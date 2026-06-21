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Manchester City’nin efsane oyuncusu Kyle Walker ve eşi Annie Kilner, beşinci çocuklarını kucaklarına aldılar
Walker ailesine yeni bir üye
The Sun gazetesine göre, şu anda Burnley kadrosunda yer alan eski Manchester City ve İngiltere milli takım yıldızı Walker, çiftin daha önce birlikte dört oğul sahibi olduktan sonra ilk kızlarını dünyaya getirmeleri sırasında doğumda hazır bulundu.
Kilner, samimi bir açıklamayla bu haberi doğrulayarak şöyle dedi: “Değerli kızımız sağ salim aramıza katıldı. Hepimizin hissettiği sevgi ve onun ailemize şimdiden getirdiği mutluluk karşısında kelimelerim tükendi.”
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Saha dışı zorlukların üstesinden gelmek
Walker, geçtiğimiz günlerde ulusal medyanın kişisel hayatıyla ilgili haberlerde sınırı aştığını öne sürdü. Walker, “Sheffield’lı sıradan bir kız” olarak tanımladığı eşi ve çocuklarının, evliliklerinin çalkantılı bir döneminde paparazziler tarafından takip edilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Dışarıdan gelen tüm gürültüye rağmen çift, büyüyen ailelerine odaklanmaya devam etti. Bir kaynak The Sun gazetesine, “Kyle ve Annie, ailelerine bir kız çocuğu kattıkları için sevinçten havalara uçuyorlar” dedi ve çiftin “bulutların üzerinde” bu yeni sayfa açmaya hazır olduklarını ekledi.
Uluslararası emeklilik ve kariyer değişikliği
Saha içinde de Walker son zamanlarda önemli değişiklikler yaşadı. 35 yaşındaki oyuncu, “Üç Aslanlar” ile geçirdiği parlak bir kariyerin ardından Mart ayında milli futboldan emekli olduğunu açıkladı. Walker, İngiltere milli takımında 96 kez forma giydi; 2011’de İspanya karşısında ilk kez milli takımda sahaya çıktı ve Euro 2016’dan Euro 2024’e kadar uzanan beş büyük turnuvada yer aldı.
Milli takımdan ayrılırken Walker şöyle konuştu: “İngiltere için oynamak, kariyerimin her zaman en büyük onuru olmuştur. O formayı her giydiğimde, bu benim ve ailem için çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Uzun uzun düşündükten sonra, şimdi ayrılmanın ve yeni nesil oyuncuların ön plana çıkmasına izin vermenin doğru zamanı olduğunu hissediyorum.” O günden bu yana köşe yazarı olarak görev yapan Walker, Thomas Tuchel yönetimindeki milli takımın gidişatı hakkında uzman görüşlerini paylaşıyor.
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Burnley’de ve ötesinde gelecek
Walker şu anda Burnley’de forma giyiyor ve kulüple 2027 yazına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. En üst düzeyde oynamaya devam ederken, tecrübeli bek aynı zamanda antrenörlük sertifikalarını alarak futbol sonrası hayata hazırlanıyor. Futbola katkıda bulunma arzusunu dile getiren Walker, özellikle genç oyuncuların profesyonel sporun zihinsel zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.
Geleceği hakkında düşünürken Walker, hemen teknik direktörlüğe geçmekten emin olmasa da, antrenörlüğü “yeteneklerim arasına eklemek” istediğini açıkladı. Şu an için odak noktası, Turf Moor’daki görevleri ve evde giderek büyüyen ailesi üzerinde kalacak gibi görünüyor; zira kendisi ve eşi, beş çocuklu hayata alışmaya çalışıyorlar.