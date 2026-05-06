Ameé Ruszkai

Manchester City’nin 2016’dan bu yana kazandığı ilk WSL şampiyonluğunun iç yüzü: Andree Jeglertz’in takımı, 10 yıllık hayal kırıklığını nasıl aşarak Chelsea’yi tahtından indirdi?

Manchester City, 10 yıl aradan sonra ilk kez Kadınlar Süper Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluğun kazanıldığı an, açık ara lider olan takımın beklediği gibi geçmemiş olabilir; zira Çarşamba gecesi Arsenal’in Brighton’da berabere kalması, City’nin sahaya çıkmasına bile gerek kalmadan şampiyonluğunu kesinleştirdi. Ancak 2016’daki son şampiyonluğundan bu yana beş kez ikinci sırada kalan City takımı için bu zaferin tadı hiç de az tatlı olmayacak.

Bu "neredeyse başardık" sezonlarından bazıları özellikle yürek burkan sonuçlarla sonuçlandı. Covid-19 salgını nedeniyle yarıda kesilen 2019-20 sezonunda, ligin askıya alındığı anda City aslında lider konumdaydı; ancak ligin sıralaması maç başına puan ortalamasına göre belirlenince, bir maç daha az oynamış olan ikinci sıradaki Chelsea, City'nin önüne geçti. Ertesi yıl, Emma Hayes'in Blues takımı, City'nin tüm sezon boyunca sadece bir kez yenilmesine rağmen iki puan farkla ikinci sırada bitirmesiyle yine City'yi geride bıraktı.

Ancak, bugün hala kulüpte bulunan 10 oyuncunun da dahil olduğu en son örnek, en yıkıcı olanıydı. İki maç kala şampiyonluk City'nin elindeydi. Chelsea'nin Liverpool'a 4-3 yenilmesinin ardından Hayes şampiyonluk yarışının bittiğini ilan etti ve Manchester ekibi, sekiz gol farkıyla ligin zirvesinde altı puanlık bir avantaj elde etti. Ancak, sezonun sondan bir önceki haftasında Arsenal'e karşı alınan dramatik mağlubiyet, Chelsea'nin üst üste beşinci şampiyonluğunun önünü açtı. Hayes'in takımı son üç maçını toplamda 15-0'lık skorla kazanarak gol farkıyla zirveyi ele geçirdi. Daha yakın olamazdı.

Bir an için, City taraftarları arasında bir kez daha şampiyonluğu kıl payı kaçıracakları korkusu yaşandı. Şubat ayı başlarında tarihi bir 11 puanlık fark yakalayan takım, son birkaç hafta içinde Arsenal'in tekrar yarışa dahil olması ihtimalini göz ardı edemedi. Ancak sonunda, bu kadar önemli bir avantaj sağlamanın meyvesini aldılar ve tüm sezon boyunca WSL'nin en göze çarpan takımı olarak, "Büyük Dörtlü"nün geri kalanıyla oynadıkları altı maçın dördünü kazanarak, City'nin ikinci kez İngiltere şampiyonu olmayı hak etmediğini iddia etmek zor.

Peki, tüm bu hayal kırıklıklarını nasıl geride bıraktılar? Kulüpteki ilk sezonunda Andree Jeglertz, Chelsea’nin altı sezon üst üste lig şampiyonluğu kazandığı olağanüstü serisini nasıl sonlandırdı? Ve en önemlisi, Man City on yıl sonra ilk WSL şampiyonluğunu nasıl kazandı?

    Tamamen odaklanmak

    Öncelikle ortada duran en önemli sorunu ele alalım. WSL’de City, Manchester United, Chelsea ve Arsenal’den oluşan bir “Büyük Dörtlü” olduğu yaygın olarak kabul ediliyor; ancak Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı sadece üç takıma veriliyor. Bu nedenle her sezon bu dev kulüplerden biri Avrupa kupalarından mahrum kalıyor ve geçen sezon bu kulüp City olmuştu.

    Bu yılki programda bu çok zorlu rekabeti idare etmek zorunda kalmamak, Jeglertz'in takımına WSL şampiyonluk yarışında göz ardı edilemeyecek bir avantaj sağladı, özellikle de United, Chelsea ve Arsenal'in hepsinin Avrupa çeyrek finallerine kalması göz önüne alındığında.

    "Herkesi formda tutmak için fazladan zamanın olması size seçenekler sunar," dedi, takımının dört cephede mücadele etmenin getirdiği zorluklarla başa çıkmakta zorlandığını gören United teknik direktörü Marc Skinner. Chelsea de son aylarda birçok sakatlıkla uğraşmak zorunda kaldı.

