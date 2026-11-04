Manchester'daki sportif çalkantının Sullivan'ın kısa ve uzun vadeli planlarını nasıl etkileyebileceği sorulan eski ABD millî takım kalecisi Friedel, Grosvenor Sport iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Şu anda, yaptırımlar açıklanana ve itiraz görüşülene kadar herhangi bir şeyin oyuncuları pek etkilediğini düşünmüyorum. Onun için de durum aynı olur.

“Yaptırımlar açıklanıp çok ağır olmadıkça, Avrupa'da oynayamayacakları, transfer yasağıyla karşılaşacakları, puan silme cezaları yüzünden önümüzdeki beş yıl ya da benzeri bir süre boyunca Avrupa kupalarına katılamayacakları veya küme düşecekleri bir durum ortaya çıkmadıkça, yaşananların oyuncuları etkilediğini pek sanmıyorum. Oyuncuları etkilemeye başlaması ancak o zaman söz konusu olur.

“Kendisi ve temsilcileri, yaşı göz önüne alındığında özellikle de temsilcileri, şüphesiz durumu takip edecektir. Ancak bunun şu anda kulübün kadrosundaki oyuncuları etkilediğini düşünmüyorum. Onun gibi birini etkilediğini de sanmıyorum.

“O, dünyanın üst düzey liglerinden birinde henüz bir saniye bile oynamamış bir oyuncu. Biraz ileriye gidip küme düşmelerine yol açacak bir puan silme cezası aldıklarını varsayalım. Championship'de oynamak onlar için çok faydalı olabilir çünkü o da hemen oynama fırsatı bulacağı bir kulübe gelebilir.

“Küme düşerlerse geçmişe bakın. Bunun tarihteki belki de en iyi örneği Juventus. Juventus'ta sembol isimlerden birkaçı kaldı ama kulüpte pek çok değişiklik de oldu.

“Dolayısıyla bu onun için çok iyi olabilir çünkü gelip gerçekten oynama şansı bulabilir. Bence bütün oyuncuların durumu takip etmesi gerekiyor ama yaptırımlar kişisel kariyerlerini etkilemediği sürece bu durum onlar için gerçekten somut bir hâl almıyor.”