Manchester City'nin kilit oyuncusu neden Arsenal'le oynanacak Carabao Kupası finalinde forma giyemeyecek ve Pep Guardiola'yı öfkelendirecek? - Ayrıntılar

Guehi'nin kadroda yer almaması, bu sezon ilk kez uygulanan bir Carabao Kupası kuralından kaynaklanıyor. Mevcut EFL kuralları uyarınca, bir oyuncu yarı final turunun ilk maçı oynandıktan sonra transfer edilirse, yeni kulübü adına turnuvanın sonraki turlarında forma giyemez. Guehi, Ocak transfer döneminde Palace'tan Etihad Stadyumu'na 20 milyon sterlin (27 milyon dolar) karşılığında transfer oldu. Ancak anlaşma kesinleştiğinde, Lig Kupası'nın yarı final aşaması çoktan başlamıştı ve bu durum, Guehi'nin bu hafta sonu Mikel Arteta'nın takımına karşı sahaya çıkmasını engelleyen kısıtlamayı otomatik olarak devreye soktu.

Guehi'nin eski kulübüyle turnuvaya daha önce katılmış olması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor. 25 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında çeyrek finalde Crystal Palace'ın kaptanı olarak Arsenal'e karşı sahaya çıkmıştı. City'nin sezon ortasında Guehi'yi kadrosuna katmak için önemli bir mali harcama yapmasına rağmen, yönetim organı kayıt son tarihi konusunda kararlı kaldı ve Guardiola'yı sezonun ilk büyük finalinde en önemli savunma seçeneklerinden birinden mahrum bıraktı.