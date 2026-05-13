Mark Doyle

Çeviri:

Manchester City'nin Crystal Palace maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Thomas Tuchel, izliyor musun? Phil Foden, Pep Guardiola'nın şampiyonluk yarışındaki takımının Arsenal ile arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olarak, azalan Dünya Kupası umutlarını canlandırdı

Phil Foden, Çarşamba gecesi Etihad Stadyumu'nda Crystal Palace'a karşı alınan hayati önem taşıyan 3-0'lık galibiyette iki golün hazırlayıcısı olarak Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğu umutlarını canlı tutarken, aynı zamanda Thomas Tuchel'e yeteneklerini tam da zamanında hatırlattı. Foden'ın İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması şu anda büyük bir soru işareti olsa da, Pep Guardiola'nın Cumartesi günü Chelsea ile oynanacak FA Cup finalini göz önünde bulundurarak altı değişiklik yapmasıyla, City'de ilk 11'de yer alma fırsatını en iyi şekilde değerlendirdiği su götürmez bir gerçek.

Aslında ev sahibi takım, Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki’nin hepsinin yedek kulübesinde kalması nedeniyle başlangıçta hücumda etkisiz görünüyordu; ancak City, 32. dakikada kaleyi bulan ilk şutuyla skoru açtı: Foden’ın ustaca bir topuk pası, ceza sahasında yeterli boşluk bulan Antoine Semenyo’ya ulaştı ve o da topu ağlara gönderdi.

City, devre arasına kısa bir süre kala farkı ikiye çıkardı ve yine Foden bu golde önemli rol oynadı; zekice yaptığı kontrol, Omar Marmoush'a golü güvenle bitirme fırsatı verdi.

Foden, Etihad'daki taraftarların ayakta alkışlarıyla sahadan ayrıldı. Maçın bitimine beş dakikadan biraz fazla bir süre kala Cherki, Savinho'ya sezonun ilk golünü atması için asist yaptı.

GOAL, Guardiola'nın takımının Premier League lideri Arsenal'e iki puan farkla yaklaşmasıyla sahaya çıkan tüm City oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Jean-Philippe Mateta'nın yakın mesafeden attığı şutu inanılmaz bir şekilde kurtardı (daha önceki bir ofsayt nedeniyle gol sayılmayacaktı) ve City'nin öne geçmesinden hemen sonra Tyrick Mitchell'in şutunu da akıllıca kurtardı. Maçın son dakikalarında bir Palace oyuncusuna pas vererek tek bir hatalı hareket yaptı!

    Matheus Nunes (6/10):

    Bazen top hakimiyetinde biraz gevşekti ancak orta saha oyuncusundan bek pozisyonuna geçen oyuncu yorulmak bilmeden çalıştı ve sonuç olarak takımı için çok sayıda top kazandı.

    Abdukodir Khusanov (7/10):

    Özbekistan milli takım oyuncusu, pas hatası neredeyse hiç yapmadı ve maçın başlarında yaşanan bir korkunun ardından Guehi'ye Mateta'yı durdurmasında yardımcı oldu.

    Marc Guehi (7/10):

    Guehi, savunmada hakimiyet kurdu ve etkileyici pas dağıtımıyla defalarca öne çıkarak City'yi atağa geçirdi.

    Josko Gvardiol (7/10):

    Sakatlığının ardından ilk 11'e geri dönen Gvardiol, bu dönüşünü neredeyse bir golle taçlandırıyordu ancak güzel kafa vuruşu Dean Henderson tarafından muhteşem bir şekilde kurtarıldı. Yine de, Hırvat oyuncunun 60 dakikalık performansı son derece umut vericiydi ve City'ye sahada her iki uçta da neyi kaçırdıklarını gösterdi.

    Orta saha

    Savinho (7/10):

    Sol kanatta oyuna girdi ve zaman zaman biraz verimsiz olsa da, maçın sonlarında attığı golle parlak performansının karşılığını aldı.

    Bernardo Silva (7/10):

    Orta sahada City'nin oyun kuruculuğunu üstlendi. Hemen hemen her şey bu Portekizli oyuncudan geçti; ayrıldığında çok özlenecek bir isim.

    Phil Foden (8/10):

    Uzun zamandır beklenen formuna kavuştu. Foden, Semonyo'nun açılış golünü hazırlayan muhteşem bir beceri gösterisiyle maça hayat verdi ve City'nin ikinci golünde de kilit rol oynadı. Son derece yetenekli bir futbolcunun nihayet eski haline dönmesini görmek muhteşemdi.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Sol kanatta ileriye çıktı ve maçın ilk çeyreğinde City'nin en hareketli oyuncusu oldu. Ayrıca, Palace ceza sahasına yaptığı birçok ataktan birinin sonunda gol atmaya çok yaklaştı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (7/10):

    Daha merkezi bir hücum rolünde görev alan Semenyo için bu değişiklik iyi sonuç verdi ve oyuncu, dönüşte attığı şık golle takımını öne geçiren kritik golü kaydetti.

    Omar Marmoush (7/10):

    Forvette Haaland'ın yerini etkili bir şekilde doldurdu ve Norveçli oyuncunun yokluğunda iyi bir iş çıkardı. Golünü iyi bir şekilde attı ve bir gol daha atabilirdi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jeremy Doku (6/10):

    City'nin formda olan oyuncusu, 58. dakikada Gvardiol'un yerine oyuna girdi.

    Nathan Ake (6/10):

    Hollandalı oyuncu, son yarım saatte savunmada Nunes'in yerine oyuna girdi ve oldukça sağlam bir performans sergiledi.

    Rayan Cherki (7/10):

    Maçın bitimine 10 dakikadan biraz fazla bir süre kala Marmoush'un yerine oyuna girdi ve Savinho'ya attığı muhteşem bir pasla iz bıraktı.

    Mateo Kovacic (N/A):

    Cherki ile birlikte çift oyuncu değişikliğinin bir parçası oldu ve oyunun akışını sürdürmeye yardımcı oldu.

    John Stones (N/A):

    Maçın sonlarında Foden'ın yerine oyuna girdi. Foden, coşkulu bir karşılama ile ayakta alkışlandı.

    Pep Guardiola (8/10):

    Çok sayıda as oyuncuyu ilk 11'in dışında bırakarak büyük bir risk aldı, ancak Foden ve Marmoush gibi oyunculara güvendiği için bunun karşılığını fazlasıyla aldı.

