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Manchester City'nin FFP süreci Avrupa Süper Ligi tartışmalarını yeniden alevlendirecek mi? Danny Mills, LIV Golf'ü uyarı örneği olarak gösterirken süperstar futbolcuların neden para yerine “şövalyelik unvanlarını” tercih edeceklerini açıklıyor
Süper Lig planları taraftarlardan sert tepki gördü
2021 ilkbaharında, 12 büyük kulübün kendi organizasyonlarını kurmak üzere anlaştığı ortaya çıkmıştı. Plana göre bu organizasyonda 20 takım yer alacaktı. Premier League devleri Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal ve Tottenham da girişime dahildi.
“Büyük Altılı” olarak anılan kulüpler taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı ve öneriler sonunda rafa kaldırıldı. Ancak Avrupa Süper Ligi ihtimali gündemden düşmedi. Real Madrid ve Juventus gibi kulüpler planlardan tamamen vazgeçmedi.
UEFA ve FIFA ile bağlarını koparmayı düşünenler açısından sorunlardan biri, kadrolarındaki oyuncuların artık uluslararası turnuvalarda ülkelerini temsil edemeyecek olması. Bu durum, transfer anlaşmalarına varılmasını zorlaştırırdı.
Öte yandan, FFP ve PSR kurallarının kaldırılması, oyuncu transferinde daha fazla serbestlik sağlayacaktı. Böylece Manchester City ve çok varlıklı sahipleri bulunan diğer takımlar, istedikleri gibi para harcayabilecekti. Etihad Stadyumu'ndaki kulüp şu anda 114 suçlamayla karşı karşıya olduğu bir FFP mücadelesi veriyor ve olabilecek en ağır cezalar gündeme getiriliyor.
Manchester City, artık Premier League'in ve Futbol Federasyonu'nun kurallarına uymak istemediğine karar verirse Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin görüşmelere yeniden katılmayı düşünebilir mi?
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Futbolcular Avrupa Süper Ligi'ne neden karşı çıkabilir?
Bu soru, en iyi çevrim içi casinolar rehberi Gambling.com ile iş birliği kapsamında konuşan eski Manchester City savunmacısı Mills'e yöneltildi. Mills, GOAL'e şunları söyledi: “Bu çok ama çok zor.
“Bunu defalarca konuştum. Uluslararası futbol oynayabilmeniz için FIFA'nın organizasyonunuzu onaylaması gerekiyor. Dolayısıyla FIFA sizin Süper Lig'inizi onaylamazsa bu oyuncuların hiçbiri uluslararası müsabakalarda oynayamaz.
“Oyuncuların kulüplerini millî takımlarına tercih ettiğini düşünsek de Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonaları söz konusu olduğunda durum farklı. Premier League'i, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsanız kulübünüzde ve şehrinizde efsane olursunuz. Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı kazanırsanız ülkenizin efsanesi olursunuz, şövalyelik unvanları alırsınız ve bu sonsuza dek sürer.
“Şimdi size 2017'de Şampiyonlar Ligi'ni kimin kazandığını sorsam muhtemelen bakmadan bilemezsiniz. Bunun yarattığı etkinin bir sınırı var. Ama Dünya Kupası'nı kazanan bütün ülkeleri saymanızı istesem hemen hemen hepsini sıralayabilirsiniz. Kim olduklarını biliyorsunuz.
“Bu yüzden Süper Lig'in bu şekilde başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Suudi Arabistan bir bakıma bunu denedi ama pek işe yaramadı. Çin daha önce denedi, o da pek işe yaramadı. Rekabete her zaman ihtiyaç olacak. En iyi oyuncular da her zaman millî takımda oynamak isteyecek.”
LIV Golf, bu tür projelerin çökebileceğini kanıtlıyor
Diğer spor dallarında da LIV Golf gibi bağımsız organizasyonlar kuruldu. LIV Golf, kazançlı sözleşmeler ve dünya çapındaki izleyicilerin ilgisini çekmesi amaçlanan yeni bir format vaadiyle dünyanın en iyi golfçülerinden bazılarını bünyesine kattı.
Bu proje şimdi iflas sürecinden geçiyor ve yeni ortaklar ile finansman bulmaya çalışıyor. Bu durum, diğer tarafta şartların her zaman daha iyi olmadığını gösteriyor.
Önde gelen golfçülerin dört büyük turnuvada ve Ryder Cup müsabakalarında yarışmasına izin verilmesi bakımından LIV ile Avrupa Süper Ligi arasında bir benzerlik olup olmadığı sorulan Mills, şöyle konuştu: “Peki, bu nasıl sonuç verdi? Pek de iyi gitmedi.
“Çok kısa vadeli bir geçici çözüm buldular, sonra da her şey bir anda çöktü. Çünkü izlemesi keyifli değil. Sporun özünde belirsizlik var. Spor kazanmak ve kaybetmekle ilgili. İnsanlar da adil bir rekabet istiyor.
“Bizim lig sistemimizin bu kadar başarılı olmasının nedeni de bu: Küme düşme ve yükselme var. Umut var, küme düştüğünüzde yaşanan yıkım var. Her şey çok tekdüze hâle gelirse ve küme düşme ihtimali ortadan kalkarsa sezonun yarısına geldiğinizde artık çaba göstermenize gerek kalmayan bir noktaya varırsınız.
“Maçlar ne kadar çekişmeli olur? İzlemeye değer mi? Hayır. EFL'nin Championship'te play-off'a katılan takım sayısını sekize çıkarmasının nedeni de bu. Rekabeti daha da artırmak.
“Şimdi takımlara bakın, yedinci veya sekizinci sırayı almak sizi Avrupa kupalarına taşıyabilir. Bu, sezonun rekabetçi dönemini uzatıyor. Eskiden mart ayına gelindiğinde ‘Tamam, artık rahatız; pek bir fark yaratmaz, küme düşmeyeceğiz, Avrupa kupalarına da katılamayacağız’ denirdi. Biraz gevşersiniz, eforunuz yüzde 10-15 düşer ve bazı maçlar biraz anlamsızlaşır.
“Bir Süper Lig olursa, bitime 10-15 maç kala ilk dörtte değilseniz ‘Artık uğraşmaya gerek yok’ dersiniz ve seviye düşer. İnsanlar da belirsizlik olmadığı için izlemek istemez.
“Hepimiz sporu, şu ya da bu şekilde, sonucunun belirsizliği için izliyoruz. Hepimiz penaltı atışlarını severiz çünkü sonuçta birinin penaltıyı kaçırmasını görmek isteriz. Spor bu yönüyle acımasızdır. Bana göre bunu ortadan kaldırırsanız izlenmez hâle gelir.”
- Getty/GOAL
Manchester City, uzun süredir devam eden FFP sürecinde yaptırımları bekliyor
City'nin akıbeti henüz belli değil; kulüp, hakkında verilen ilk suçluluk kararlarına itiraz ediyor. Belirsizlik, Premier League'in ve genel olarak İngiliz futbolunun üzerinde sürmeye devam ediyor.
Manchester City en üst ligden ihraç edilebilir, puan silme ve transfer yasağı cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Manchester ekibine, önemli kupalarının elinden alınmasına yol açabilecek en ağır cezaların verilmesi hâlinde, yurt içinde ve yurt dışında lig sıralamalarının ve kupa yarışlarının ne ifade edeceği sorgulanıyor.
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