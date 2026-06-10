The Athletic’e göre, Forest, Anderson’ın geleceği konusunda tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve City’den gelen ikinci büyük teklifi reddetti. Etihad Stadyumu’ndan gelen son teklif, 106 milyon sterlinlik garantili bir bedel içeriyordu ve ek ödemelerle birlikte toplam paketin bu rakamı çok aşması muhtemeldi.

Masadaki göz kamaştırıcı rakamlara rağmen, Forest'ın, anlaşma Birleşik Krallık'taki transfer rekorunu kırmadıkça satışı onaylamaya istekli olmadığı bildiriliyor. Şu anda bu rekor, geçen yaz Alexander Isak'ı Newcastle United'dan transfer etmek için 125 milyon sterlin ödeyen Liverpool'a ait. Forest, değerli oyuncusundan ayrılmayı düşünmeden önce bu rakamdan daha fazla garantili nakit talep ediyor.