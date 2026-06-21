Walker, geçtiğimiz günlerde ulusal medyanın kişisel hayatıyla ilgili haberlerde sınırı aştığını öne sürdü. Walker, “Sheffield’lı sıradan bir kız” olarak tanımladığı eşi ve çocuklarının, evliliklerinin çalkantılı bir döneminde paparazziler tarafından takip edilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Dışarıdan gelen tüm gürültüye rağmen çift, büyüyen ailelerine odaklanmaya devam etti. Bir kaynak The Sun gazetesine, “Kyle ve Annie, ailelerine bir kız çocuğu kattıkları için sevinçten havalara uçuyorlar” dedi ve çiftin “bulutların üzerinde” bu yeni sayfa açmaya hazır olduklarını ekledi.