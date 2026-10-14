Antoine Semenyo - 5/10

Her zamankinden daha geride bir rolde oynayan Semenyo, maça etkili biçimde ağırlığını koyamadı. PSG'nin orta blok savunmasını aşmak için gereken yaratıcılığı gösteremediği gibi gerekli savunma desteğini de sağlayamadı ve 61. dakikada oyundan alındı.

Elliot Anderson - 6/10

Teknik becerisini zaman zaman gösterdi ve orta sahaya enerji katmaya çalışan az sayıdaki oyuncudan biriydi. Ancak ilk yarıdaki gollere yol açan geçişlerde rakip oyuncular sık sık onu aşarak ilerledi.

Rayan Cherki - 4/10

10 numara rolünde hayal kırıklığı yarattı. Cherki, orta saha ile Haaland arasındaki bağlantıyı kuramadı ve Vitinha ile Zaire-Emery karşısında sık sık etkisiz kaldı. Büyük ölçüde silik geçen performansının ardından devre arasında oyundan alınması taktiksel bir zorunluluktu.

Enzo Fernandez - 6/10

Orta sahanın başlıca oyun kurucusu olan Fernandez, PSG savunmasının arasından ileriye dönük pas kanalları bulmaya çalıştı. Topun dolaşmasını sağlasa da kaotik geçen ilk yarıda PSG'nin hızını kesmek için gereken savunma sertliğini gösteremedi. Son dakikada yerini O'Reilly'ye bıraktı.