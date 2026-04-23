Manchester City'nin Chelsea'nin orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'i kadrosuna katmayı düşündüğü yönündeki büyük transfer haberi

The Athletic'in haberine göre, yaz transfer döneminde büyük bir kadro revizyonu planlamaya başlayan Manchester City, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Fernandez için sürpriz bir talip olarak ortaya çıktı. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, orta saha seçeneklerine daha fazla kontrol ve dinamizm katmaya kararlı olan City yetkilileri tarafından hazırlanan aday listesinin en başında yer aldığı bildiriliyor.

Bu hamle, City'nin uzun vadeli orta saha yapısını değerlendirdiği bir dönemde geldi. Rodri gibi kilit oyuncuları etkileyen son sakatlık endişeleri ve Bernardo Silva'nın sezon sonunda ayrılacağının kesinleşmesi üzerine, Etihad Stadyumu'ndaki yönetim, Fernandez'i Cityzens'in taktiksel taleplerine uyum sağlayabilecek bir oyuncu olarak görüyor.