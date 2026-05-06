Manchester City’nin 2016’dan bu yana kazandığı ilk WSL şampiyonluğunun iç yüzü: Andree Jeglertz’in takımı, 10 yıllık hayal kırıklığını nasıl aşarak Chelsea’yi tahtından indirdi?

Bu "neredeyse başardık" sezonlarından bazıları özellikle yürek burkan sonuçlarla sonuçlandı. Covid-19 salgını nedeniyle yarıda kesilen 2019-20 sezonunda, ligin askıya alındığı anda City aslında lider konumdaydı; ancak ligin sıralaması maç başına puan ortalamasına göre belirlenince, bir maç daha az oynamış olan ikinci sıradaki Chelsea, City'nin önüne geçti. Ertesi yıl, Emma Hayes'in Blues takımı, City'nin tüm sezon boyunca sadece bir kez yenilmesine rağmen iki puan farkla ikinci sırada bitirmesiyle yine City'yi geride bıraktı.

Ancak, bugün hala kulüpte bulunan 10 oyuncunun da dahil olduğu en son örnek, en yıkıcı olanıydı. İki maç kala şampiyonluk City'nin elindeydi. Chelsea'nin Liverpool'a 4-3 yenilmesinin ardından Hayes şampiyonluk yarışının bittiğini ilan etti ve Manchester ekibi, sekiz gol farkıyla ligin zirvesinde altı puanlık bir avantaj elde etti. Ancak, sezonun sondan bir önceki haftasında Arsenal'e karşı alınan dramatik mağlubiyet, Chelsea'nin üst üste beşinci şampiyonluğunun önünü açtı. Hayes'in takımı son üç maçını toplamda 15-0'lık skorla kazanarak gol farkıyla zirveyi ele geçirdi. Daha yakın olamazdı.

Bir an için, City taraftarları arasında bir kez daha şampiyonluğu kıl payı kaçıracakları korkusu yaşandı. Şubat ayı başlarında tarihi bir 11 puanlık fark yakalayan takım, son birkaç hafta içinde Arsenal'in tekrar yarışa dahil olması ihtimalini göz ardı edemedi. Ancak sonunda, bu kadar önemli bir avantaj sağlamanın meyvesini aldılar ve tüm sezon boyunca WSL'nin en göze çarpan takımı olarak, "Büyük Dörtlü"nün geri kalanıyla oynadıkları altı maçın dördünü kazanarak, City'nin ikinci kez İngiltere şampiyonu olmayı hak etmediğini iddia etmek zor.

Peki, tüm bu hayal kırıklıklarını nasıl geride bıraktılar? Kulüpteki ilk sezonunda Andree Jeglertz, Chelsea’nin altı sezon üst üste lig şampiyonluğu kazandığı olağanüstü serisini nasıl sonlandırdı? Ve en önemlisi, Man City on yıl sonra ilk WSL şampiyonluğunu nasıl kazandı?