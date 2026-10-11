Gianluigi Donnarumma - 8/10

İtalyan kaleci için son derece yoğun bir öğleden sonraydı. Kalesini gole kapatmak için altı kurtarış yapmak zorunda kaldı. City topa hâkim olsa da Donnarumma, Liverpool'un toplam 13 şutuna karşı dikkatliydi. Barcola ve Koumas'ın şutlarını çıkarırken mükemmel pozisyon aldı.

Marc Guehi - 7/10

Guehi, stoper ikilisinin sağında sakin bir oyun sergiledi. City'nin 12 top uzaklaştırmasına katkıda bulundu ve Liverpool'un kontra ataklarını ceza sahasına ulaşmadan durdurmada kilit rol oynadı.

Ruben Dias - 8/10

Kaptan, örnek bir performans sergileyerek Liverpool'u geçişlerde sık sık yakalayan yüksek savunma hattını yönetti. Dias, Liverpool'un kaleyi bulan şut sayısını altıyla sınırlamada önemli rol oynadı. Liderliği, takımın golsüz geçen ilk yarı boyunca odağını korumasını sağladı.

Matheus Nunes - 7/10

Bu sistemde daha geride bir savunma rolü üstlenen Nunes, topu taşıma becerisiyle oyunu etkili biçimde ileriye aktardı. Liverpool'un hızla atağa çıkmasını engellemek için sık sık taktik faullere başvuran ve toplam 14 faul yapan takımın bir parçasıydı.

Nico O'Reilly - 6/10

Genç oyuncu, 66. dakikada oyundan alınmadan önce istikrarlı bir performans sergiledi. 4-1-4-1 bloğunun düzenini korumaya yardımcı oldu ve paslarında basit oynayarak City'nin tamamladığı toplam 551 pasa katkıda bulundu.