24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Manchester City'nin Liverpool karşısındaki oyuncu puanları: Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki, Anfield'daki üstün performansta yıldızlaştı

M.City
Player ratings
Liverpool
Liverpool - M.City
Premier Lig

Manchester City, Ryan Gravenberch'in kırmızı kart görmesini fırsata çevirerek ikinci yarıdaki ezici performansıyla Anfield'da 3-0 kazandı. Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki, 13 dakikalık gol fırtınasında fileleri havalandırdı.

Manchester City, Anfield'da Liverpool'u 3-0 mağlup ederek taktik disiplin ve acımasız bitiricilik konusunda neden ölçüt kabul edildiğini gösterdi. Her iki takımın da saha içi düzenini koruduğu temkinli ilk yarıda Enzo Maresca'nın öğrencileri topa %65 oranında sahip olsa da geride konumlanan Liverpool savunmasını aşmakta zorlandı.

Maçın seyri, Ryan Gravenberch'in 62. dakikada ikinci sarı kartını görmesiyle tamamen değişti. Ev sahibi ekip bir kişi eksik kaldı ve sahanın merkezinde taktik açıdan açıklar vermeye başladı.

City, sayısal üstünlüğünü değerlendirmekte gecikmedi. Erling Haaland 65. dakikada gol perdesini açtı. Yalnızca üç dakika sonra oyuna sonradan giren Jeremy Doku farkı ikiye çıkardı. Rayan Cherki ise 78. dakikada attığı golle üstün performansı tamamladı.

Konuk ekibi farklı kılan, boşluklar ortaya çıktığında sabırlı oyun kurulumundan yüksek tempolu hücum geçişlerine geçebilmesiydi. Liverpool maç boyunca 13 şut çekmesine rağmen City ev sahibinin gol atmasına izin vermedi.

  • Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 8/10

    İtalyan kaleci için son derece yoğun bir öğleden sonraydı. Kalesini gole kapatmak için altı kurtarış yapmak zorunda kaldı. City topa hâkim olsa da Donnarumma, Liverpool'un toplam 13 şutuna karşı dikkatliydi. Barcola ve Koumas'ın şutlarını çıkarırken mükemmel pozisyon aldı.

    Marc Guehi - 7/10

    Guehi, stoper ikilisinin sağında sakin bir oyun sergiledi. City'nin 12 top uzaklaştırmasına katkıda bulundu ve Liverpool'un kontra ataklarını ceza sahasına ulaşmadan durdurmada kilit rol oynadı.

    Ruben Dias - 8/10

    Kaptan, örnek bir performans sergileyerek Liverpool'u geçişlerde sık sık yakalayan yüksek savunma hattını yönetti. Dias, Liverpool'un kaleyi bulan şut sayısını altıyla sınırlamada önemli rol oynadı. Liderliği, takımın golsüz geçen ilk yarı boyunca odağını korumasını sağladı.

    Matheus Nunes - 7/10

    Bu sistemde daha geride bir savunma rolü üstlenen Nunes, topu taşıma becerisiyle oyunu etkili biçimde ileriye aktardı. Liverpool'un hızla atağa çıkmasını engellemek için sık sık taktik faullere başvuran ve toplam 14 faul yapan takımın bir parçasıydı.

    Nico O'Reilly - 6/10

    Genç oyuncu, 66. dakikada oyundan alınmadan önce istikrarlı bir performans sergiledi. 4-1-4-1 bloğunun düzenini korumaya yardımcı oldu ve paslarında basit oynayarak City'nin tamamladığı toplam 551 pasa katkıda bulundu.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki, maç boyunca yaratıcılığıyla öne çıktı ve Josko Gvardiol'un hazırladığı pozisyonda 78. dakikada üçüncü golü atarak performansını taçlandırdı. Liverpool 10 kişi kaldıktan sonra hatlar arasında boş alan bulma becerisi daha da etkili hâle geldi.

    Enzo Fernandez - 7/10

    City orta sahasının oyun temposunu belirleyen Fernandez, takımının %65'lik topa sahip olma oranında kilit rol oynadı. Oyun görüşü sayesinde City yönü hızla değiştirdi, Liverpool savunmasını geniş alanlara yaydı ve goller peş peşe gelmeden önce rakibini yordu.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson büyük bir çalışkanlık gösterdi ve Jeremy Doku'nun 68. dakikadaki golünün asistini yaptı. İkinci yarıdaki dikine oyunu, City'nin oyundan atılan Gravenberch'in geride bıraktığı boşluğu değerlendirmesine yardımcı oldu.


  • Hücum

    Iliman Ndiaye - 6/10

    Ndiaye pres yaparken çok çalıştı ancak hücumda son hamleyi yapamadı. İkinci yarının başlarında yerini Jeremy Doku'ya bıraktı. İlk 45 dakikada City'nin sahanın orta üçte birlik bölümündeki üstünlüğünde pay sahibiydi.

    Antoine Semenyo - 7/10

    Semenyo kanatta fiziksel gücünü hissettirdi, birçok ikili mücadeleyi kazandı ve City'nin altı korner kazanmasına yardımcı oldu. Gol atamasa da sürekli hareketliliğiyle Liverpool beklerini pozisyonlarından uzaklaştırdı.

    Erling Haaland - 9/10

    Tam bir büyük maç oyuncusu. Haaland, sessiz geçirdiği ilk yarıda sabırlı kaldı ve 65. dakikada bitiriciliğiyle gol perdesini açtı. Varlığıyla Liverpool'un iki stoperini de meşgul ederek takım arkadaşlarının daha sonra değerlendirdiği boşlukları yarattı.


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Jeremy Doku - 8/10

    56. dakikada oyuna giren Doku, maçın gidişatını değiştirdi. Hızı Liverpool savunmasına zor anlar yaşattı; 68. dakikada attığı kritik ikinci golle mücadeleyi fiilen bitirdi.

    Josko Gvardiol - 7/10

    66. dakikada oyuna girdi ve Cherki'nin golünün asistini yaparak hemen etkisini gösterdi. Savunmadaki konumundan hücuma katkı sağlama becerisi, City'nin ataklarına farklı bir boyut kattı.

    Allan - Puanlanmadı

    Skoru korumak için 80. dakikada oyuna girdi.

    Ayyoub Bouaddi - Puanlanmadı

    City'nin üstünlüğünü koruduğu maçın son on dakikasında oyuna girdi.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca, Iraola'ya karşı taktik savaşı kazandı. Kırmızı karttan kısa süre önce Doku'yu oyuna alma kararı çok yerindeydi. Takımının sabırlı oyunu sonunda Liverpool'un direncini kırdı. 0-3'lük skor, maçı ne kadar iyi yönettiğinin göstergesiydi.

Şampiyonlar Ligi
LASK crest
LASK
LAS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Şampiyonlar Ligi
M.City crest
M.City
MCI
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG