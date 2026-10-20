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Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Manchester City'nin AEK Atina karşısındaki oyuncu puanları: Phil Foden etkili bitiriciliğiyle hat-trick yaptı, City Etihad'da maça hükmetti

M.City
AEK Athens
M.City - AEK Athens
Şampiyonlar Ligi

Manchester City, Phil Foden'ın müthiş hat-trick'iyle Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin ikinci yarının başlarında bir gol bulması kısa süreli bir endişe yaratsa da City, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek teknik üstünlüğünü ortaya koydu.

Manchester City, Etihad Stadyumu'nda AEK Atina'yı 5-1 mağlup ederken saha içi yerleşimi ve hücum bölgesindeki bitiriciliğiyle etkileyici bir performans sergiledi. Enzo Maresca'nın ekibi ilk düdükten itibaren oyunun temposunu kontrol etti. Elliot Anderson, Enzo Fernandez'in asistinde 12. dakikada gol perdesini açtı. City, taktik düzeni sayesinde Yunanistan şampiyonunu kendi yarı sahasına hapsetti. Foden ise hücuma sık sık katılan Rico Lewis'in maçtaki iki asistinden ilkini değerlendirerek devre arasından önce farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının başında City'nin kısa süreli konsantrasyon kaybından yararlanan Stavros Pilios, 52. dakikada konuk ekip adına farkı bire indirdi. Ancak İngiliz devinin yanıtı hızlı ve net oldu. Rayan Cherki yalnızca beş dakika sonra farkı yeniden ikiye çıkardı. Foden da 65. ve 76. dakikalarda attığı iki golle hat-trick yaptı. Maçı %60 topa sahip olma oranı ve 17 şutla tamamlayan City, AEK'ye karşılık verme fırsatı tanımayan yüksek tempolu performansıyla turnuvanın favorilerinden biri olduğunu gösterdi.

  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Gianluigi Donnarumma - 6/10

    City'nin üstünlüğü sayesinde nadiren sınanan İtalyan kaleci için büyük ölçüde sakin bir geceydi. 52. dakikada Pilios'un vuruşunda yapabileceği pek bir şey yoktu. Bu, maç boyunca karşılaştığı kaleyi bulan yalnızca üç şuttan biriydi. Baskının az olduğu anlarda topu oyuna sokarken güvenilirliğini korudu.

    Abdukodir Khusanov - 7/10

    Genç savunmacı, Maresca'nın sisteminde rahat göründü. Savunma çizgisini önde tuttu ve olası kontra atakları gelişmeden önledi. Hava toplarında üstünlük kurdu ve geriden oyun kurarken topla son derece sakin kaldı.

    Ruben Dias - 7/10

    Kaptan, 82. dakikada oyundan alınana kadar savunma hattını her zamanki otoritesiyle yönetti. Savunmayı iyi organize ederek AEK forvetlerine hareket edecek çok az alan bıraktı. Portekizli millî oyuncudan her zamanki gibi profesyonel bir performans.

    Rico Lewis - 9/10

    Çok yönlü rolünde oynayan Lewis, müthiş bir performans sergiledi. 34. ve 65. dakikalarda Foden'ın attığı gollerin asistlerini yaparak üst düzey oyun görüşünü ve zamanlamasını gösterdi. İçeri kat ederek orta sahaya geçebilmesi, City'ye sürekli sayısal üstünlük sağladı.

    Josko Gvardiol - 7/10

    Gvardiol, sol kanatta sürekli bir pas seçeneği olarak hücuma genişlik kattı ve hücumculara destek verdi. 59. dakikada sarı kart gördü ancak 72. dakikada oyundan alınana kadar disiplinli oyununu sürdürdü.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Orta saha

    Enzo Fernandez - 8/10

    Arjantinli oyuncu, orta sahanın kalbinde oyunun temposunu belirledi. 12. dakikadaki ilk gol için harika bir asist yaptı ve 72. dakikada oyundan çıkana kadar geniş pas repertuvarıyla maçın ritmini yönetti.

    Phil Foden - 10/10

    Yerel kahramandan kusursuz bir performans. Foden, 34, 65 ve 76. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapıp maç topunu aldı. Gollerinin yanı sıra 57. dakikada Cherki'ye asist yaptı ve maçı dört gole doğrudan katkıyla tamamladı. Onu durdurmak mümkün değildi.

    Elliot Anderson - 8/10

    Anderson, 12. dakikada skoru açan golü soğukkanlı bir vuruşla atarak neden bu kadar değer gördüğünü gösterdi. Hücum hattıyla iyi bir uyum yakaladı ve topu geri kazanmak için geçiş anlarında yorulmadan çalıştı.

    Allan - 7/10

    Daha ileri bir rolde oynayan Allan, City'nin hücum dörtlüsüne ihtiyaç duyduğu dengeyi sağladı. Gol atamasa da topsuz koşularıyla savunmacıları yerlerinden çıkararak Foden'ın etkili biçimde değerlendirdiği boşlukları yarattı.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-AEKAFP

    Hücum

    Rayan Cherki - 8/10

    Cherki, topla ilerleme becerisiyle sürekli tehdit yarattı. 57. dakikada Foden'ın pasını güzel bir vuruşla gole çevirerek AEK'nin geri dönüş umutlarını büyük ölçüde bitirdi. Teknik becerisinin alt sınırı bile hâlâ inanılmaz yüksek.

    Floyd Samba - 6/10

    Samba, fizik gücüyle ileri uçta mücadele etti ancak kaleyi net biçimde görebileceği pozisyonlar bulmakta zorlandı. 62. dakikada yerini McAidoo'ya bırakmadan önce hücuma dönük orta saha oyuncuları için bir dayanak noktası oldu.

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  • Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Ryan McAidoo - 7/10

    62. dakikada oyuna giren genç oyuncu, 76. dakikada Foden'ın son golünün asistini yaparak hemen etkisini gösterdi. Kısa sürede sergilediği etkileyici performans, yaratıcılık potansiyelini ortaya koydu.

    Vitor Reis - 6/10

    Maçın son 18 dakikasında skoru korumak için oyuna girdi. Manchester City tempoyu düşürürken savunma hattına sorunsuz uyum sağladı.

    Rayan Ait Nouri - 6/10

    72. dakikada Gvardiol'un yerine oyuna girerek sol kanada dinamizm kattı. Savunmadaki pozisyonunu korudu ve zaman zaman hücuma bindirdi.

    Kaden Braithwaite - Puan verilmedi

    82. dakikada Dias'ın yerine oyuna girdi. Adil bir değerlendirme yapılabilecek kadar uzun süre sahada kalmadı.

    Enzo Maresca - 9/10

    Maresca taktik düzenini kusursuz kurdu. Rico Lewis'i savunma hattından oyunu yönlendiren başlıca isim olarak kullanma kararı AEK'yi zor durumda bıraktı. Konuk ekip gol attığında bile takımı paniğe kapılmadı; kontrollü topa sahip olma anlayışına bağlı kalarak oyundaki üstünlüğünü yeniden kurdu.

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