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Manchester City'nin kanat oyuncusu Savinho, Tottenham'ın ihtiyaç duyduğu "tipte bir oyuncu"; eski Spurs yıldızı, Roberto De Zerbi'nin yaz transfer döneminde güçlendirmesi gereken üç pozisyonu belirledi
Sandro, Tottenham'ın transfer önceliklerini açıkladı
Sandro, Stake aracılığıyla yaptığı açıklamada, De Zerbi’nin yaz transfer döneminde tam olarak hangi alanlara odaklanması gerektiğini özetledi. Mart ayı sonlarında göreve gelen teknik direktör, yedi maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle kulübü son haftada Premier Lig’de kalmayı başardı. Bu mucizevi kurtuluşun ardından Brezilyalı teknik adam, kanatlar ve merkez forvet pozisyonlarını acil öncelikler olarak vurguladı ve 50 milyon euro (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) değer biçilen dinamik bir kanat oyuncusunun adını verdi. Sandro, "Richarlison gibi oyuncular muhtemelen ayrılacağı için kanat oyuncuları ve bir forvetle hücumumuzu güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. İhtiyacımız olan oyuncular... Savinho'nun kanat oyuncusu olarak geleceği hakkında çok şey duydum ve bence bu pozisyonlara ve bu tür oyunculara odaklanmamız gerekiyor."
- AFP
Savinho, kanıtlanmış bir başarı deneyimi getiriyor
Savinho, 2024-25 sezonu öncesinde Troyes'tan 25 milyon avro (22 milyon sterlin/29 milyon dolar) bedelle Manchester City'ye katıldığından beri aralıksız şampiyonluklar kazanan bir oyuncu haline geldi. Brezilyalı oyuncu daha önce Girona'ya kiralandığı dönemde 41 maçta 11 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. City'de ise 84 maçta 7 gol kaydetti ve 2026'da FA Cup ve Lig Kupası'nı kaldırırken, Community Shield'da da zafer kazandı. Sandro, bu başarılı forveti Londra'da görmek istese de, savunma hattının da yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Sandro, "Defans oyuncuları konusunda emin değilim ama Romero da muhtemelen ayrılacak ve orta saha savunmasını da güçlendirmemiz gerekiyor" diye ekledi.
Yeni bir felsefenin hayata geçirilmesi için gereken süre
Tottenham, tarihsel olarak hücum futboluyla gurur duymuştur; De Zerbi’nin de birinci ligde kalmayı garantiledikten sonra bu kimliği yeniden canlandırması bekleniyor. Sandro, yönetim kurulunun teknik direktöre kadro kurması için zaman tanıması gerektiğini vurguluyor ve gerekli olan hassas taktiksel dengeyi vurgulamak için Pep Guardiola ile karşılaştırmalar yapıyor. Sandro şöyle açıkladı: "Bence De Zerbi’nin ihtiyacı olan şey bu; ona zaman tanınması ve oyuncuları seçmesine izin verilmesi. Bu, zamanla kazanılan bir güven meselesi, değil mi? Aynen öyle, ve bu büyük bir değişiklik olacak, çünkü artık bir felsefemiz var. Bence futbol değişti, çünkü insanlar sadece başarılı olmak istiyor, ama Tottenham olarak biz her zaman hücum futbolu oynadık ve aynı fikir ve felsefeye sahip birine ihtiyacımız var. Tabii ki Premier Lig'de oynuyorsunuz, sadece hücum, hücum değil, akıllı olmanız, oyunu kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin Guardiola, Guardiola'dan daha hücumcu olamazsınız, bu imkansız, ama çok akıllı."
- Getty Images Sport
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tottenham, transfer piyasasında De Zerbi’ye destek vermeye hazırlanırken yoğun bir yaz dönemi bekliyor. Kulüp, Savinho gibi hedefleri aktif olarak takip ederken, Richarlison ve Cristian Romero gibi köklü yıldızların olası ayrılıklarına da hazırlıklı olacak. Son günkü dramatik kurtuluşun ardından teknik direktör, hazırlık döneminde zorlu taktik yapısını takıma aşılamak için hemen işe koyulacak.