    Öte yandan, Avrupa futbolunun dikkatleri dağıtmadığı bir ortamda WSL'de iyi performans gösterme konusunda ek bir baskı ve beklenti olduğu da belirtilmelidir. Mazeretlerin artık bir anlamı yok.

    City'nin orta saha oyuncusu Yui Hasegawa, sezon öncesinde GOAL'a verdiği demeçte, "Gerçekten birinci olmayı hedeflemeliyiz" dedi. "Yurtiçi lige odaklanabiliriz."

    Bu, City'nin şampiyonluğunda bir faktör, ancak ana faktör değil, hatta en büyük faktörlerden biri bile değil. Eğer bu kadar önemli olsaydı, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan takım her zaman şampiyon olurdu. Gerçekte ise, bu durum 2020'de Chelsea'nin şampiyonluğundan beri gerçekleşmedi.

    Doğru randevu

    Peki, City’nin bu inanılmaz sezonunun ardındaki başlıca nedenler neler? Jeglertz’in etkisini başlangıç noktası olarak görmemek zor.

    İsveç'te iki kez Yılın Teknik Direktörü seçilmiş deneyimli bir teknik direktör olmasına rağmen, Brezilyalı süperstar Marta'nın da yer aldığı yıldızlarla dolu Umea takımını yönetirken 2004 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsa da, 54 yaşındaki teknik adam Manchester'a pek de büyük bir heyecanla karşılanmadı.

    Bunun nedeni, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Pernille Harder'in liderlik ettiği Danimarka'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tek bir puan bile alamamasına engel olamamış olmasıydı. Yine de Jeglertz olağanüstü bir geri dönüş yaparak City'yi 10 yıl sonra ilk WSL şampiyonluğuna taşıdı.

    Bunu nasıl başardı? En önemlisi, takımın stilinde ve dizilişinde yaptığı değişiklikle. City uzun süredir top hakimiyetine dayalı bir takımdı, ancak Jeglertz yönetiminde, topu yine çok fazla elinde tutarken biraz daha direkt bir yaklaşım benimsedi. Bu, hızlı, hücum futbolu ve bol gol anlamına geliyor; savunma da bunun sonucunda birkaç gol daha yediği için bu gerekliydi.

    "Çok daha akıcıyız ve özellikle orta sahada çok fazla özgürlük var," diye belirtti sol kanatta sürekli forma giyen Lauren Hemp. "Sonunda sol taraftan sağ tarafa ve ortada da dolaşıyorum."

    "Performansı optimize eden" sistem

    Sistemdeki farklılıklar en çok orta sahada göze çarpıyor. Eski teknik direktör Gareth Taylor yönetiminde Hasegawa derin bir pozisyonda yer alırken, önünde iki daha ofansif orta saha oyuncusu görev yapıyordu; ancak bu oyuncular da yine de bazı defansif sorumluluklarla yükümlüydü.

    Jeglertz yönetiminde ise Hasegawa, Laura Blindkilde Brown veya Sam Coffey ile birlikte iki kişilik bir taban oluşturuyor. Bu düzen, Vivianne Miedema'ya sahada çok daha fazla hareket özgürlüğü verirken, Hasegawa ve seçtiği partnerinin de fırsat buldukça ileriye çıkmasına olanak tanıyor.

    Bu, City takımında gerekli bir yapının olduğu, ancak kadroya bağlı olarak özgürlük ve nüansların da mevcut olduğunun iyi bir örneğidir. Bir başka örnek ise sağ kanattır. Saha kenarına yakın oynayıp kaliteli ortalar yapan, daha geleneksel bir kanat oyuncusu olan Aoba Fujino ile savunmacıları içe doğru çevirip içe doğru kesmeyi seven, hünerli Brezilyalı Kerolin, bu pozisyonda daha sık tercih edilen isimler olmuştur.

    "İkisi de yaklaşık olarak aynı rolde oynuyor, ancak tamamen farklılar," diye belirtti Jeglertz. "Bence bizi diğer takımlardan biraz daha öngörülemez kılan da bu."

    "Oyuncuları en iyi performanslarını sergileyebilecekleri, performanslarını en üst düzeye çıkarabilecekleri pozisyonlara yerleştiriyoruz," diye ekledi. "Bence bu, herkesin ne yaptığımızı bildiği, ama aynı zamanda bir oyuncu olarak kendimi en iyi halime getirebileceğimi hissettiren bir yapıya sahip olmakla ilgili. Oyunculara, kendileri için yapabilecekleri çok şey olduğu hissini veriyorum. Onlar sadece neyi hedeflediğimizi biliyorlar."

