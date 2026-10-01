City aleyhine salı günü çıkan dönüm noktası niteliğindeki kararın ardından Pinto, kulüp hiyerarşisine yönelik son derece sert bir değerlendirmeyi sosyal medyada paylaştı. Kararı, "İngiliz futbolu için tarihi bir karar" olarak nitelendirdi ve Etihad yöneticilerini neredeyse on yıl boyunca tam bir cezasızlıkla hareket etmekle suçladı.

"En başından beri kurallara, oyunu denetlemek ve düzenlemekten sorumlu kurumlara, rekabetin bütünlüğüne, diğer kulüplere ve her şeyden önemlisi taraftarlara karşı tam bir saygısızlık gösterdiler" Pinto, X'te yazdı. Değerlendirmesini, "Yıllar ve yıllar süren hile, yalan ve manipülasyonun sonunda sonuçları olacak" diyerek tamamladı.

Pinto ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da öfkeli bir çıkış yaptı ve yetkilinin UEFA genel sekreteri olarak önceki görev süresine atıfta bulundu. Infantino'nun 2014'te hem City'yi hem de Paris Saint-Germain'i ağır Avrupa yaptırımlarından korumak için uygun süreçleri aktif şekilde devre dışı bıraktığını iddia etti.

"UEFA genel sekreteri ve daha yakın dönemde FIFA başkanı olarak yaptıkları göz önüne alındığında, naçizane görüşümle sadece şunu söyleyebilirim: Gianni Infantino futbolun kanseri haline geldi ve oyunun geleceğinde yeri olmamalı" paylaşımını yaptı.



