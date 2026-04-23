(C)Getty Images
Çeviri:
Manchester City'nin Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki büyük transfer haberi
Kulüp, Fernandez'i orta saha için olası bir çözüm olarak görüyor
The Athletic'in haberine göre, yaz transfer döneminde büyük bir kadro revizyonu planlamaya başlayan Manchester City, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Fernandez için sürpriz bir talip olarak ortaya çıktı. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, orta saha seçeneklerine daha fazla kontrol ve dinamizm katmaya kararlı olan City yetkilileri tarafından hazırlanan aday listesinin en başında yer aldığı bildiriliyor.
Bu hamle, City'nin uzun vadeli orta saha yapısını değerlendirdiği bir dönemde geldi. Rodri gibi kilit oyuncuları etkileyen son sakatlık endişeleri ve Bernardo Silva'nın sezon sonunda ayrılacağının kesinleşmesi üzerine, Etihad Stadyumu'ndaki yönetim, Fernandez'i Cityzens'in taktiksel taleplerine uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak görüyor.
- Getty
Chelsea, İngiliz futbol tarihinin en pahalı transferini kadrosunda tutmak için zorlu bir mücadeleye giriyor
Fernandez’in Stamford Bridge’de 2032 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, haberlere göre City bir transfer anlaşması olasılığını değerlendirmek için hazır. Orta saha oyuncusu, Benfica’dan transfer olduğundan beri Chelsea kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri olsa da, City’nin mevcut projesinde büyük kupalar için mücadele etme cazibesi etkili olabilir.
City'deki iç görüşmelerde, Fernandez'in pas menzili ve maçın temposunu belirleme yeteneği önemli özellikler olarak öne çıkmıştır. Chelsea'nin istikrarsız formuna rağmen, 25 yaşındaki oyuncunun bireysel değeri Avrupa'nın seçkin teknik direktör çevrelerinde hala yüksektir.
City, Londra'daki rakiplerinin kararlılığını sınamaya hazır
City'nin bu ilgisini önemli bir finansal teklifle desteklemeye hazır olduğu yönünde giderek güçlenen bir algı var. Kulübün transfer ekibi, yüksek top hakimiyetine dayalı sisteme sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilecek oyuncuları belirlemekle görevlendirildi ve Fernandez, City tarzı bir teknik oyuncunun profiline mükemmel bir şekilde uyuyor.
Chelsea için, Fernandez gibi kaliteli bir oyuncuyu doğrudan bir Premier League rakibine kaptırmak büyük bir darbe anlamına gelir. Ancak, Batı Londra kulübünün mali dengesini sağlamak ve dev kadrosunu sadeleştirmek için devam eden ihtiyacı, teorik olarak önemli bir teklif sunulması halinde müzakerelerin önünü açabilir.
- Getty Images Sport
City resmi bir teklif yapmayı değerlendirirken yaz transfer dönemi yaklaşıyor
Kulüpler arasında henüz resmi bir temas kurulmadı, ancak City’nin mevcut sezonun sonuna kadar oyuncuyu takip etmeye devam etmesi bekleniyor. Bu durumun büyük ölçüde Chelsea’nin ligdeki nihai sıralamasına ve kulübün kendi planlarına bağlı olacak; özellikle de Liam Rosenior’un kısa süre önce görevden alınmasının ardından yeni bir teknik direktörün göreve gelmesi nedeniyle.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, bu gelişen hikaye, sezon dışı dönemde en çok konuşulan olaylardan biri olacak gibi görünüyor. City'nin Chelsea'yi orta saha oyuncusunu elinden çıkarmaya ikna edip edemeyeceği henüz belli değil, ancak bu ilgi, Manchester devlerinin cesur niyetini ortaya koyuyor.