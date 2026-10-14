Manchester City’nin savunma düzeni, Etihad Stadyumu’ndaki ilk 45 dakikada dağıldı. Enzo Maresca’nın ekibi, geçiş hücumlarında defalarca açık verdi ve Desire Doue, Ousmane Dembele ile Vitinha’nın golleriyle devre arasına üç farklı geride girdi. Merkezdeki savunma bütünlüğünün eksikliği, PSG’nin City’nin önde kurduğu savunma hattını kolayca aşmasına yol açtı. Ev sahibi ekibi ikinci yarıda çok zorlu bir görev bekliyordu.
Erling Haaland, alışıldık golcülük içgüdüsüyle farkı iki kez azaltmayı başarsa da City’nin savunmadaki kırılganlığı sorun olmaya devam etti. Maghnes Akliouche’un 60. dakikadan kısa süre sonra attığı gol, geri dönüşün ivmesini büyük ölçüde durdurdu. Topa %54 oranında sahip olup 27 şut çekmesine rağmen City, PSG’nin kontra ataklardaki hızına karşı koyamadı. Bu taktik başarısızlık, Maresca’nın takımının hücum ile topa sahipken geride aldığı savunma önlemleri arasındaki dengeyi sorgulamasına neden olacak.
GOAL, Manchester City oyuncularının Etihad Stadyumu’ndaki performanslarını değerlendiriyor.