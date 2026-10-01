AFP
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Manchester City muhbiri Rui Pinto, "tarihi" suçlu kararı sonrası Portekiz'de korunan tanık statüsünü kaybetti
Pinto için koruma geri çekildi
The Guardian'a göre Portekizli yetkililer, Pinto'nun korunan tanık statüsünü resmen kaldırdı. Football Leaks internet sitesini kuran 37 yaşındaki hacker, polise milyonlarca gizli dosyaya erişim izni vermesinin ardından 2020'de ilk olarak devlet koruma programına alınmıştı.
Geçen nisan ayında Lizbon'da Pinto'nun kaşının morarmasına neden olan fiziksel saldırıya rağmen, yerel polis güvenliğine yönelik mevcut tehdidi tartışmalı şekilde düşük olarak değerlendirdi. Yetkililerin, Portekiz vatandaşına sosyal medya kullanımını katı şekilde sınırlamasını ve aileyle etkileşimlerinde dikkatli olmasını tavsiye ettiği bildirildi.
Güvenliğin aniden geri çekilmesi, Premier League'in Manchester City'yi 114 mali suçlamadan suçlu bulmasının hemen ardından geldi. Pinto'nun 2018'de Der Spiegel ile paylaştığı ilk veri sızıntısı, Etihad kulübünün muhasebe uygulamalarına yönelik dokuz yıllık soruşturmanın temel tetikleyicisi oldu.
- AFP
City ve Infantino'yu sert sözlerle eleştirmek
City aleyhine salı günü çıkan dönüm noktası niteliğindeki kararın ardından Pinto, kulüp hiyerarşisine yönelik son derece sert bir değerlendirmeyi sosyal medyada paylaştı. Kararı, "İngiliz futbolu için tarihi bir karar" olarak nitelendirdi ve Etihad yöneticilerini neredeyse on yıl boyunca tam bir cezasızlıkla hareket etmekle suçladı.
"En başından beri kurallara, oyunu denetlemek ve düzenlemekten sorumlu kurumlara, rekabetin bütünlüğüne, diğer kulüplere ve her şeyden önemlisi taraftarlara karşı tam bir saygısızlık gösterdiler" Pinto, X'te yazdı. Değerlendirmesini, "Yıllar ve yıllar süren hile, yalan ve manipülasyonun sonunda sonuçları olacak" diyerek tamamladı.
Pinto ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da öfkeli bir çıkış yaptı ve yetkilinin UEFA genel sekreteri olarak önceki görev süresine atıfta bulundu. Infantino'nun 2014'te hem City'yi hem de Paris Saint-Germain'i ağır Avrupa yaptırımlarından korumak için uygun süreçleri aktif şekilde devre dışı bıraktığını iddia etti.
"UEFA genel sekreteri ve daha yakın dönemde FIFA başkanı olarak yaptıkları göz önüne alındığında, naçizane görüşümle sadece şunu söyleyebilirim: Gianni Infantino futbolun kanseri haline geldi ve oyunun geleceğinde yeri olmamalı" paylaşımını yaptı.
Football Leaks'in yankıları
Pinto, dünya futbolunda hâlâ son derece tartışmalı bir figür olmayı sürdürüyor. Geniş çaplı mali manipülasyonları ortaya çıkardığı için şeffaflık savunucuları tarafından yoğun biçimde övülse de, aynı zamanda sabıka kaydı da bulunuyor. Eylül 2023'te Portekiz'de, şantaja teşebbüs, yasa dışı veri erişimi ve yazışmaların gizliliğini ihlal suçlarından dört yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.
Onun ifşaları, sporun yerleşik düzenini sürekli sarsmaya devam etti. Manchester City, 2020'de Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men cezasını başarıyla kaldırmayı başarsa da, ülke içindeki incelemeden kurtulamadı.
Premier League ise nihayet bu hafta, İngiliz devinin 900 milyon £'dan fazla fonu göstermelik ticari sözleşmeler ve sahte muhasebe yoluyla gizlediğine hükmetti.
- Getty
İtiraz bekleniyor
Manchester City artık Premier League'in gündem yaratan kararına itiraz edebilmek için zamana karşı yarışıyor. Kulübün, suçlu kararlarına karşı resmi olarak itiraz başvurusunda bulunmak için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi var.
Bu arada Pinto, devlet koruması olmadan yeni gerçekliğine uyum sağlamak zorunda kalacak. Futbol dünyası City'ye verilmesi beklenen cezaların nihai olarak kesinleşmesini beklerken, muhbirin güvenliği kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmaya devam ediyor.
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