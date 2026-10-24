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FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP
Adhe Makayasa
Çeviri:

Manchester City'nin Aston Villa karşısındaki oyuncu notları: Erling Haaland gol attı ama Nicolas Jackson'ın iki golü Enzo Maresca'nın takımını mağlup etti

Player ratings
Aston Villa - M.City
Aston Villa
M.City
Premier Lig

Manchester City, Nicolas Jackson'ın iki golüyle Aston Villa'nın 2-1 kazandığı maçta hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi aldı. Erling Haaland ikinci yarıda beraberliği sağlasa da Enzo Maresca'nın takımı, Villa Park'ta topa daha fazla sahip olmanın avantajını değerlendiremedi.

City’nin Villa Park deplasmanı, konuk ekibin 2-1 mağlup olmasıyla Maresca için taktiksel bir kâbusa dönüştü. Maç City adına olabilecek en kötü şekilde başladı: Jackson, savunmadaki bir hatadan yararlanarak altıncı dakikada Villa’yı öne geçirdi. Topa %63 oranında sahip olup 15 şut çekmesine rağmen Manchester City, ilk yarıda Unai Emery’nin disiplinli ve geride kurduğu savunmayı aşmakta zorlandı.

İkinci yarının başında Haaland, Iliman Ndiaye’nin ortasını düzgün bir kafa vuruşuyla gole çevirerek 52. dakikada skoru eşitledi ve geri dönüş umutlarını artırdı. Ancak City’nin maç boyunca yaşadığı savunma zaafları yalnızca sekiz dakika sonra yeniden ortaya çıktı. Jackson bir kez daha fileleri havalandırarak Villa’yı tekrar öne geçirdi. Son bölümde baskısını artıran ve 1,96’lık beklenen gol (xG) değerine ulaşan City, buna rağmen ikinci beraberlik golünü bulamadı. Bu mağlubiyet, takımın sezon başındaki ivmesine önemli bir darbe vurdu.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 5/10:

    İtalyan kaleci için sinir bozucu bir öğleden sonraydı. Kalesine gelen yalnızca iki isabetli şutun ikisinde de gol yedi. Jackson'ın ilk goldeki vuruşu etkiliydi ancak Donnarumma, 60. dakikadaki ikinci golde pahalıya mal olan bir hata yaparak Jackson'ın şutunun kolayca altından geçmesine izin verdi. Bunun dışında ellerini kullanmasını gerektiren fazla pozisyonla karşılaşmadı; City topa hâkim olurken oyun kurulumunda ise sık sık rol aldı.

    Abdukodir Khusanov - 6/10:

    Maça sağ bekte başlayıp devre arasından sonra stoper bölgesine geçen Khusanov, ilk 11'deki dörtlü savunmanın en istikrarlı ismiydi. Kart görmeden maçı tamamladı ve pozisyon disiplinini korudu. Villa'nın kontra ataklarda gönderdiği uzun topları uzaklaştırmaya çalışan City'nin yaptığı 47 uzaklaştırmaya katkı sağladı.

    Ruben Dias - 5/10:

    Kaptan, alışılmadık ölçüde kırılgan görünen savunma hattını organize etmekte zorlandı. İlk gole giden süreçte ters kanada gönderdiği riskli pas, Marc Guehi'yi baskı altında bıraktı. Genel olarak pas kalitesi yüksek kalsa da Jackson'ın hareketliliğini durduramaması mağlubiyette belirleyici bir etkendi.

    Marc Guehi - 4/10:

    Stoper için zor bir maçtı. Dias'tan gelen pası kötü kontrol edince John McGinn topu kaptı ve altıncı dakikada Villa'nın ilk golü için Jackson'a pozisyon hazırladı. Daha sonra, 32. dakikada yaptığı kasıtlı faul nedeniyle sarı kart gördü. Villa'nın hücuma geçişlerdeki hızına ayak uydurmakta zorlanınca Maresca tarafından taktiksel bir değişiklikle devre arasında oyundan alındı.

    Josko Gvardiol - 6/10:

    Hibrit rolünde oynayan Gvardiol, sol tarafta sürekli bir pas seçeneğiydi ve City'nin yaptığı 27 ortaya katkı sağladı. Savunmada merkezdeki takım arkadaşlarına göre daha az zorlandı ancak Villa'nın kontra ataklarda oyunu hızla karşı kanada taşıdığı anlarda savunmaya destek vermekte güçlük çekti.

