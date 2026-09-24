Haaland bugün bir kez daha şaşırtıcı bir kilometre taşına ulaştı; UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'in Danimarka'yı 3-2 yendiği nefes kesen maçta milli formayla 64. golünü attı. The Athletic'e göre Haaland, milli kariyerlerini 62 golle tamamlayan Ronaldo ve Ibrahimovic'i geride bıraktı.

Haaland bu dikkat çekici başarıya ülkesi adına çıktığı yalnızca 56. maçında ulaştı ve maç başına bir golden fazla olan inanılmaz oranını korudu. Yıldız oyuncu ilk olarak 18. dakikada ağları havalandırdı ve Oscar Bobb'un bundan sadece dört dakika önce açılışı yapmasının ardından Norveç'in farkı ikiye çıkardı.



