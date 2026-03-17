Manchester City'nin Real Madrid maçındaki oyuncu notları: Bernardo Silva'nın eliyle oynama hatası geri dönüş umutlarını suya düşürdü; Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Los Blancos'a karşı YİNE yenik düştü

Erling Haaland'ın ilk yarının sonunda skoru eşitlediği maçta Vinicius, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak Madrid'e bir galibiyet daha kazandırdı. Brezilyalı oyuncunun attığı iki gol, City'nin 15 kez Avrupa şampiyonu olan rakibine karşı üst üste üçüncü kez elenmesini ve son beş yılda dördüncü kez elenmesini kesinleştirdi.

Maçın başlamasından önce taraftarları coşturmak için, Abu Dabi öncesi dönemdeki Gillingham ve Tottenham maçlarından, Sergio Aguero ve Ilkay Gündoğan'ın sezonun son gününde Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanmasına kadar, City tarihindeki en büyük geri dönüşlerin videoları dev ekranda gösterildi. Videonun altındaki yazıda şöyle deniyordu: "Daha önce de zor durumlara düştük, bizden umudu kestiler, ama defalarca tüm olasılıklara karşı geldik. İnanıyoruz."

City, maça gerçekten bir geri dönüş yaşayacakmış gibi başladı ve Rodri'nin şutu Thibaut Courtois tarafından kurtarıldığında, Belçikalı kalecinin Rayan Cherki'yi durdurmasından birkaç saniye sonra, Courtois seyircilere takımı desteklemeleri için işaret yaptı. Ancak City, Madrid'in hızlı kontrataklarına karşı her zaman savunmasız görünüyordu ve Vinicius'un direğe çarpan şutunun ardından Bernardo'nun çizgi üzerinde topu uzaklaştırmasıyla neredeyse gol yiyordu.

Sonunda daha da kötü bir kadere maruz kaldılar, çünkü hakem Clement Turpin, VAR'ın yönlendirmesiyle pozisyonu inceledi ve Bernardo'yu oyundan atmadan önce penaltı kararı verdi.

İlk maçın aksine, Vinicius penaltı noktasından soğukkanlılığını korudu ve 10 kişi kalan City karşısında Madrid'e aşılması imkansız gibi görünen dört gol üstünlük sağladı. Etihad Stadyumu şaşkınlık içinde sessizliğe büründü ve taraftarların tüm inancı sönmüş gibi görünüyordu. Ancak oyuncuların inancı sönmemişti ve birçok deneme ve Courtois'nın sayısız kurtarışının ardından, Haaland ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce beraberlik golünü attı.

City ikinci yarıda da pes etmedi ancak sakatlanan Courtois'nın yerine oyuna giren yedek kaleci Andriy Lunin de ev sahibi takımı hayal kırıklığına uğrattı. Haaland'ın şutunu kurtaran Lunin, Rodri, Antoine Semenyo ve hatta Abdukodir Khusanov'un şutlarının dışarıya gitmesini izlerken, Rayan Ait-Nouri ve Jeremy Doku'nun golleri ofsayt nedeniyle iptal edildi.

City maçın sonlarında nihayet moralini kaybetti ve Vinicius, kendi golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesinden kısa bir süre sonra, uzatma dakikalarında rakibini cezalandırdı.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...