  • imago-sport-1084955268.jpgAPL

    Orta saha

    Enzo Fernandez - 6/10:

    Manchester City topu sahada ileri taşırken çift ön liberodan biri olarak oynayan Arjantinli, sık sık topla buluştu. Kullandığı kısa serbest vuruş da beraberlik golüne giden atağın başlamasına yardımcı oldu. Ancak kalabalık Aston Villa orta sahasını aşmak için gereken etkili pasları açık oyunda veremedi ve ev sahibi ekip hızla atağa çıktığında zaman zaman fazla kolay geçildi.

    Elliot Anderson - 5/10:

    Fernandez'ın yanında 90 dakika boyunca oynayan orta saha oyuncusu, etkisini hissettirmekte zorlandığı sakin bir maç geçirdi. Aston Villa'nın ilk golü öncesinde Jackson tarafından fazla kolay geçildi, Maresca'nın genellikle talep ettiği ceza sahasına geç koşuları yapamadı ve artan gerginliğin ardından 74. dakikada sarı kart gördü.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Iliman Ndiaye - 7/10:

    Manchester City'nin sağ kanattaki en etkili ismiydi. İlk yarıda Zion Suzuki'yi zorlayıp bir şutunda direğin dışına vurduktan sonra, 52. dakikada Haaland'ın beraberlik golüne harika bir asist yaptı. Çalım atarak rakibini geçti ve uzak direğe etkili bir orta gönderdi. 69. dakikada biraz şaşırtıcı biçimde oyundan alınana kadar etkili olmaya devam etti.

    Rayan Cherki - 4/10:

    Ofansif orta saha oyuncusu için hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonraydı. 10 numara pozisyonunda oynayan Cherki, ilk yarıda önemli bir fırsat yaratamadı ve 38. dakikada hayal kırıklığının etkisiyle yaptığı bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Maresca, devre arasında onu oyundan aldı.

    Jeremy Doku - 6/10:

    Doku, her zamanki gibi kanatta hızıyla etkili oldu. Birkaç kez rakibini geçti ve konuk ekibin toplam yedi korner kazanmasına katkı sağladı. Ancak son paslarında çoğu zaman takım arkadaşını bulacak isabetten yoksundu. İkinci yarının büyük bölümünde Ian Maatsen tarafından iyi kontrol edildi ve son dakikalarda çektiği bir şutu farklı biçimde auta gönderdi.

    Erling Haaland - 7/10:

    Norveçli oyuncu en iyi yaptığı şeyi yaptı: 52. dakikada uzak direkte topu yere doğru sert bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek Manchester City'ye kısa süreliğine umut verdi. Maçın son anlarında takımına bir puan kazandırmaya çok yaklaştı ancak 90. dakikadaki kafa vuruşunu Maatsen çizgiden çıkardı. Sık sık ileride yalnız kalan Haaland, son bölümde kendisine gönderilen topların tekrar tekrar fazla uzun atılmasıyla gözle görülür biçimde hayal kırıklığına uğradı.

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  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Rico Lewis - 6/10:

    Devre arasında Guehi'nin yerine oyuna giren Lewis, Khusanov'un merkeze geçmesiyle sağ beke yerleşti. Teknik becerisi ve bindirmeleriyle City'nin Villa'yı kendi yarı sahasına hapsetmesine yardımcı oldu ancak ev sahibinin ikinci golünü engelleyemedi.

    Phil Foden - 6/10:

    Hafta içinde AEK Athens karşısında hat-trick yapmasının ardından yedek kulübesine çekilen Foden, devre arasında Cherki'nin yerine oyuna girdi. Hareketli bir görüntü çizdi ve 90. dakikada Haaland'ın savunmanın uzaklaştırdığı kafa vuruşuna yol açan tehlikeli bir orta yaptı ancak hafta içindeki performansını tekrarlayamadı.

    Ryan McAidoo - 5/10:

    Maresca'nın takıma taze güç katmak istemesiyle 69. dakikada hareketli bir performans sergileyen Ndiaye'nin yerine oyuna girdi. Ancak genç oyuncu, Villa'nın geride kurduğu savunmaya karşı istenen etkiyi yaratmakta zorlandı ve 76. dakikada Maatsen'i çektiği için sarı kart gördü.

    Enzo Maresca - 5/10:

    Teknik direktörün Guehi ve Cherki'yi ilk 11'de başlatma kararı ters tepti ve devre arasında iki değişiklik yapmak zorunda kaldı. Ayrıca 69. dakikada tehlike yaratan Ndiaye'yi oyundan alması City'nin hızını kesti. Takımı, Emery'nin etkili kontra atak düzeni karşısında sonunda taktiksel olarak geride kaldı.

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