Doku Haaland Marmoush Man City GFXGetty/GOAL
Manchester City'nin Brentford maçında oyuncu değerlendirmeleri: Jeremy Doku yine başardı! Kanat sihirbazı, göz kamaştırıcı performansını taçlandıran bir başka muhteşem gol atarak Premier Lig şampiyonluk yarışında Arsenal'e yeniden baskı uyguladı

Manchester City, Cumartesi günü Brentford'u zorlu bir mücadelenin ardından 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında Arsenal üzerindeki baskısını sürdürdü. Jeremy Doku, Erling Haaland ve Omar Marmoush'un ikinci yarıda attığı goller, Pep Guardiola'nın takımının lig lideri Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmesine yardımcı oldu. Mikel Arteta'nın takımı ise Pazar günü West Ham deplasmanına çıkacak.

Geçen maçta Everton karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından toparlanmak isteyen City, maça hızlı bir başlangıç yapmayı hedefledi ve Doku, maçın ilk üç dakikasında Caoimhim Kelleher’i alçak bir kurtarış yapmaya zorladı. Haaland da fırsatlar yakaladı; önce kafasını üstten dışarı attı, ardından Kelleher’e doğru kafayı vurdu ve son olarak da şutu Nathan Collins tarafından engellendi.

İlk yarıdaki performansından cesaret alan Brentford, ikinci yarıda kendi fırsatlarını yaratmaya başladı ve Gianluigi Donnarumma, Igor Thiago'nun şutunu kurtarmak için elinden geleni yaptı. Ancak City pes etmedi ve Doku, sol kanattan içeri girip Kelleher'in kalesinin üst köşesine bir şut göndererek bir hafta içinde üçüncü muhteşem golünü attı.

Şampiyonluk yarışındaki takım daha sonra skoru garantilemek istedi ve kısa süre sonra oyuna giren Phil Foden'ın şutunu Kelleher kurtardı, ardından Brentford, Antoine Semenyo'nun ceza sahası içindeki ortasını uzaklaştıramayınca Haaland, yakın mesafeden topu topukla ağlara gönderdi.

Foden, Kelleher'in muhteşem kurtarışıyla bir kez daha gol fırsatını kaçırdı, ancak uzatma dakikalarında Marmoush, Haaland'ın pasını alarak üçlü kupa peşindeki takımın galibiyetini perçinledi.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki City oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (5/10):

    Yine duran toplar ve ceza sahasına yapılan uzun atışlarla başa çıkmakta zorlandı; top ayağındayken de birkaç kez kalp duracak anlar yaşadı. Skor 0-0 iken Thiago'nun şutunu iyi kurtardı ve onun da teselli golünü engelledi.

    Matheus Nunes (5/10):

    İlk yarıda Schade ile çarpıştığında ceza almaması şanslıydı. Göze çarpan bir şey yapmasa da genel olarak güvenilir bir performans sergiledi.

    Marc Guehi (7/10):

    Thiago'nun oluşturduğu tehdidi çok iyi kontrol etti ve kendi kalesine doğru yöneldiğinde iyi toparlandı.

    Nathan Ake (7/10):

    Brentford'un saldırıları sırasında hiçbir zaman telaşlı görünmedi. Takım için son derece yararlı bir oyuncu olmaya devam ediyor.

    Nico O'Reilly (6/10):

    İleriye doğru yaptığı bazı içe doğru koşularla sorunlar yarattı, ancak bunu golle sonuçlandıracak son vuruşu çoğu zaman yapamadı.

    Orta saha

    Tijjani Reijnders (5/10):

    Zaman zaman topu iyi ileriye taşıdı ancak son üçte birde verimsizdi. 60. dakikada oyundan çıktı.

    Bernardo Silva (6/10):

    Frustrasyonları nedeniyle sarı kart görmesine rağmen orta sahada aktif olmaya devam etti. Paslarıyla takımı bir arada tutmaya devam ediyor.

    Rayan Cherki (5/10):

    Çok sık çıkmaz sokaklara koştu veya kalabalıkların içine şutlar attı ve hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. İkinci yarının başında oyundan alındı.

    Saldırı

    Antoine Semenyo (6/10):

    Sağ kanattan birkaç kez top sürerek ilerledi; bunlardan en tehlikelisi Haaland'ın golüne yol açtı. Şutları isabetsizdi, golcü formunu gösteremedi.

    Erling Haaland (7/10):

    20. dakikaya kadar topa dokunamadı ve ikinci golü atana kadar gol önünde verimsizdi. Marmoush'un golü için de harika bir pas verdi.

    Jeremy Doku (9/10):

    Muhteşem bir vuruşla skoru açmadan önce bile City'nin en büyük tehdidi olmuştu. Topa her dokunduğunda Brentford savunmasını geride bırakarak gol atacak ya da bir fırsat yaratacak gibi görünüyordu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Phil Foden (6/10):

    Yarım saatlik kısa süreli performansında Kelleher tarafından iki kez gol şansı engellendiği için şanssızdı.

    Omar Marmoush (6/10):

    Haaland'ın uzatma dakikalarında galibiyeti perçinleyen pasını alana kadar oyuna dahil olmakta zorlandı.

    Savinho (N/A):

    Son dakikada Doku'nun yerine oyuna girdi ve üçüncü golde rol oynadı.

    Pep Guardiola (6/10):

    Takımı, sinir bozucu geçen ilk saatin ardından ihtiyaç duyduğu galibiyeti aldı. Doku'ya sürekli dripling ve şut denemesi yapma özgürlüğü vermek meyvesini veriyor.

