Manchester City, Anfield'da Liverpool'u 3-0 mağlup ederek taktik disiplin ve acımasız bitiricilik konusunda neden ölçüt kabul edildiğini gösterdi. Her iki takımın da saha içi düzenini koruduğu temkinli ilk yarıda Enzo Maresca'nın öğrencileri topa %65 oranında sahip olsa da geride konumlanan Liverpool savunmasını aşmakta zorlandı.
Maçın seyri, Ryan Gravenberch'in 62. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle tamamen değişti. Ev sahibi ekip bir kişi eksik kaldı ve sahanın merkezinde taktik açıdan açıklar vermeye başladı.
City, sayısal üstünlüğünü değerlendirmekte gecikmedi. Erling Haaland 65. dakikada gol perdesini açtı. Yalnızca üç dakika sonra oyuna sonradan giren Jeremy Doku farkı ikiye çıkardı. Rayan Cherki ise 78. dakikada attığı golle üstün performansı tamamladı.
Konuk ekibi farklı kılan, boşluklar ortaya çıktığında sabırlı oyun kurulumundan yüksek tempolu hücum geçişlerine geçebilmesiydi. Liverpool maç boyunca 13 şut çekmesine rağmen City ev sahibinin gol atmasına izin vermedi.