Nottingham Forest açısından: Belki de karışık duygular söz konusu. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışını görmek Forest için üzücü olacak; zira oyuncu, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynamıştı. Anderson, takımın belkemiğiydi. Kesinlikle her şey onun üzerinden geçiyordu; bu yüzden onun yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorunu olmayacak. Gerçek transfer ücreti ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun (Forest ikincisini söylüyor), bu iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için devasa bir meblağ. Dolayısıyla, Anderson’ın City Ground’da açıkça özleneceği kesin olsa da, yönetim kurulu düzeyinde hakim olan duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest, bu transferde City’yi fena halde soydu. Not: A

Manchester City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmiş olmasa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz Etihad’dan ayrılıp memleketi İspanya’ya döneceğine işaret ediyor; dönmese bile, City’nin 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise zaten ihtiyacı vardı. Ne de olsa, Nico Gonzalez ya da Matheus Nunes’in 6 numara pozisyonunda hiç gerçekten ikna edici bir performans sergilediği söylenemez. Anderson ise bu role uygun görünüyor. Kendisi, geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla top dokunuşu yapan ve daha fazla ikili mücadele kazanan, kendini kanıtlamış bir Premier Lig oyuncusu; bu da Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir seçim olduğu anlamına geliyor. Ancak bunun “İngiliz vergisi”nin en bariz örneği olduğu inkar edilemez. Anderson, 23 yaşında ve zamanla harika bir oyuncu haline gelme potansiyeline sahip çok iyi bir futbolcu. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, milli takımda İngiltere yerine İskoçya forması giyiyor olsaydı, City’nin ona dokuz haneli bir transfer ücreti ödemesi söz konusu olamazdı. Not: C

Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest’ı açıkça geride bıraktı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi City’de bunu yapma şansını yakalayacak. Transfer ücretinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorluk çeken ilk gelecek vaat eden genç İngiliz orta saha oyuncusu olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve ikisinin durumları arasındaki en büyük fark, Anderson’ın ilk 11’de yer almasının önünde Rodri’nin engel teşkil etmeyecek gibi görünmesidir. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair pek çok belirsizlik olsa da, bu onun kendini Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kanıtlaması için muhteşem bir fırsat. Not: A+

Mark Doyle