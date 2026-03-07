Manchester City'nin Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Omar Marmoush, Magpies'i bir kez daha dehşete düşürürken, Savinho parladı ve Matheus Nunes, FA Cup'ta geri dönüşle kazanılan maçta ışık saçtı

James Trafford (5/10):

Woltemade'e çizgiden uzaklaştırılan bir kafa vuruşu yaptı, ancak pas dağıtımı en iyi ihtimalle karışık bir performanstı. İkna edici değildi.

Matheus Nunes (9/10):

Savinho ile mükemmel bir uyum sergiledi, hem dış kanatta hızla koştu hem de sağ bekten orta sahaya doğru kaydı. Altı metre kareye girerek Hall'un dikkatini dağıttı ve Marmoush'un City'nin beraberlik golünü atmasını sağladı. Ayrıca, ileriye doğru hızlı bir koşu yaptıktan sonra Mısırlı oyuncunun ikinci golünde asist yaptı.

John Stones (6/10):

Osula'nın golünü engellemek için mükemmel bir müdahale yaptı, ancak ofsayt oynamaya çalışması Barnes'ın açılış golüne yol açtı. Bunun dışında, Savinho'nun boşa harcadığı muhteşem bir ters pas da dahil olmak üzere, kendinden emin görünüyordu.

Abdukodir Khusanov (8/10):

Hızını kullanarak birden fazla kez topu geri kazandı ve birçok mücadelede kendini ortaya koydu ve bunların çoğunu kazandı.

Nathan Ake (6/10):

Bazen Elanga'nın hızından rahatsız oldu ama mücadelede iyi direndi.