Manchester City'nin küme düşmesi, Premier League'in FFP davasındaki kararını ve cezaları bekleyen ABD Milli Takımı'nın genç yeteneği Cavan Sullivan için ‘çok iyi’ olabilir
Sullivan, MLS'te ve ABD Erkek Milli Takımı'nda tarihe geçti
Çünkü 114 Finansal Fair Play suçlaması Etihad Stadyumu üzerindeki gölgesini sürdürüyor. Bağımsız bir komisyon, bu suçlamaların 114’ü için de ilk aşamada suçlu kararı verdi. 2026-27 sezonunda kupa mücadelesini sürdüren takıma uygulanabilecek çeşitli yaptırımlar gündeme geldi.
Sullivan da o kadronun parçası olacağı günleri sayıyor. Manchester’a ses getiren transferi, Philadelphia Union ile altyapı oyuncusu sözleşmesi imzaladığı Mayıs 2024’te doğrulanmıştı.
Philadelphia Union formasıyla MLS’deki ilk maçına yalnızca 14 yıl 293 günlükken çıkarak daha önce Freddy Adu’ya ait olan rekoru kırdı. O tarihten bu yana dünyanın dört bir yanında manşetlere taşındı ve bu gözde yetenek etrafındaki heyecan giderek arttı.
Sullivan artık Major League Soccer’ın kendini kanıtlamış yıldızlarından biri ve ABD A millî takım oyuncusu. Bu seviyedeki ilk golünü, 3 Ekim 2026’da ezeli rakip Meksika karşısında alınan 3-0’lık galibiyette attı ve 17 yıl 5 günlükken ülkesinin en genç golcüsü oldu.
Gelişimi bugüne kadar özenle yönetildi ve resmen City oyuncusu olduğunda bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Kiralık transfer olasılıkları gündeme gelse de Manchester City gelecek sezon Championship’te yer alırsa Sullivan doğrudan A takım kadrosuna alınabilir mi?
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Man City ile Championship'te geçireceği süre Sullivan'a fayda sağlayabilir mi?
Manchester'daki sportif çalkantının Sullivan'ın kısa ve uzun vadeli planlarını nasıl etkileyebileceği sorulan eski ABD millî takım kalecisi Friedel, Grosvenor Sport iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Şu anda, yaptırımlar açıklanana ve itiraz görüşülene kadar herhangi bir şeyin oyuncuları pek etkilediğini düşünmüyorum. Onun için de durum aynı olur.
“Yaptırımlar açıklanıp çok ağır olmadıkça, Avrupa'da oynayamayacakları, transfer yasağıyla karşılaşacakları, puan silme cezaları yüzünden önümüzdeki beş yıl ya da benzeri bir süre boyunca Avrupa kupalarına katılamayacakları veya küme düşecekleri bir durum ortaya çıkmadıkça, yaşananların oyuncuları etkilediğini pek sanmıyorum. Oyuncuları etkilemeye başlaması ancak o zaman söz konusu olur.
“Kendisi ve temsilcileri, yaşı göz önüne alındığında özellikle de temsilcileri, şüphesiz durumu takip edecektir. Ancak bunun şu anda kulübün kadrosundaki oyuncuları etkilediğini düşünmüyorum. Onun gibi birini etkilediğini de sanmıyorum.
“O, dünyanın üst düzey liglerinden birinde henüz bir saniye bile oynamamış bir oyuncu. Biraz ileriye gidip küme düşmelerine yol açacak bir puan silme cezası aldıklarını varsayalım. Championship'de oynamak onlar için çok faydalı olabilir çünkü o da hemen oynama fırsatı bulacağı bir kulübe gelebilir.
“Küme düşerlerse geçmişe bakın. Bunun tarihteki belki de en iyi örneği Juventus. Juventus'ta sembol isimlerden birkaçı kaldı ama kulüpte pek çok değişiklik de oldu.
“Dolayısıyla bu onun için çok iyi olabilir çünkü gelip gerçekten oynama şansı bulabilir. Bence bütün oyuncuların durumu takip etmesi gerekiyor ama yaptırımlar kişisel kariyerlerini etkilemediği sürece bu durum onlar için gerçekten somut bir hâl almıyor.”
Henüz 20 yaşına girmemiş yıldız adayı için kiralık transfer seçenekleri gündeme geldi.
Bir dönem Sullivan'ınkine benzer bir profesyonel kariyer süreci yaşayan Adu, daha önce GOAL'e, İngiliz futboluna alışmak için zamana ihtiyaç duyacak genç bir oyuncuya Championship'te bir süre forma giymenin fayda sağlayabileceğini söylemişti.
Adu şöyle demişti: “Bir oyuncu olarak, Man City'den ya da daha küçük bir takımdan Championship'teki herhangi bir takıma kiralanmayı kendine yakıştıramazsın diye düşünemezsin. Kariyerinin o aşamasında bir oyuncu olarak ihtiyacın olan şey tam da budur.”
Adu sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Bence olacak olan da bu. Kiralık olarak gideceğini düşünüyorum. Ama kiralandığında düzenli olarak ilk 11'de oynayacağı bir takıma gitmesini gerçekten umuyorum.
“Genç bir oyuncunun kiralık olarak gittiği, geldiği takımdan sözde daha düşük seviyedeki bir takımda bile oynayamamasından ya da düzenli olarak ilk 11'de yer alamamasından daha kötü bir şey yok. Çünkü kiralanmanın bütün amacı düzenli olarak ilk 11'de oynamaktır. İhtiyacın olan deneyimi kazanmak için gerekli süreyi alırsın ve bunları yaparken oyuncu olarak gelişirsin.
“Kiralık olarak gidip bunların hiçbirini yapamıyorsan o kiralık anlaşmanın ne anlamı var? O takımda kalıp oynamayabilirdim. Bonservisimin bulunduğu takımda kalıp oynamayabilirdim.”
ABD Millî Takımı'nın bir diğer eski yıldızı Tab Ramos da mart ayında GOAL'e, Sullivan'ın Eredivisie'de bir süre oynayarak Avrupa futboluna kademeli olarak alışabileceğini söylemişti. Ramos şöyle demişti: “İleriye bakıp genç oyuncuların başına neler geldiğini, onun bulunduğu seviyeyi ve İngiltere'deki oyunun fiziksel yönünü değerlendirsem, bir tahminde bulunmam gerekse Man City ile sözleşme imzalayıp birkaç yıl Hollanda'da oynayacağını söylerdim.”
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City meselesi uzarken odak MLS play-off'ları ve Uluslar Ligi'nde
Bu açıklamalar, Premier League'in güçlü ekiplerinden Manchester City için Championship'e düşme ihtimali endişe verici ölçüde gerçekçi hâle gelmeden önce yapılmıştı. City, uzun süredir devam eden mali usulsüzlük iddiaları süresince suçsuz olduğunu savunmuştu.
Sullivan şimdilik Philadelphia'daki gelişmelere ve 2026 MLS Cup play-off'larına odaklanıyor. Ayrıca, Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD Milli Takımı'nın CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti ile karşılaşacağı maçlarda yeniden milli forma giymeyi umacak. Eşleşmenin ilk maçı 14 Kasım'da oynanacak.
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