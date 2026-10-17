Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Ipswich Town'u 3-2 yenerek Premier League şampiyonluğu yolundaki amansız takibini sürdürdü. Phil Foden'ın 19. dakikada attığı golle son şampiyon oyunun kontrolünü tamamen eline almış gibi görünüyordu. Ancak yalnızca iki dakika sonra Daizen Maeda'nın soğukkanlı bir vuruşla skoru eşitlemesi ev sahibi taraftarları şaşkına çevirdi. City, devre arasından önce toparlandı ve Haaland'ın Mateo Kovacic'in pasını gole çevirmesiyle soyunma odasına bir gol farkla önde gitti. İkinci yarıda topa sahip olarak oyunu kontrol altında tutmaya çalışan City, Haaland'ın 69. dakikada kendisinin ikinci golünü atmasıyla farkı ikiye çıkardı. %70 topa sahip olma oranı ve 3,56'lık beklenen gol (xG) değeriyle istatistiklerde üstün olmasına rağmen City, Zian Flemming'in 90. dakikada Ipswich adına penaltıyı gole çevirmesinin ardından gergin bir final yaşadı. Yine de Enzo Maresca'nın ekibi üstünlüğünü koruyarak bu sezon üst üste yedinci galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini sürdürdü.
Manchester City'nin Ipswich Town karşısındaki oyuncu puanları: Erling Haaland'ın iki golü, dirençli rakibi karşısında kıl payı galibiyeti getirdi
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Kaleci ve savunma
Gianluigi Donnarumma - 6/10
İtalyan kaleci, iki gol yemesine rağmen nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi. Maeda'nın beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu; Flemming'in maçın son bölümündeki penaltısında ise ters köşeye yattı. City'nin oyun üstünlüğü Ipswich'in kaleyi bulan şut sayısını üçte tutarken, Donnarumma maç boyunca yalnızca bir kurtarış yaptı.
Matheus Nunes - 7/10
Nunes, orta sahada etkili oynayarak Ipswich'in geride kurduğu savunma bloğunu aşmak için gereken dikine oyunu sağladı. Topu dikkatli kullandı ve savunmada rakip takibini aksatmadı. Maçın son bölümünde takıma taktik açıdan taze güç katmak amacıyla oyundan alındı.
Nico O'reilly - 6/10
61. dakikada yerini Josko Gvardiol'e bırakana kadar istikrarlı bir performans sergiledi. Genç oyuncu, topu kullanırken teknik açıdan güven verse de kanatta Ouattara'nın doğrudan hücumları karşısında zaman zaman zorlandı.
Ruben Dias - 7/10
Kaptan, maç boyunca takım arkadaşlarını yönlendirdi ve City topa sahipken üçlü savunmayı organize etti. İkili mücadelelerde fiziksel üstünlük kurdu; Ipswich ilk yarının başlarında beraberliği sağladıktan sonra da City'nin sakin kalmasına yardımcı oldu.
Marc Guehi - 7/10
Guehi, savunma hattına her zamanki soğukkanlılığını taşıdı ve City'nin oyunu sıkıştırmak için savunmasını ileride kurmasına yardımcı oldu. Pozisyonunu dikkatle korudu; Ipswich, Maeda ve Emersonn üzerinden hücuma çıkmaya çalıştığında savunma geçişlerini yönetmeye katkı sağladı.
- Getty Images Sport
Orta saha
Ayoub Bouaddi - 7/10
Genç orta saha oyuncusu, yaşının ötesinde bir olgunluk sergileyerek Maresca yönetiminde etkilemeye devam ediyor. Oyunun akışını etkili biçimde sağladı; City'nin %70'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı olurken topun hücum bölgesine hızla taşınmasını sağladı.
Mateo Kovacic - 8/10
Hırvat oyuncu kritik bir performans sergiledi ve Haaland'ın 34. dakikadaki ilk golünü hazırlayan yaratıcı hamleyi yaptı. Baskıdan sıyrılıp hatları kıran paslar bulma becerisi, Enzo Fernandez'e yerini bırakana kadar City'nin orta bölgelerdeki kontrolü için hayati önem taşıdı.
Iliman Ndiaye - 7/10
Ndiaye, çalım yeteneğiyle alan yaratarak Ipswich savunmacılarına sürekli sorun çıkardı. Kalabalık ceza sahasında üstün oyun görüşünü ortaya koydu ve Haaland'ın 69. dakikadaki ikinci golünün kritik asistini yaptı.
- Getty Images Sport
Hücum
Jeremy Doku - 7/10
Belçikalı kanat oyuncusu maça etkili başladı ve Foden'ın açılış golünün asistini yaptı. Maçın ilerleyen bölümünde son pasları zaman zaman isabetsiz olsa da sol kanattaki tehdidi, Ipswich'i kendisine iki oyuncuyla önlem almaya zorlayarak başka bölgelerde boşluklar yarattı.
Erling Haaland - 9/10
Norveçli oyuncu yine fark yaratan isimdi. 34. ve 69. dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek bu sezonki gol sayısını daha da artırdı. Üst düzey hareketliliğiyle Diop ve O'Shea'yı sürekli meşgul etti ve City'nin ihtiyaç duyduğu bitiriciliği sağladı.
phil foden - 8/10
Foden, 19. dakikada ceza sahasına savunmaya fark ettirmeden girip Jeremy Doku'nun gönderdiği topu gole çevirerek maçın gidişatını erkenden belirledi. Rakibin savunma düzenini bozmak için hatlar arasında dolaşan Foden, City'nin yaratıcı oyununun merkezinde yer almaya devam ediyor.
- AFP
Yedekler ve teknik direktör
Enzo Fernandez - 6/10
50. dakikada Kovacic'in yerine oyuna girerek City'nin oyun ritmini korumasına yardımcı oldu. Basit oynamaya ve topu takımında tutmaya odaklanarak skor üstünlüğünün korunmasına katkı sağladı.
Josko Gvardiol - 6/10
Sol tarafta savunmayı güçlendirmek için 61. dakikada oyuna girdi. Penaltıya yol açan son bölümdeki pozisyonun içinde kalması talihsizlikti, ancak bunun dışında görevini iyi yaptı.
Elliott Anderson - 6/10
77. dakikada oyuna girdi. Ipswich maça ortak olmanın yolunu ararken boşlukları kapatmak için çok çalıştı.
Antonio Semenyo - 6/10
Son 15 dakikada kontra ataklara dinamizm ve fiziksel güç katması için Doku'nun yerine oyuna girdi.
Abdukodir Khusanov - 6/10
Son bölümde savunmadaki oyuncu sayısını artırmak ve Ipswich'in geç saatlerdeki hava toplarıyla kurduğu baskıya karşı ceza sahasını savunmaya yardımcı olmak için oyuna alındı.
Enzo Maresca - 8/10
City topa hakim olup net gol fırsatları yaratırken teknik direktörün taktik planı açıkça görüldü. Bouaddi gibi genç oyunculara güvenme kararı karşılığını verdi. Yoğun fikstürde oyuncularının enerji düzeyini yönetmek için yaptığı değişikliklerin zamanlaması da yerindeydi.
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