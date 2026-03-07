Manchester City'nin Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Omar Marmoush, Magpies'i bir kez daha dehşete düşürürken, Savinho parladı ve Matheus Nunes, FA Cup'ta geri dönüşle kazanılan maçta ışık saçtı

Hafta ortasında Manchester United'ı dramatik bir şekilde mağlup eden Newcastle, maça üstün başladı. Nick Woltemade'nin kafa vuruşu Nico Gonzalez tarafından çizgiden uzaklaştırıldıktan sonra Barnes, City'nin ofsayt tuzağını aşarak James Trafford'u geçip üst köşeye şutunu gönderdi ve Eddie Howe'un takımına üstünlüğü getirdi.
Sonunda City oyuna geri döndü ve Savinho, Aaron Ramsdale'i yakın direğinde bir kurtarış yapmaya zorladıktan sonra, Brezilyalı kanat oyuncusu doğru yerdeydi ve Jeremy Doku'nun ortasını yakın mesafeden çizgiye gönderdi. Tijjani Reijnders de devreye girmeden önce konuk takımı öne geçirmeliydi, ancak Newcastle savunmasının arkasına oynanan pasın ardından şutunu dışarıya attı.
City, ikinci yarının başlamasından iki dakika geçmeden öne geçti. Savinho ve Matheus Nunes sağ kanatta işbirliği yaptı ve Nunes, Marmoush'a ceza sahası içinde pasını verdi. Marmoush, topu kontrol edip şutunu ağların üstüne gönderdi. Bu gol, Mısırlı forveti harekete geçirdi ve Marmoush, uzak mesafeden Ramsdale'in ellerine şutunu gönderdi.
Marmoush, Nunes'in pasıyla ceza sahası kenarında topu aldı, döndü ve Ramsdale'i geçerek City'nin Pazartesi günkü çeyrek final kura çekimine katılmasını garantileyen ikinci golünü ve Newcastle'a karşı oynadığı beş maçtaki yedinci golünü attı.
GOAL, St. James' Park'taki City oyuncularını değerlendiriyor...