    Miedema'nın en iyi hali geri döndü

    Bu durum, özellikle 2022’deki yıkıcı ön çapraz bağ yırtılmasından bu yana en iyi sezonunu geçiren Miedema için geçerli. O olaydan önce Hollandalı oyuncu tam bir güçtü ve bu sayede WSL’nin tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinin başında yer alıyordu. O zamandan beri uzun bir rehabilitasyon süreciyle ve ardından gelen birkaç ameliyatla uğraşmak zorunda kaldı ve bir sezon boyunca formunu korumakta zorlandı – ta ki şimdiye kadar.

    Mart ayında Old Trafford'da oynanan Manchester derbisinde attığı iki golle Miedema, 2021-22 sezonundan bu yana ilk kez ligde 10 gole ulaştı ve böylece WSL tarihinde beş farklı sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu. Bunların yanı sıra 19 maçta 5 asist yapan Miedema, olağanüstü bir performans sergiledi.

    Ancak bu sadece gol katkısı açısından gösterdiği performansla sınırlı değil. Miedema'nın yıldız forvet Khadija Shaw ile gelişen ortaklığı da çok önemliydi ve biri biraz daha geride oynayan iki dünya klasında santrforun varlığı, rakipler için benzersiz bir zorluk oluşturdu. Skinner'ın, Miedema'nın United takımına karşı iki gol attıktan sonra söylediği gibi, takımlar "Bunny [Shaw] ile başa çıkmaya çalışmakla meşgul" olabilirken, Hollandalı oyuncu bu sırada gol atabilir.

    "Dünyanın en iyisi"

    Bu bölünmüş dikkat, zaman zaman bu sezon ligin en göze çarpan oyuncusu olan Shaw'ın yararına da işledi. Jamaika milli takım oyuncusu, 21 lig maçında 19 gol atarak üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü neredeyse garantiledi ve takımının kendisinin ilk WSL şampiyonluğuna ulaşmasına katkıda bulundu.

    Tottenham teknik direktörü Martin Ho, Mart ayında Shaw'un takımına karşı lig tarihinin en hızlı hat-trick'ini yapmasının ardından, "Dünyanın açık ara en iyi forveti" dedi. "Gol atıyor, kafasıyla iyi, ayaklarıyla iyi, sırtı kaleye dönükken iyi, pas oyununda iyi, hareketlerinde iyi - ama sadece o değil. O ve Viv birbirlerini tamamlıyorlar. Bir tarafta Kerolin, diğer tarafta Lauren var ve eğer ayaklarına gelmiyorlarsa, arkanıza geçiyorlar. Sahadaki ilişkileri gerçekten çok iyi ve bu bağlantının bir süredir var olduğunu görebilirsiniz."

    Ancak City'nin 10 yıl sonra kazandığı ilk WSL zaferine belirleyici katkı sağlayan sadece Shaw'ın golleri değil. Birincisi, onun sahada olması; onun yokluğu, son engelde takılan 2023-24 sezonundaki şampiyonluk yarışına kesinlikle zarar vermişti. Bir de takım arkadaşları tarafından göz ardı edilmeyen savunma performansı var.

    "Bence pres yaptığında, bu ligde ve dünyada en iyi pres yapan forvetlerden biri," dedi Ocak ayında kulübe katılan ABD'li orta saha oyuncusu Coffey. Shaw'ın duran toplardaki savunması da büyük bir artı.

    Hemp ise "Topun olmadığı anlarda da bize çok yardımcı oluyor" diye ekledi.

    Takım çalışması

    Yine de, bu City takımında belirli isimleri öne çıkarmak neredeyse haksızlık gibi geliyor; zira olağanüstü bir sezonda her pozisyonda pek çok üst düzey performans sergileyen oyuncu vardı.

    Sağ bekte Kerstin Casparij, asist sıralamasında ligin zirvesinde yer alarak tüm WSL'nin en iyi oyuncularından biri oldu; Jade Rose'un kulüpteki ilk sezonu muhteşem geçti ve stoper pozisyonuna kolaylıkla uyum sağladı; Blindkilde Brown, orta sahada kendine yer edinerek çıkış yaptığı bir yıl geçirdi; Hasegawa'nın istikrarlı performansı yine herkesi etkiledi ve hayran bıraktı; Hemp, Fujino, Kerolin ve Mary Fowler, kanatlara çeşitlilik ve kalite kattı – liste uzayıp gidiyor.

    City, bu sezon şüphesiz ligin en iyi takımı oldu ve bunu başarmak için herkesin katkısı gerekiyor.

