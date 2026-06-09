Manchester City'nin kanat oyuncusu Savinho, Tottenham'ın ihtiyaç duyduğu "tipte bir oyuncu"; eski Spurs yıldızı, Roberto De Zerbi'nin yaz transfer döneminde güçlendirmesi gereken üç pozisyonu belirledi

Tottenham, tarihsel olarak hücum futboluyla gurur duymuştur; De Zerbi’nin de birinci ligde kalmayı garantiledikten sonra bu kimliği yeniden canlandırması bekleniyor. Sandro, yönetim kurulunun teknik direktöre kadro kurması için zaman tanıması gerektiğini vurguluyor ve gerekli olan hassas taktiksel dengeyi vurgulamak için Pep Guardiola ile karşılaştırmalar yapıyor. Sandro şöyle açıkladı: "Bence De Zerbi’nin ihtiyacı olan şey bu; ona zaman tanınması ve oyuncuları seçmesine izin verilmesi. Bu, zamanla kazanılan bir güven meselesi, değil mi? Aynen öyle, ve bu büyük bir değişiklik olacak, çünkü artık bir felsefemiz var. Bence futbol değişti, çünkü insanlar sadece başarılı olmak istiyor, ama Tottenham olarak biz her zaman hücum futbolu oynadık ve aynı fikir ve felsefeye sahip birine ihtiyacımız var. Tabii ki Premier Lig'de oynuyorsunuz, sadece hücum, hücum değil, akıllı olmanız, oyunu kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin Guardiola, Guardiola'dan daha hücumcu olamazsınız, bu imkansız, ama çok akıllı."