AFP
Çeviri:
Manchester City'nin kilit oyuncusu neden Arsenal'le oynanacak Carabao Kupası finalinde forma giyemeyecek ve Pep Guardiola'yı öfkelendirecek? - Ayrıntılar
Guehi'nin oynamasını engelleyen kural
Guehi'nin kadroda yer almaması, bu sezon ilk kez uygulanan bir Carabao Kupası kuralından kaynaklanıyor. Mevcut EFL kuralları uyarınca, bir oyuncu yarı final turunun ilk maçı oynandıktan sonra transfer edilirse, yeni kulübü adına turnuvanın sonraki turlarında forma giyemez. Guehi, Ocak transfer döneminde Palace'tan Etihad Stadyumu'na 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) karşılığında transfer oldu. Ancak anlaşma kesinleştiğinde, Lig Kupası'nın yarı final aşaması çoktan başlamıştı ve bu durum, Guehi'nin bu hafta sonu Mikel Arteta'nın takımına karşı sahaya çıkmasını engelleyen kısıtlamayı otomatik olarak devreye soktu.
Guehi'nin eski kulübüyle turnuvaya daha önce katılmış olması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. 25 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında çeyrek finalde Crystal Palace'ın kaptanı olarak Arsenal'e karşı sahaya çıkmıştı. City'nin sezon ortasında Guehi'yi kadrosuna katmak için önemli bir mali harcama yapmasına rağmen, yönetim organı kayıt son tarihi konusunda kararlı kaldı ve Guardiola'yı sezonun ilk büyük finalinde en önemli savunma seçeneklerinden birinden mahrum bıraktı.
- Getty Images Sport
Guardiola’nın EFL kurallarına yönelik hayal kırıklığı
Guardiola, bu durumla ilgili hayal kırıklığını gizlemedi; City, Wembley'e gitmeyi garantilediğinde de endişelerini dile getirmişti. Titiz hazırlıklarıyla tanınan Katalan teknik direktör, bu kuralın mantıksız olduğunu ve kulüpleri sezon ortasında yaptıkları yatırımlar nedeniyle cezalandırdığını düşünüyor.
Kısıtlama hakkında konuşan Guardiola, "Umarım Mart ayında oyuncularımız formda olur ve umarım Carabao Cup'ı Marc Guehi'nin finalde oynayabileceğine ikna edebilirsiniz. Çünkü bize ait bir oyuncuya büyük bir yatırım yapan kulübün, onun finalde neden oynayamayacağını anlamak zor. Bu yüzden umarım bir mektup yazarız ve umarım Carabao Cup bunu anlayabilir. Nedenini anlamadığım bir kural yüzünden o oynayamıyor. Umarım bunu değiştirebilirler."
Semenyo çelişkisi
Guardiola'nın hayal kırıklığını artıran bir diğer unsur ise, Ocak ayında takıma katılan bir diğer oyuncu Antoine Semenyo'nun maçta oynamaya tamamen uygun olması. Semenyo'nun kadroda yer alması, bu sezon şimdiden tartışmalara yol açmıştı; özellikle de önceki kulübü Bournemouth formasıyla turnuvanın önceki turlarında oynamış olmasına rağmen, Newcastle'ı yendikleri yarı final maçında sahaya çıkması büyük tepki toplamıştı. Gana milli takım oyuncusu, St James' Park'ta oynanan ilk maçta 2-0'lık galibiyette önemli rol oynadı ve City'nin 2021'den bu yana ilk Lig Kupası finaline ulaşmasına yardımcı oldu. İki durum arasındaki fark, kayıt tarihi: Semenyo, EFL'nin son tarihinden önce transfer döneminin başlarında imzalanıp kaydedildi, oysa Guehi'nin gelişi, yarı final için belirlenen son tarihi karşılamak için çok geç oldu.
- Getty
City teknik direktörünün savunma konusunda baş ağrısı
Guehi'nin yokluğu, zaten sakatlık sorunları nedeniyle zor durumda olan City savunması için kritik bir zamanda geldi. Josko Gvardiol şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor; bu da Guardiola'nın Wembley deplasmanında taktiksel esnekliğinin ciddi şekilde kısıtlandığı anlamına geliyor. Teknik direktör, bu boşluğu doldurmak için Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake ve Abdukodir Khusanov arasından seçim yapmak zorunda kalacak. Herhangi bir aksilik durumunda savunmasının Arteta'nın Arsenal'ine karşı savunmasız kalabileceğini biliyor. Buna karşılık, Arsenal Avrupa çeyrek finallerine yükselmesinin verdiği moralle finale giriyor. Bu da Guardiola'nın, hem Ocak ayında transfer edilen önemli bir oyuncuyu hem de sol kanadın ana savunmacısını kaybeden kadrosunu motive etmenin bir yolunu bulması gerektiği anlamına geliyor.
Reklam