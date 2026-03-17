Man City Real Madrid ratings
Richard Martin

Çeviri:

Manchester City'nin Real Madrid maçındaki oyuncu notları: Bernardo Silva'nın eliyle oynama hatası geri dönüş umutlarını suya düşürdü; Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Los Blancos'a karşı YİNE yenik düştü

Bernardo Silva, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Pep Guardiola’nın takımının Real Madrid’e evinde 2-1 yenilip son 16 turunda toplamda 5-1’lik skorla turnuvadan elenmesiyle, bu maç Manchester City’deki Şampiyonlar Ligi macerasına kabus gibi bir veda niteliğinde olabilir. Bernardo, Vinicius Jr.’ın kale çizgisi üzerinde attığı şutu elle engellediği için çifte ceza aldı; Brezilyalı oyuncu penaltıdan golü buldu ve City’ye neredeyse imkansız bir görev yükledi.

Erling Haaland'ın ilk yarının sonunda skoru eşitlediği maçta Vinicius, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak Madrid'e bir galibiyet daha kazandırdı. Brezilyalı oyuncunun attığı iki gol, City'nin 15 kez Avrupa şampiyonu olan rakibine karşı üst üste üçüncü kez elenmesini ve son beş yılda dördüncü kez elenmesini kesinleştirdi.

Maçın başlamasından önce taraftarları coşturmak için, Abu Dabi öncesi dönemdeki Gillingham ve Tottenham maçlarından, Sergio Aguero ve Ilkay Gündoğan'ın sezonun son gününde Premier Lig şampiyonluğunu geri kazanmasına kadar, City tarihindeki en büyük geri dönüşlerin videoları dev ekranda gösterildi. Videonun altındaki yazıda şöyle deniyordu: "Daha önce de zor durumlara düştük, bizden umudu kestiler, ama defalarca tüm olasılıklara karşı geldik. İnanıyoruz."

City, maça gerçekten bir geri dönüş yaşayacakmış gibi başladı ve Rodri'nin şutu Thibaut Courtois tarafından kurtarıldığında, Belçikalı kalecinin Rayan Cherki'yi durdurmasından birkaç saniye sonra, Courtois seyircilere takımı desteklemeleri için işaret yaptı. Ancak City, Madrid'in hızlı kontrataklarına karşı her zaman savunmasız görünüyordu ve Vinicius'un direğe çarpan şutunun ardından Bernardo'nun çizgi üzerinde topu uzaklaştırmasıyla neredeyse gol yiyordu. 

Sonunda daha da kötü bir kadere maruz kaldılar, çünkü hakem Clement Turpin, VAR'ın yönlendirmesiyle pozisyonu inceledi ve Bernardo'yu oyundan atmadan önce penaltı kararı verdi. 

İlk maçın aksine, Vinicius penaltı noktasından soğukkanlılığını korudu ve 10 kişi kalan City karşısında Madrid'e aşılması imkansız gibi görünen dört gol üstünlük sağladı. Etihad Stadyumu şaşkınlık içinde sessizliğe büründü ve taraftarların tüm inancı sönmüş gibi görünüyordu. Ancak oyuncuların inancı sönmemişti ve birçok deneme ve Courtois'nın sayısız kurtarışının ardından, Haaland ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce beraberlik golünü attı.

City ikinci yarıda da pes etmedi ancak sakatlanan Courtois'nın yerine oyuna giren yedek kaleci Andriy Lunin de ev sahibi takımı hayal kırıklığına uğrattı. Haaland'ın şutunu kurtaran Lunin, Rodri, Antoine Semenyo ve hatta Abdukodir Khusanov'un şutlarının dışarıya gitmesini izlerken, Rayan Ait-Nouri ve Jeremy Doku'nun golleri ofsayt nedeniyle iptal edildi. 

City maçın sonlarında nihayet moralini kaybetti ve Vinicius, kendi golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesinden kısa bir süre sonra, uzatma dakikalarında rakibini cezalandırdı.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Brahim ve Tchouameni'nin şutlarını iyi kurtardı (iki kez), ancak ceza sahasından çıkıp Vinicius'a müdahale etmek için riskli bir hamle yaptı, ancak bu hamle cezasız kaldı

    Matheus Nunes (7/10):

    Vinicius'a karşı birkaç kez iyi savunma yaptı. Çoğunlukla hücum görevlerinden uzak durdu ve City'nin imkansız gibi görünen bir geri dönüş arayışında Semenyo ile değiştirildi.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Karanlığın ortasında bir ışık. Brahim'e yaptığı muhteşem müdahaleyle toparlanma hızını gösterdi ve Vinicius'un ayağından topu çaldı. Birçok taraftarın kalbini kazandı.

    Ruben Dias (5/10):

    Vinicius ve Brahim karşısında zorlandı ve devre arasında Guehi ile değiştirilmesi pek de sürpriz olmadı.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    İlk yarıda sol kanatta Doku ile iyi bir uyum sergiledi. Maçın sonlarında ofsayt pozisyonunda bir kafa golü attı.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Orta saha

    Bernardo Silva (3/10):

    Topa elle müdahale ederek sinirlerini kaybetti ve maçı fiilen bitirdi. Karara şiddetle itiraz etse de, bu karara karşı gerçek bir şikayeti olamazdı. City'nin kaptanından beklenmeyecek bir dikkatsizlik ve City oyuncusu olarak turnuvaya veda etmesi için üzücü bir yol.

    Rodri (7/10):

    Başından itibaren inanç ve liderlik sergiledi, ancak 74. dakikada Gonzalez'in yerine oyuna girene kadar kendini yordu. 

    Tijjani Reijnders (5/10):

    İlk yarıda sönük bir performans sergiledi ve tek katkısı şutların engellenmesi oldu. Devre arasında Ake ile sert bir şekilde değiştirildi.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Rayan Cherki (6/10):

    Sonunda maça ilk 11'de başladı ve City'nin heyecan verici başlangıcında hücumda biraz canlılık kattı, ancak erken vuruşuyla Courtois'yı daha fazla zorlaması gerekirdi. İkinci yarıda ceza sahası dışından şutunu az farkla kaçırdı.

    Erling Haaland (6/10):

    Gölgesiz golünden önce birkaç fırsatı kaçırdı. İkinci yarıda birkaç fırsatı daha kaçırdı ve bu da Guardiola'nın onu oyundan almasına neden oldu.

    Jeremy Doku (7/10):

    Alexander-Arnold'u rahatça geçmeyi başardı ve ilk maçta olduğu gibi, ceza sahasına yaptığı kıvrımlı driplingler takım arkadaşlarının daha iyi bitirmelerini hak ediyordu.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Marc Guehi (5/10):

    Maçın son dakikalarında Vinicius'un golüyle maçı kaybetti.

    Nathan Ake (6/10):

    Madrid'in son dakikalardaki hücumuna kadar ikinci yarının büyük bir bölümünde savunmayı sağlamlaştırdı.

    Omar Marmoush (6/10):

    Haaland'dan daha fazla katkı sağlayamadı.

    Antoine Semenyo (5/10):

    Tek şutunda kaleyi ıskaladı.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Oyuna girdikten sonra Madrid hızlandı, ancak bu mutlaka onun hatası değildi.

    Pep Guardiola (5/10):

    O'Reilly yerine Reijnders'ı tercih etmesi ters tepti, Haaland'ı oyundan alması ise pek mantıklı değildi. Bununla birlikte, Bernardo'nun çılgınlığı nedeniyle elleri zaten bağlıydı. Madrid'e karşı çektiği acı devam ediyor ve bu, City ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmek için hiç de iyi bir yol değil.

