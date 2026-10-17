Gianluigi Donnarumma - 6/10

İtalyan kaleci, iki gol yemesine rağmen nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi. Maeda'nın beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu; Flemming'in maçın son bölümündeki penaltısında ise ters köşeye yattı. City'nin oyun üstünlüğü Ipswich'in kaleyi bulan şut sayısını üçte tutarken, Donnarumma maç boyunca yalnızca bir kurtarış yaptı.

Matheus Nunes - 7/10

Nunes, orta sahada etkili oynayarak Ipswich'in geride kurduğu savunma bloğunu aşmak için gereken dikine oyunu sağladı. Topu dikkatli kullandı ve savunmada rakip takibini aksatmadı. Maçın son bölümünde takıma taktik açıdan taze güç katmak amacıyla oyundan alındı.

Nico O'reilly - 6/10

61. dakikada yerini Josko Gvardiol'e bırakana kadar istikrarlı bir performans sergiledi. Genç oyuncu, topu kullanırken teknik açıdan güven verse de kanatta Ouattara'nın doğrudan hücumları karşısında zaman zaman zorlandı.

Ruben Dias - 7/10

Kaptan, maç boyunca takım arkadaşlarını yönlendirdi ve City topa sahipken üçlü savunmayı organize etti. İkili mücadelelerde fiziksel üstünlük kurdu; Ipswich ilk yarının başlarında beraberliği sağladıktan sonra da City'nin sakin kalmasına yardımcı oldu.

Marc Guehi - 7/10

Guehi, savunma hattına her zamanki soğukkanlılığını taşıdı ve City'nin oyunu sıkıştırmak için savunmasını ileride kurmasına yardımcı oldu. Pozisyonunu dikkatle korudu; Ipswich, Maeda ve Emersonn üzerinden hücuma çıkmaya çalıştığında savunma geçişlerini yönetmeye katkı sağladı.