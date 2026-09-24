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Manchester City'nin forveti Erling Haaland, Norveç adına attığı maç kazandıran dubleyle Ronaldo ve Ibrahimovic'i geride bıraktı
Haaland, milli takımda kilometre taşını geçti
Haaland bugün bir kez daha şaşırtıcı bir kilometre taşına ulaştı; UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'in Danimarka'yı 3-2 yendiği nefes kesen maçta milli formayla 64. golünü attı. The Athletic'e göre Haaland, milli kariyerlerini 62 golle tamamlayan Ronaldo ve Ibrahimovic'i geride bıraktı.
Haaland bu dikkat çekici başarıya ülkesi adına çıktığı yalnızca 56. maçında ulaştı ve maç başına bir golden fazla olan inanılmaz oranını korudu. Yıldız oyuncu ilk olarak 18. dakikada ağları havalandırdı ve Oscar Bobb'un bundan sadece dört dakika önce açılışı yapmasının ardından Norveç'in farkı ikiye çıkardı.
- Getty Images Sport
Danimarka'ya karşı galibiyeti getiren iki gol
Tarihi ilk gol, Haaland'ın dünya genelinde tanındığı o alametifarikası klinik bitiriciliği gözler önüne serdi. Antonio Nusa, büyük bir hızla ileri çıkıp ceza sahasının sol tarafına ters bir pas bırakarak asisti yapmasının ardından Haaland, kalecinin bacaklarının arasından geçen sert ve yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Mikkel Damsgaard ve Rasmus Hojlund'un beraberlik gollerinin ardından Haaland, 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak galibiyeti getirdi. Kazandıran gol, iyi uygulanmış kısa korner organizasyonundan geldi; ön direğe gönderilen alçak pasta Haaland topu güçlü bir dokunuşla ağlara çevirerek galibiyeti perçinledi.
Manchester City'nin durdurulamayan formu
Bu uluslararası kilometre taşı, Haaland'ın bu sezon kulüp düzeyinde sergilediği yıkıcı formun bir uzantısı niteliğinde. Manchester City, onun eşsiz golcülük içgüdülerinden büyük ölçüde faydalandı; Haaland, tüm kulvarlarda sadece yedi maçta yedi gol attı. Buna Premier League'de çıktığı beş maçta attığı beş gol ve Champions League'deki tek bir karşılaşmada kaydettiği iki gol de dahil. Etihad Stadyumu'na gelişinden bu yana Haaland, 205 maçta 169 gol atıp 30 asist yaparak olağanüstü bir istatistik yakaladı. Onun katkıları, iki Premier League şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok büyük kupanın kazanılmasında hayati rol oynadı.
- Getty Images Sport
Norveç ve Haaland için sırada ne var?
Bu dramatik galibiyetin ardından Norveç, Uluslar Ligi grubunda lideri belirleyecek kritik maçta pazar günü Portekiz ile karşılaşacak. Haaland ve takım arkadaşları daha sonra 1 Ekim Perşembe günü Galler ile karşı karşıya gelecek.
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