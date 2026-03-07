Goal.com
Manchester City'nin Newcastle maçındaki oyuncu puanları: Omar Marmoush, Magpies'i bir kez daha dehşete düşürürken, Savinho parladı ve Matheus Nunes, FA Cup'ta geri dönüşle kazanılan maçta ışık saçtı

Manchester City, FA Cup'ın beşinci turunda Newcastle'ı 3-1 yenerek bu sezon dört kupa kazanma umutlarını sürdürdü. Omar Marmoush, Savinho'nun Tyneside'da Harvey Barnes'ın açılış golünü eşitledikten sonra ikinci yarıda iki gol atarak Magpies'i yine dehşete düşürdü.

Hafta ortasında Manchester United'ı dramatik bir şekilde mağlup eden Newcastle, maça üstün başladı. Nick Woltemade'nin kafa vuruşu Nico Gonzalez tarafından çizgiden uzaklaştırıldıktan sonra Barnes, City'nin ofsayt tuzağını aşarak James Trafford'u geçip üst köşeye şutunu gönderdi ve Eddie Howe'un takımına üstünlüğü getirdi.

Sonunda City oyuna geri döndü ve Savinho, Aaron Ramsdale'i yakın direğinde bir kurtarış yapmaya zorladıktan sonra, Brezilyalı kanat oyuncusu doğru yerdeydi ve Jeremy Doku'nun ortasını yakın mesafeden çizgiye gönderdi. Tijjani Reijnders de devreye girmeden önce konuk takımı öne geçirmeliydi, ancak Newcastle savunmasının arkasına oynanan pasın ardından şutunu dışarıya attı.

City, ikinci yarının başlamasından iki dakika geçmeden öne geçti. Savinho ve Matheus Nunes sağ kanatta işbirliği yaptı ve Nunes, Marmoush'a ceza sahası içinde pasını verdi. Marmoush, topu kontrol edip şutunu ağların üstüne gönderdi. Bu gol, Mısırlı forveti harekete geçirdi ve Marmoush, uzak mesafeden Ramsdale'in ellerine şutunu gönderdi.

Marmoush, Nunes'in pasıyla ceza sahası kenarında topu aldı, döndü ve Ramsdale'i geçerek City'nin Pazartesi günkü çeyrek final kura çekimine katılmasını garantileyen ikinci golünü ve Newcastle'a karşı oynadığı beş maçtaki yedinci golünü attı.

GOAL, St. James' Park'taki City oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    James Trafford (5/10):

    Woltemade'e çizgiden uzaklaştırılan bir kafa vuruşu yaptı, ancak pas dağıtımı en iyi ihtimalle karışık bir performanstı. İkna edici değildi.

    Matheus Nunes (9/10):

    Savinho ile mükemmel bir uyum sergiledi, hem dış kanatta hızla koştu hem de sağ bekten orta sahaya doğru kaydı. Altı metre kareye girerek Hall'un dikkatini dağıttı ve Marmoush'un City'nin beraberlik golünü atmasını sağladı. Ayrıca, ileriye doğru hızlı bir koşu yaptıktan sonra Mısırlı oyuncunun ikinci golünde asist yaptı.

    John Stones (6/10):

    Osula'nın golünü engellemek için mükemmel bir müdahale yaptı, ancak ofsayt oynamaya çalışması Barnes'ın açılış golüne yol açtı. Bunun dışında, Savinho'nun boşa harcadığı muhteşem bir ters pas da dahil olmak üzere, kendinden emin görünüyordu.

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Hızını kullanarak birden fazla kez topu geri kazandı ve birçok mücadelede kendini ortaya koydu ve bunların çoğunu kazandı.

    Nathan Ake (6/10):

    Bazen Elanga'nın hızından rahatsız oldu ama mücadelede iyi direndi.

    Orta saha

    Nico Gonzalez (7/10):

    Woltemade'nin erken dakikalarda yaptığı kafa vuruşunu çizgiden uzaklaştırmak için doğru yerdeydi ve City'nin orta sahada üstünlüğü ele geçirmesinde büyük Alman oyuncuyu durdurmaya yardımcı oldu.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Penaltı alanına birkaç mükemmel üçüncü adam koşusu yaptı, ancak bitiriciliği hayal kırıklığı yarattı.

    Nico O'Reilly (7/10):

    İlk yarım saatte top hakimiyetinde biraz rahat davrandı, ancak zamanla oyuna girdi ve Marmoush'un ilk golünde Trippier'i uzaklaştırmada rol oynadı.

    Saldırı

    Savinho (8/10):

    Hall'a karşı acımasızca dripling yaparken, sanki botlarında mıknatıs varmış gibi görünüyordu ve onu sık sık geride bırakıyordu. Garip bir bitiriş olmasına rağmen golünü hak etti. Birkaç kötü karar verdi ve duran toplarda berbat bir performans sergiledi, ancak yine de City'nin en öne çıkan oyuncularından biriydi.

    Omar Marmoush (8/10):

    Yakın mesafeden ilk golünü atana kadar oyunda pek varlık gösteremedi. Bu gol onu canlandırdı ve uzaktan Ramsdale'i denedikten sonra, Magpies'i bir kez daha perişan eden muhteşem bir vuruşla ikinci golünü attı.

    Jeremy Doku (7/10):

    Sihirli anına ve Savinho'nun beraberlik golünü hazırlayan ortasına kadar pek top görmedi. Ondan sonra da tehlikeli anlar yaşadı, ancak oyuna girip çıkmaya devam etti.

    Yedekler ve Menajer

    Antoine Semenyo (6/10):

    Marmoush'un yerine oyuna girdikten sonra topu etkili bir şekilde taşıdı.

    Phil Foden (6/10):

    Saha içinde geçirdiği yaklaşık 10 dakika boyunca oldukça sade bir oyun sergiledi.

    Rayan Cherki (6/10):

    Kısa süreli oyunda neredeyse sıfırdan birkaç fırsat yarattı.

    Pep Guardiola (7/10):

    Yavaş bir başlangıçtan sonra, büyük ölçüde değişen takımı orta sahayı domine ederek ve klinik bir şekilde bitirerek çözümler bulmaya başladı. Hafta ortasında Real Madrid maçı öncesinde birçok yıldız oyuncuyu dinlendirmeyi başararak galip geldi.

