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Manchester City’nin 106 milyon sterlinlik Elliot Anderson teklifi reddedilirken, Manchester United yarıştan çekildi; Nottingham Forest ise İngiltere rekoru kıran bir transfer ücreti talep ediyor
Forest, İngiliz rekoru niteliğindeki transfer ücreti için direniyor
The Athletic’e göre, Forest, Anderson’ın geleceği konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve City’den gelen ikinci büyük teklifi reddetti. Etihad Stadyumu’ndan gelen son teklif, 106 milyon sterlinlik garantili bir bedel içeriyordu ve ek ödemelerle birlikte toplam paketin bu rakamı çok aşması muhtemeldi.
Masadaki göz kamaştırıcı rakamlara rağmen, Forest'ın, anlaşma Birleşik Krallık'taki transfer rekorunu kırmadıkça satışı onaylamaya istekli olmadığı bildiriliyor. Şu anda bu rekor, geçen yaz Alexander Isak'ı Newcastle United'dan transfer etmek için 125 milyon sterlin ödeyen Liverpool'a ait. Forest, değerli oyuncusundan ayrılmayı düşünmeden önce bu rakamdan daha fazla garantili nakit talep ediyor.
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Kulübün transfer girişimi sert bir direnişle karşılaştı
City, orta sahasını yenilemek için Anderson’ı kilit bir hedef olarak belirledi, ancak bu konuda bir ilerleme kaydetme çabaları şu ana kadar sonuçsuz kaldı. Kulüp, City Ground’a transfer olduktan sonra popülaritesi hızla artan bu oyuncu için son tekliflerinin piyasa değerini adil bir şekilde yansıttığına inanıyor; ancak Forest yönetimi, 2024 yılında Newcastle’dan sadece 35 milyon sterline transfer ettikleri bu oyuncudan elde edecekleri kârı en üst düzeye çıkarmaya kararlı.
Bu durum, City'yi bir dönüm noktasına getirmiş durumda, çünkü kulüp 125 milyon sterlinin üzerindeki talebi karşılayan üçüncü bir teklifle geri dönüp dönmemeyi değerlendiriyor. Manchester kulübü böyle bir transferi gerçekleştirecek finansal güce sahip olsa da, yaz transfer dönemi kızışırken İngiltere milli takım oyuncusu için gereken yatırımın büyüklüğü, kulübün kararlılığını bile sınıyor.
Manchester United yarıştan çekildi
City araştırmalarını sürdürürken, yerel rakibi United'ın ilgisinin azaldığı bildiriliyor. Kırmızı Şeytanlar, bu haftanın başlarında Anderson'ın transferiyle sıkı bir şekilde anılıyordu; bazı haberlerde Old Trafford yönetiminin, City'yi geride bırakarak bu oyuncuyu kadroya katacağından emin olduğu belirtiliyordu. Ancak, hızla yükselen transfer bedeli, INEOS liderliğindeki transfer ekibinin durumunu değiştirdi.
United, transfer ücretinin 130 milyon sterline çıkmasına neden olabilecek, City ile "göz kamaştırıcı derecede pahalı" bir teklif savaşına girmek istemiyor. Michael Carrick'in kadrosunun birçok alanını güçlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, kulüp Anderson için gerekli fonların başka yerlere harcanmasının daha iyi olacağına karar verdi ve böylece City'nin Forest'ın değer biçimini karşılayabilmesi halinde önünü açmış oldu.
- Getty Images Sport
Kırmızı Şeytanlar için alternatif hedefler
Anderson'ın transferi artık imkansız gibi göründüğü için Manchester United, şimdiden diğer orta saha seçeneklerine yönelmeye başladı. Kulüp, Atalanta'dan Ederson'u transfer etmek üzere anlaşmaya vararak transfer piyasasında ilk adımını attı, ancak transfer döneminin kapanmasından önce orta sahasını güçlendirmek için yeni takviyeler arayışını sürdürüyor.
Carrington'da şu anda West Ham'dan Mateus Fernandes, Brighton'dan Carlos Baleba ve Bournemouth'tan Alex Scott dahil olmak üzere birçok Premier League oyuncusu değerlendiriliyor. Bu hedefler, Anderson'a kıyasla çok daha düşük bir mali yükü temsil ediyor ve United'ın bütçesini kadroya yaymasına olanak tanırken, City ise Forest'ın yıldızını kovalayan tek ağır siklet rakip olarak kalıyor.