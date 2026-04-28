Manchester City'nin forveti Erling Haaland, geleceği hakkında konuşurken Real Madrid ve Barcelona'ya net bir mesaj gönderdi

Haaland, Manchester City'den ayrılacağına dair spekülasyonları kesin bir dille sonlandırdı. Dünya futbolunun en golcü forveti olarak kabul edilen 25 yaşındaki oyuncu, İspanyol basınının sürekli gündemindeydi; haberlerde Real Madrid veya Barcelona'nın onu Premier Lig'den koparmak için harekete geçebileceği öne sürülüyordu.

Ancak, Ocak 2025'te Etihad Stadyumu'nda tarihi bir 10 yıllık sözleşme imzalayan Haaland, uzun vadeli geleceğini Manchester'da gördüğünü açıkça belirtti. Forvet, kulübün gidişatından duyduğu heyecanı dile getirerek, İspanyol devlerinin onu kadrolarına katma konusundaki umutlarını sona erdirdi.