    Biraz şans

    Ancak bir sarsıntı yaşandı. Şubat ayında Chelsea’yi 5-1 mağlup ederek ligin zirvesinde WSL tarihindeki en büyük fark olan 11 puanlık bir avantaj elde eden City, sonraki üç maçında iki kez puan kaybetti; bu durum, Blues’u yenerek elde ettikleri 13. galibiyetin ardından gerçek bir şok etkisi yarattı. Arsenal'e yenildikten sonra Aston Villa ile golsüz berabere kalınması, takipçilere bir umut ışığı verdi.

    Nisan sonlarında Brighton'da alınan sürpriz 3-2'lik yenilgi, özellikle de City'nin Liverpool'u ağırladığı ertesi haftaki olaylarla birleşince ortalığı karıştırdı. O günün şampiyonluğu garantilediği gün olması bekleniyordu, ancak 90 dakika boyunca, tam tersine şampiyonluğu kaçıracakları bir gün gibi görünüyordu.

    Galibiyet dışında herhangi bir sonuç, City'nin kaderini kendi ellerinden alacaktı ve saat uzatma dakikalarına girerken, bir puanla yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyordu. Ancak o anda başka bir önemli faktör devreye girdi: Şans.

    Futbolda şans her zaman rol oynar ve bir takımın en azından biraz şans olmadan kupa kazanması nadirdir. Benzer şekilde, özellikle bir takım 10 yıldır ilk lig şampiyonluğunu kovalarken ve daha önce bu çizgiyi geçmemiş bir kadroya sahipse, neredeyse her zaman bir sallantı olur.

    Liverpool kalecisi Jennifer Falk, tüm öğleden sonra bir dizi etkileyici kurtarışla City'yi uzak tutmuştu; ancak 91. dakikada Rebecca Knaak'ın kaleye doğru yaptığı kafa vuruşu, Falk'ın kurtarabileceği kadar basit görünse de, bir şekilde İsveçli milli kaleciyi atlatarak ağlara gitti. Kutlamalardaki coşku da gösterdiği gibi, bu gol çok büyük bir öneme sahipti.

    Arsenal o noktadan sonra elindeki üç maçı kazanmış olsaydı, son gün West Ham'da yine de yapacak işleri olacaktı. Ancak yarı finalde yürek burkan bir şekilde sona eren zorlu Şampiyonlar Ligi macerasının hemen ardından, Gunners etkileyici galibiyet serisini sürdüremedi. Çarşamba gecesi Brighton'da 1-1 berabere kalınmasıyla gerilim sona erdi ve Man City, 2025-26 WSL şampiyonu oldu.

    Hak eden şampiyonlar

    Bu City takımı kusursuz değil. Miedema’nın son haftalarda kişisel nedenlerle kadroda yer almaması dikkat çekti; onun katkıları olmadan City’nin açıkça eskisi kadar iyi bir takım olmadığı ortada. Rakipler, savunmanın arka boşluklarından da yararlanılabileceğini fark etti; özellikle de sol bek pozisyonunda yaz transfer döneminde acil bir ihtiyaç olduğu ortada.

    Ayrıca, son haftalarda Shaw'ı çevreleyen spekülasyonlar da takıma yardımcı olmamıştır. Forvetin sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve Chelsea'den City'nin şu ana kadar karşılayamadığı devasa bir teklif aldı.

    Ancak City, bu sezon WSL'deki en iyi takım olmaya devam ediyor ve İngiltere şampiyonluğunu hak ediyor. Takımın sergilediği futbolun bir kısmı göz kamaştırıcıydı, hücumdaki bağlantılar mükemmel ve Jeglertz, göreve geldiği ilk yılında, oyuncuların çoğundan en iyi verimi alabilecek bir sistem kurdu.

    Bu yaz, City'nin beş yıl içinde sadece ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi nedeniyle, 2026-27 sezonunun daha da zor geçeceği öngörülürken, Jeglertz'in zayıf alanları güçlendirmek ve belirli pozisyonlarda kadro derinliğini artırmak için bolca zamanı olacak.

    Ancak şimdilik, elde ettikleri başarıların tadını çıkarabilirler. City, Lucy Bronze, Jill Scott ve Toni Duggan gibi isimlerin yer aldığı kadroyla kazandığı son şampiyonluktan bu yana geçen 10 yıl boyunca şampiyonluğa çok yaklaşmıştı. 2021'de iki puan farkla kaçırdıkları şampiyonluğun acısı ve 2024'te sadece gol farkıyla ilk ikinin ayrıldığı yıkımın ardından, City nihayet yeniden Kadınlar Süper Ligi şampiyonu oldu – ve ne kadar da hak eden bir şampiyon.

