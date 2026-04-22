Goal.com
Canlı
Haaland Burnley 2Getty
Richard Martin

Çeviri:

Manchester City'nin Burnley maçı oyuncu değerlendirmeleri: Erling Haaland, Arsenal'in kabusu oldu! Yeniden formuna kavuşan forvet, vasat bir performans sergileyen City'yi Premier Lig'in zirvesine taşırken, Clarets'i küme düşme potasına gönderdi

M.City
Burnley - M.City
Premier Lig
FEATURES

Erling Haaland'ın attığı tek golle, beklenenin altında bir performans sergileyen Manchester City, Burnley'i 1-0 mağlup ederek Premier Lig'in zirvesine yükseldi ve bu galibiyetle Clarets'i küme düşürdü. Arsenal'le oynanan şampiyonluk mücadelesinde galibiyet golünü attıktan üç gün sonra, Norveçli forvet fiziksel üstünlüğünü konuşturarak maçın henüz 6. dakikasında galibiyet golünü attı ve Pep Guardiola'nın takımı zorlu bir galibiyet elde etti.

Her iki takım da lig tablosunun zıt uçlarında yer almasına rağmen, City uzatma dakikalarının sonlarına doğru tek golüne sıkı sıkıya tutunmak zorunda kaldı; bu sırada Burnley kalecisi Martin Dubravka, ceza sahasındaki takım arkadaşlarının yanına katılarak bir köşe vuruşuna neden oldu.

Ancak City bu durumu atlatmayı başardı ve kalan beş maçla gol farkıyla liderliği ele geçirdi. Burnley ise Wolves'un ardından bu sezon küme düşen ikinci takım oldu ve dört sezon içinde ikinci kez Championship'e geri döndü.

GOAL, Turf Moor'daki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Maçın başında Jaidon Anthony'nin şutunu akıllıca kurtardı; bu, aslında maç boyunca yapması gereken tek şeydi.

    Matheus Nunes (6/10):

    Ofansif olarak çok fazla katkı sağlamasa da defansif olarak iyi bir iş çıkardı.

    Marc Guehi (6/10):

    Kendi ceza sahası çevresinde sergilediği akıllı oyun, golün atılmasına yol açan atağı tetikledi. Zian Flemming'i iyi kontrol altında tuttu.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Yıldırım hızındaki geri dönüş sprintlerinden biriyle Flemming'i durdurdu ve hızının, pozisyonundaki boşlukları nasıl telafi edebileceğini gösterdi.

    Rayan Ait-Nouri (5/10):

    Beş hafta sonra ligde ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı, ancak dikkat çekici bir performans sergilemedi. Bir şutunu üst direğin üzerine attı ve Nico Gonzalez'in oyuna girmesiyle yerini sol bekte Nico O'Reilly'ye bıraktı.

    • Reklam
  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Nico O'Reilly (6/10):

    Rodri'nin yokluğunda orta sahada iyi bir iş çıkardı, düzgün oyun ve şutu engellemek için kayarak müdahale etmek gibi cesur savunma hareketlerini bir arada sergiledi. Son dakikada kaçırılmayacak bir gol fırsatını kaçırdı.

    Bernardo Silva (7/10):

    Durmaksızın hareketli bir performans sergileyerek ciğerlerini patlatacak gibi görünüyordu; sahanın her yerinde ortaya çıkarak durumun gerektirdiği her şeyi yaptı.

    Rayan Cherki (7/10):

    Yine sihirli değneğini çıkardı ve somut bir sonuç elde edemese de, orta sahadan yaptığı dripling ve uzatma dakikalarında yaptığı zikzak koşu gibi heyecan verici anlar yaşatmaya devam etti.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Antoine Semenyo (5/10):

    Cherki'nin direğe çarpan şutuna asist yaparak maça iyi bir başlangıç yaptı ancak kısa sürede etkisini kaybetti. Fransız oyuncunun pasıyla yakaladığı tek şansı üstten dışarıya attı ve 65. dakikada Savinho ile değiştirildi.

    Erling Haaland (8/10):

    Klasik bir santrfor oyunuyla üst üste ikinci maçta da fark yarattı. Savunma hattının arkasına sızarak güç ve hızını gösterdi, ardından dar bir açıdan son derece soğukkanlı bir vuruşla golü attı. İkinci yarıda direğe çarptı ve her an bir tehdit oluşturdu.

    Jeremy Doku (7/10):

    Topu iyi tutarak Haaland'ın ilerlemesini bekledi ve ardından Norveçli oyuncuyu gol yoluna gönderdi.

  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-MAN CITYAFP

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Savinho (6/10):

    City'nin hücumuna daha fazla güç kattı ve Martin Dubravka'yı ayaklarıyla kurtarış yapmaya zorladı.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Rodri'nin sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almaması onu kırmış olmalı, ancak Burnley maçın son düdüğüne kadar sorun yaratmaya devam ederken Guardiola'nın yanıldığını kanıtlayacak kadar iyi bir performans sergileyemedi.

    Pep Guardiola (6/10):

    Geriye dönüp severek hatırlayacağı türden bir performans değildi, ancak maçın sonunda yumruğunu havaya kaldırması, onun için önemli olanın sonuç olduğunu gösterdi.

