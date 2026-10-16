2021 ilkbaharında, 12 büyük kulübün kendi organizasyonlarını kurmak üzere anlaştığı ortaya çıkmıştı. Plana göre bu organizasyonda 20 takım yer alacaktı. Premier League devleri Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Tottenham da girişime dahildi.

“Büyük Altılı” olarak anılan kulüpler taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı ve öneriler sonunda rafa kaldırıldı. Ancak Avrupa Süper Ligi ihtimali gündemden düşmedi. Real Madrid ve Juventus gibi kulüpler planlardan tamamen vazgeçmedi.

UEFA ve FIFA ile bağlarını koparmayı düşünenler açısından sorunlardan biri, kadrolarındaki oyuncuların artık uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil edemeyecek olması. Bu durum, transfer anlaşmalarına varılmasını zorlaştırırdı.

Öte yandan, FFP ve PSR kurallarının kaldırılması, oyuncu transferinde daha fazla serbestlik sağlayacaktı. Böylece Manchester City ve çok varlıklı sahipleri bulunan diğer takımlar, istedikleri gibi para harcayabilecekti. Etihad Stadyumu'ndaki kulüp şu anda 114 suçlamayla karşı karşıya olduğu bir FFP mücadelesi veriyor ve olabilecek en ağır cezalar gündeme getiriliyor.

Manchester City, artık Premier League'in ve Futbol Federasyonu'nun kurallarına uymak istemediğine karar verirse Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin görüşmelere yeniden katılmayı düşünebilir mi?