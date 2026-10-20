Manchester City, Etihad Stadyumu'nda AEK Atina'yı 5-1 mağlup ederken saha içi yerleşimi ve hücum bölgesindeki bitiriciliğiyle etkileyici bir performans sergiledi. Enzo Maresca'nın ekibi ilk düdükten itibaren oyunun temposunu kontrol etti. Elliot Anderson, Enzo Fernandez'in asistinde 12. dakikada gol perdesini açtı. City, taktik düzeni sayesinde Yunanistan şampiyonunu kendi yarı sahasına hapsetti. Foden ise hücuma sık sık katılan Rico Lewis'in maçtaki iki asistinden ilkini değerlendirerek devre arasından önce farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarının başında City'nin kısa süreli konsantrasyon kaybından yararlanan Stavros Pilios, 52. dakikada konuk ekip adına farkı bire indirdi. Ancak İngiliz devinin yanıtı hızlı ve net oldu. Rayan Cherki yalnızca beş dakika sonra farkı yeniden ikiye çıkardı. Foden da 65. ve 76. dakikalarda attığı iki golle hat-trick yaptı. Maçı %60 topa sahip olma oranı ve 17 şutla tamamlayan City, AEK'ye karşılık verme fırsatı tanımayan yüksek tempolu performansıyla turnuvanın favorilerinden biri olduğunu gösterdi.