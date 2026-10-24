City’nin Villa Park deplasmanı, konuk ekibin 2-1 mağlup olmasıyla Maresca için taktiksel bir kâbusa dönüştü. Maç City adına olabilecek en kötü şekilde başladı: Jackson, savunmadaki bir hatadan yararlanarak altıncı dakikada Villa’yı öne geçirdi. Topa %63 oranında sahip olup 15 şut çekmesine rağmen Manchester City, ilk yarıda Unai Emery’nin disiplinli ve geride kurduğu savunmayı aşmakta zorlandı.
İkinci yarının başında Haaland, Iliman Ndiaye’nin ortasını düzgün bir kafa vuruşuyla gole çevirerek 52. dakikada skoru eşitledi ve geri dönüş umutlarını artırdı. Ancak City’nin maç boyunca yaşadığı savunma zaafları yalnızca sekiz dakika sonra yeniden ortaya çıktı. Jackson bir kez daha fileleri havalandırarak Villa’yı tekrar öne geçirdi. Son bölümde baskısını artıran ve 1,96’lık beklenen gol (xG) değerine ulaşan City, buna rağmen ikinci beraberlik golünü bulamadı. Bu mağlubiyet, takımın sezon başındaki ivmesine önemli bir darbe vurdu.