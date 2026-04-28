Manchester City'nin forveti Erling Haaland, geleceği hakkında konuşurken Real Madrid ve Barcelona'ya net bir mesaj gönderdi
Haaland, La Liga transfer söylentilerini susturdu
Haaland, Manchester City'den ayrılacağına dair spekülasyonları kesin bir dille sonlandırdı. Dünya futbolunun en golcü forveti olarak kabul edilen 25 yaşındaki oyuncu, İspanyol basınının sürekli gündemindeydi; haberlerde Real Madrid veya Barcelona'nın onu Premier Lig'den koparmak için harekete geçebileceği öne sürülüyordu.
Ancak, Ocak 2025'te Etihad Stadyumu'nda tarihi bir 10 yıllık sözleşme imzalayan Haaland, uzun vadeli geleceğini Manchester'da gördüğünü açıkça belirtti. Forvet, kulübün gidişatından duyduğu heyecanı dile getirerek, İspanyol devlerinin onu kadrolarına katma konusundaki umutlarını sona erdirdi.
"Çok mutluyum"
ESPN'e konuşan Haaland, şu anki ruh hali ve başka bir yerde yeni bir macera peşinde koşma isteğinin olmadığı konusunda açık sözlüydü. Etihad'da inşa edilen yeni projenin, hem kişisel hem de profesyonel gelişimi için hâlâ mükemmel bir ortam olduğunu vurguladı.
Haaland, "Çok mutluyum ve gelecekte neler olacağını sabırsızlıkla bekliyorum çünkü hem City kulübü hem de ben bir oyuncu olarak heyecan verici bir dönemden geçiyoruz" dedi. "City'de devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
Premier Lig rakiplerine bir uyarı
Haaland, City'nin son dönemdeki geçiş sürecinin sona ermek üzere olduğunu belirterek, Premier Lig'in geri kalanına da tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu. Son 18 ayda Pep Guardiola, Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi ve Rayan Cherki gibi bir dizi yeni yeteneği kadroya kattı. Haaland, bu oyuncuların İngiliz futbolunun zorluklarına ve Guardiola'nın zorlu sistemine tam olarak uyum sağladıkça City'nin daha da güçlü bir güç haline geleceğine inanıyor.
Haaland, "Son birkaç yılda, özellikle de geçen yıl çok fazla değişiklik oldu" diye ekledi. "Uzun süredir burada olan birçok oyuncu var. Yeni oyuncular için ise zaman gerekiyor. Birisi için yeni bir lige, yeni bir ülkeye gelmek kolay değil. Uyum sağlamak zaman alır. Heyecan verici zamanlar olduğunu düşünüyorum ve bunun bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Tarihi bir iç saha üçlüsünün peşinde
Sezonun başlarında City'nin taktiksel gelişim açısından Arsenal'in gerisinde kalabileceğine dair kulüp içinden gelen görüşlere rağmen, kulüp tarihi bir iç saha üçlüsü kazanma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Haaland, sezonun kritik dönemine yaklaşırken giderek daha da olgunlaşan hücumun odak noktası olmaya devam ediyor.
Man City, Premier League'in zirvesinde 3 puan farkla lider olan Arsenal'e göre bir maç eksiği var. Gelecek hafta Everton'ı yenmeleri halinde Cityzens yeniden zirveye oturacak, ayrıca gözleri 15 Mayıs'ta Chelsea ile oynayacakları FA Cup finalinde.