Gianluigi Donnarumma - 6/10

City'nin üstünlüğü sayesinde nadiren sınanan İtalyan kaleci için büyük ölçüde sakin bir geceydi. 52. dakikada Pilios'un vuruşunda yapabileceği pek bir şey yoktu. Bu, maç boyunca karşılaştığı kaleyi bulan yalnızca üç şuttan biriydi. Baskının az olduğu anlarda topu oyuna sokarken güvenilirliğini korudu.

Abdukodir Khusanov - 7/10

Genç savunmacı, Maresca'nın sisteminde rahat göründü. Savunma çizgisini önde tuttu ve olası kontra atakları gelişmeden önledi. Hava toplarında üstünlük kurdu ve geriden oyun kurarken topla son derece sakin kaldı.

Ruben Dias - 7/10

Kaptan, 82. dakikada oyundan alınana kadar savunma hattını her zamanki otoritesiyle yönetti. Savunmayı iyi organize ederek AEK forvetlerine hareket edecek çok az alan bıraktı. Portekizli millî oyuncudan her zamanki gibi profesyonel bir performans.

Rico Lewis - 9/10

Çok yönlü rolünde oynayan Lewis, müthiş bir performans sergiledi. 34. ve 65. dakikalarda Foden'ın attığı gollerin asistlerini yaparak üst düzey oyun görüşünü ve zamanlamasını gösterdi. İçeri kat ederek orta sahaya geçebilmesi, City'ye sürekli sayısal üstünlük sağladı.

Josko Gvardiol - 7/10

Gvardiol, sol kanatta sürekli bir pas seçeneği olarak hücuma genişlik kattı ve hücumculara destek verdi. 59. dakikada sarı kart gördü ancak 72. dakikada oyundan alınana kadar disiplinli oyununu sürdürdü.