

    Bazen Vinicius tarafından zorlandı ve top kontrolünde zayıftı. Hala sağ bekte rahat görünmüyor. 

    Ruben Dias (6/10):

    İkinci golde biraz şanssızdı, ancak etkileyici bir performans sergilemedi. İkinci yarının başında Vinicius'u durdurmak için hayati bir müdahale yaptı.

    Marc Guehi (5/10):

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydi ve zor anlar yaşadı. Valverde'nin hat-trick'i için topu üzerinden atarken sadece dehşetle izleyebildi.

    Nico O'Reilly (4/10):

    Maç boyunca gerçekten zorlandı. İlk golde kötü bir pozisyon aldı ve Valverde'nin ikinci golünde de ona yaklaşamadı. İkinci yarıda bir gol attığını sandı ama Courtois bunu engelledi.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Rodri (6/10):

    Bu sezon boyunca Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri dolaşıyordu ancak City orta sahada sayıca üstün ve baskın olan rakibe karşı etkileyici bir performans sergileyemedi.

    Bernardo Silva (5/10):

    Yarım vole ile bir şans yakaladı ama hepsi bu kadardı. Yine takımın kaptanlığını yaptı ama liderlik konusunda çok az şey sundu ve ikinci yarının ortasında oyundan alındı.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Saldırı

    Savinho (4/10):

    Mendy'ye karşı zorlanarak maç boyunca hayal kırıklığına uğradı. İlk yarıda oyundan alınması hiç de şaşırtıcı değildi.

    Antoine Semenyo (5/10):

    O da Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez forma giydi ve biraz bunalmış görünüyordu. İkinci yarıda iyi bir fırsat yarattı ama sonra oyundan alındı.

    Jeremy Doku (6/10):

    Maçın ilk dakikalarında kaos yarattı, ancak Madrid tehlikenin farkına varıp onu ortadan kaldırınca, sürekli üç savunma oyuncusuyla karşı karşıya kaldı.

    Erling Haaland (5/10):

    City'nin forveti için bir başka sinir bozucu gece. Topa çok az dokundu ve nadiren topu aldığında da etkili olamadı.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Tijjani Reijnders (6/10):

    İlk yarıda Savinho'nun yerine oyuna girdi. Courtois'yı zorlamayan bir şut attı.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Maça yedek kulübesinde başladı ve son 20 dakikada oyuna girdi.

    Rayan Cherki (5/10):

    City beraberliği yakalamak için çabalarken oyuna girdi. Serbest vuruştan bir şut çekti ama Courtois'ya çarptı.

    Omar Marmoush (N/A):

    Sadece son 10 dakikada oyuna girdi.

    Pep Guardiola (4/10):

    Dengesiz takım seçimi ile şaşkınlık yarattı ve dört forvetli bir hücum dizilişi belirledi. Ardından takımının yenilgiye uğradığını gördü ve yedek kulübesinden pek bir çözüm üretemedi. Turnuvada devam etmek için artık aşması gereken büyük bir engel var.

