Gianluigi Donnarumma - 5/10:

İtalyan kaleci için sinir bozucu bir öğleden sonraydı. Kalesine gelen yalnızca iki isabetli şutun ikisinde de gol yedi. Jackson'ın ilk goldeki vuruşu etkiliydi ancak Donnarumma, 60. dakikadaki ikinci golde pahalıya mal olan bir hata yaparak Jackson'ın şutunun kolayca altından geçmesine izin verdi. Bunun dışında ellerini kullanmasını gerektiren fazla pozisyonla karşılaşmadı; City topa hâkim olurken oyun kurulumunda ise sık sık rol aldı.

Abdukodir Khusanov - 6/10:

Maça sağ bekte başlayıp devre arasından sonra stoper bölgesine geçen Khusanov, ilk 11'deki dörtlü savunmanın en istikrarlı ismiydi. Kart görmeden maçı tamamladı ve pozisyon disiplinini korudu. Villa'nın kontra ataklarda gönderdiği uzun topları uzaklaştırmaya çalışan City'nin yaptığı 47 uzaklaştırmaya katkı sağladı.

Ruben Dias - 5/10:

Kaptan, alışılmadık ölçüde kırılgan görünen savunma hattını organize etmekte zorlandı. İlk gole giden süreçte ters kanada gönderdiği riskli pas, Marc Guehi'yi baskı altında bıraktı. Genel olarak pas kalitesi yüksek kalsa da Jackson'ın hareketliliğini durduramaması mağlubiyette belirleyici bir etkendi.

Marc Guehi - 4/10:

Stoper için zor bir maçtı. Dias'tan gelen pası kötü kontrol edince John McGinn topu kaptı ve altıncı dakikada Villa'nın ilk golü için Jackson'a pozisyon hazırladı. Daha sonra, 32. dakikada yaptığı kasıtlı faul nedeniyle sarı kart gördü. Villa'nın hücuma geçişlerdeki hızına ayak uydurmakta zorlanınca Maresca tarafından taktiksel bir değişiklikle devre arasında oyundan alındı.

Josko Gvardiol - 6/10:

Hibrit rolünde oynayan Gvardiol, sol tarafta sürekli bir pas seçeneğiydi ve City'nin yaptığı 27 ortaya katkı sağladı. Savunmada merkezdeki takım arkadaşlarına göre daha az zorlandı ancak Villa'nın kontra ataklarda oyunu hızla karşı kanada taşıdığı anlarda savunmaya destek vermekte güçlük çekti.