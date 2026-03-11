Manchester City'nin Real Madrid maçındaki oyuncu puanları: Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde YINE taktik hatası yaptı; Nico O'Reilly, Fede Valverde'nin ilham verdiği Blancos tarafından perişan edildi

City, Jeremy Doku'nun sol kanatta gerçek bir tehdit oluşturmasıyla maça güçlü bir başlangıç yaptı, ancak yedi dakika içinde yediği iki golle Madrid, yarım saatlik süre sonunda maçı kontrol altına aldı. Thibaut Courtois'nın Valverde'ye attığı uzun pas, Nico O'Reilly'yi yakaladı ve Uruguaylı oyuncu kaleye doğru hücum etti. Gianluigi Donnarumma hızla çıkmasına rağmen, Madrid kaptanının topu onun yanından geçip boş kaleye sokmasını çaresizce izlemek zorunda kaldı.

Valverde, Vinicius Jr'ın sol kanattan yaptığı iyi çalışmanın ardından ikinci golünü attı. Brezilyalı oyuncunun pası Ruben Dias'tan sekti ve Valverde'ye düştü. Valverde ileriye doğru koşarak Donnarumma'yı geçecek şekilde düşük bir şut attı. İlk yarı bitmeden City için daha da kötü haberler vardı. Valverde, Marc Guehi'yi geçerek topu kontrol etti ve kendinden emin bir şekilde golü attı. Böylece Cityzens için ilk 45 dakika tam bir felaket oldu.

Guardiola, devre arasında Savinho'nun yerine Tijjani Reijnders'i oyuna soktu, ancak bu değişiklik pek bir etki yaratmadı ve Madrid, ikinci yarının başında 4-0'ı yapmalıydı. Bir başka uzun top, Vincius'u kaleye doğru koşturdu, ancak Donnarumma onu düşürerek penaltıya neden oldu. Brezilyalı oyuncu tozunu silkeledi ve penaltıyı kullanmak için hazırlandı, ancak Donnarumma soluna atlayarak şutu kurtardı.

Guardiola, Etihad Stadyumu'na en az bir golle dönmek için Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki ve Omar Marmoush'u oyuna soktu. Courtois, maçın son dakikalarında O'Reilly'nin şutunu iyi bir şekilde kurtardı, ancak City, Belçikalı kaleciyi geçemedi ve Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı olarak Manchester'a döndü.

GOAL, Bernabeu'daki City oyuncularını değerlendirdi...