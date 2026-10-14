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Alvino Hanafi
Çeviri:

Manchester City'nin Paris Saint-Germain karşısındaki oyuncu puanları: Erling Haaland'ın iki golü savunmadaki çöküşü örtmeye yetmedi

Player ratings
M.City
FEATURES
M.City - Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Manchester City, ilk yarıdaki felaket savunma performansının bedelini Paris Saint-Germain'e sahasında 4-2 yenilerek ödedi. Erling Haaland'ın öncülüğünde ikinci yarıda toparlansa da konuk ekip hızlı hücumlarda bulduğu fırsatları değerlendirerek üç puanı aldı.

Manchester City’nin savunma düzeni, Etihad Stadyumu’ndaki ilk 45 dakikada dağıldı. Enzo Maresca’nın ekibi, geçiş hücumlarında defalarca açık verdi ve Desire Doue, Ousmane Dembele ile Vitinha’nın golleriyle devre arasına üç farklı geride girdi. Merkezdeki savunma bütünlüğünün eksikliği, PSG’nin City’nin önde kurduğu savunma hattını kolayca aşmasına yol açtı. Ev sahibi ekibi ikinci yarıda çok zorlu bir görev bekliyordu.

Erling Haaland, alışıldık golcülük içgüdüsüyle farkı iki kez azaltmayı başarsa da City’nin savunmadaki kırılganlığı sorun olmaya devam etti. Maghnes Akliouche’un 60. dakikadan kısa süre sonra attığı gol, geri dönüşün ivmesini büyük ölçüde durdurdu. Topa %54 oranında sahip olup 27 şut çekmesine rağmen City, PSG’nin kontra ataklardaki hızına karşı koyamadı. Bu taktik başarısızlık, Maresca’nın takımının hücum ile topa sahipken geride aldığı savunma önlemleri arasındaki dengeyi sorgulamasına neden olacak.

GOAL, Manchester City oyuncularının Etihad Stadyumu’ndaki performanslarını değerlendiriyor.

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    Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 4/10

    Eski takımının rakiplerine karşı zor bir gece geçirdi. 5 kurtarış yapsa da ilk yarıdaki yoğun hücumlar karşısında savunmasız göründü. Vitinha'nın uzaktan şutunda aldığı pozisyon soru işareti yarattı. PSG'nin hücuma geçişlerinde sık sık pozisyonunu kaybeden savunma hattını organize etmekte zorlandı.

    Abdukodir Khusanov - 5/10

    Dembele ve Doue'nin süratiyle baş etmekte zorlandı. Geriden koşu yapan oyuncuları takip edemeyen savunma hattının bir parçasıydı. Yine de City maçın son bölümünde geri dönüş yolu ararken takımının oyun kurulumuna katkı sağladı.

    Josko Gvardiol - 5/10

    Alışıldık cesur bindirmelerini yaptı ancak bu koşular City'nin sol kanadında sık sık PSG'nin değerlendirebileceği boşluklar bıraktı. Savunma çizgisini PSG'yi ofsayta düşürecek kadar önde tutmakta zorlanması, konuk ekibin ikinci golünde bulduğu boşluğa katkıda bulundu.

    Ruben Dias - 4/10

    Kaptan, devre arasında oyundan alınmadan önce unutmak isteyeceği bir ilk yarı geçirdi. Ousmane Dembele'nin hareketlerine tepki vermekte alışılmadık derecede yavaş kaldı ve savunma çizgisini koruyamadı. City'nin devre arasına 0-3 geride girmesinde payı vardı; bu skor sonunda takıma maçı kaybettirdi.

    Marc Guehi - 5/10

    Stoperdeki partnerinden biraz daha soğukkanlı olsa da PSG'nin hızlı hücumlara çıkardığı çok sayıda oyuncu karşısında zorlandı. Birkaç kez tehlikeyi uzaklaştırdı ancak ilk yarıdaki kötü gidişi durduracak ağırlığı koyamadı.

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    Orta saha

    Antoine Semenyo - 5/10

    Her zamankinden daha geride bir rolde oynayan Semenyo, maça etkili biçimde ağırlığını koyamadı. PSG'nin orta blok savunmasını aşmak için gereken yaratıcılığı gösteremediği gibi gerekli savunma desteğini de sağlayamadı ve 61. dakikada oyundan alındı.

    Elliot Anderson - 6/10

    Teknik becerisini zaman zaman gösterdi ve orta sahaya enerji katmaya çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi. Ancak ilk yarıdaki gollere yol açan geçişlerde rakip oyuncular sık sık onu aşarak ilerledi.

    Rayan Cherki - 4/10

    10 numara rolünde hayal kırıklığı yarattı. Cherki, orta saha ile Haaland arasındaki bağlantıyı kuramadı ve Vitinha ile Zaire-Emery karşısında sık sık etkisiz kaldı. Büyük ölçüde silik geçen performansının ardından devre arasında oyundan alınması taktiksel bir zorunluluktu.

    Enzo Fernandez - 6/10

    Orta sahanın başlıca oyun kurucusu olan Fernandez, PSG savunmasının arasından ileriye dönük pas kanalları bulmaya çalıştı. Topun dolaşmasını sağlasa da kaotik geçen ilk yarıda PSG'nin hızını kesmek için gereken savunma sertliğini gösteremedi. Son dakikada yerini O'Reilly'ye bıraktı.

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    Hücum

    Jeremy Doku - 5/10

    İstikrarsız performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Doku, birkaç kez rakibini geçmeyi başardı ancak son pasları yetersiz kaldı. Maresca, hücumun son üçte birlik bölümünde daha bitirici seçenekler ararken Doku da devre arasında yapılan üçlü oyuncu değişikliğinin parçasıydı.

    Erling Haaland - 8/10

    Manchester City adına tek gerçek teselliydi. Haaland, ikinci yarıda 53 ve 75. dakikalarda attığı iki golle ev sahibi ekibe bir umut ışığı verdi. Ndiaye ve Bouaddi'nin hazırladığı fırsatları iyi değerlendirdi ve gol bulmak için yarım pozisyonların bile kendisine yettiğini bir kez daha gösterdi.

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  • imago-sport-1084539291.jpgPro Sports Images

    Yedekler ve teknik direktör

    Matheus Nunes - 6/10

    Devre arasında oyuna giren Nunes, orta sahaya hareketlilik kattı ve City'nin ikinci yarıda iyi oynadığı bölümlerde baskısını sürdürmesine yardımcı oldu.

    Ayyoub Bouaddi - 7/10

    Yedek kulübesinden gelip oyuna canlılık kattı. 75. dakikada Haaland'ın ikinci golünün asistini yaptı ve genç yaşına rağmen böylesine önemli bir maçta rahat bir görüntü sergiledi.

    Iliman Ndiaye - 7/10

    Devre arasında oyuna girdikten sonra maçın temposunu değiştirdi. 53. dakikada Haaland'ın ilk golünün asistini yaptı ve yerine girdiği oyunculardan daha doğrudan bir hücum tehdidi oluşturdu.

    Nico O'Reilly - Puan verilmedi

    90. dakikada Fernandez'in yerine oyuna girdi; skora etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

    Enzo Maresca - 4/10

    İlk yarı taktik açıdan felaketti. Maresca'nın oyun planı, savunmayı PSG'nin kontra ataklarına karşı tamamen savunmasız bıraktı. Devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliği performansı iyileştirse de ilk 32 dakikada oluşan fark kapanamayacak kadar büyüktü.

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