Getty Images Sport
Çeviri:
Manchester City mücadeleye hazır! Ferran Soriano, kulüp olası puan silme, para cezası veya ligden ihraçla karşı karşıyayken Premier League kararına itiraz edeceklerini söyledi
Soriano, Avrupa'daki rakiplerine meydan okuyan bir uyarıda bulundu
Manchester City’nin iddia edilen mali usulsüzlükleri etrafında dönen yüksek riskli süreç, bu hafta kulübün CEO’su Soriano’nun Avrupa futbolunun elit güç isimlerinin bir araya geldiği toplantıda proaktif bir tavır almasıyla yeni bir zirveye ulaştı.
Sky Sports’a göre Kopenhag’da European Football Clubs kuruluşunun yönetim kurulu toplantısında konuşan Soriano, kulübün iş yapış biçimine yönelik devam eden soruşturma konusunda mevkidaşlarına tam anlamıyla meydan okuyan bir mesaj verdi. City CEO’su, zarar verici haberler karşısında geri adım atmak yerine bu platformu, son şampiyonun İngiliz futbol yönetiminin çehresini önümüzdeki yıllarda yeniden şekillendirebilecek uzun soluklu bir hukuki mücadeleye hazırlandığını göstermek için kullandı.
Soriano, salonun dışında medyadan gelen soruları yanıtsız bıraksa da kulüp içindeki mesajlarının net ve tavizsiz olduğu aktarıldı. İddialara göre, kulübe yönelik suçlamaların sekiz yıldır kamuoyunun gündeminde olduğunu vurguladı ve bunun çözümünün hâlâ uzak bir ihtimal olduğunu ima etti. Bu iç bilgilendirme, Premier League’in 2023’te yönelttiği 115 suçlamaya ilişkin bağımsız bir kurulun nihayet karara vardığına dair yaygın haberlerin ardından kritik bir dönemeçte geldi.
- Getty
Khaldoon Al Mubarak, taraftarlara mektubunda masumiyetini yeniden vurguladı
Soriano'nun Danimarka'da ortaya koyduğu meydan okuyan ton, Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak'ın kamuoyundaki duruşuyla örtüşüyor. Kulübün taraftarlarına doğrudan bir mesaj veren Al Mubarak, Etihad ekibinin sonunda tüm suçlamalardan aklanacağına dair tam güvenini dile getirdi.
Al Mubarak şunları söyledi: "Premier League sürecinin tamamlanmasına daha uzun bir yol var ve kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ve kararlılığımız, bunun başladığı zamanki kadar güçlü. Neden pozisyonumuz konusunda bu kadar emin hissettiğimizi anlamanıza yardımcı olmak için sizinle paylaşabilmeyi çok istediğim çok şey var. Ancak hukuki sürecin katı gizliliği ve buna saygı gösterme konusundaki kararlılığımız, bunu şu anda yapamayacağım anlamına geliyor. Bu mektup bile uygun olduğundan emin olmak için birkaç hukuki kontrolden geçti."
Karar ve Yaklaşan Temyiz
Cuma gününden bu yana, Manchester City'nin suçlamaların büyük çoğunluğundan suçlu bulunduğuna dair haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte bu dava manşetleri domine etti. İhlaller esas olarak, şişirilmiş sponsorluk gelirleri iddiaları ve birkaç sezon boyunca Premier League'e doğru mali bilgi sunulmamasına ilişkin suçlamalarla bağlantılı.
Premier League, spesifik bulgular hakkında yorum yapmasa da Manchester City herhangi bir yanlış yaptığını reddetmeyi sürdürüyor ve tutumunu destekleyecek kanıtlara sahip olduğunu belirtiyor. Manchester City sözcüsünün söylediği gibi: "Premier League süreci hâlâ devam ediyor, tamamlanması gereken önemli unsurlar var ve süreç sıkı gizlilik kurallarına tabi." Kulüp ayrıca tutumunun Şubat 2023'teki açıklamasıyla tutarlı olmaya devam ettiğini ve sekiz yıllık dava boyunca hukuki sürece saygı gösterdiğini yineledi.
- Getty Images
Premier League kulüpleri, tazminat konusunda hukuki netlik arıyor
Bu durum, Premier League içinde ciddi bir ayrılık yarattı; birçok rakip kulüp şimdi kendi hukuki seçeneklerini değerlendiriyor. City temyiz başvurusuna hazırlanırken, ligdeki diğer takımların da City'nin mali düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği dönem için tazminat alma hakkına sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla uzman hukuk danışmanlığı aldığı bildiriliyor.
Rakip kulüplerin argümanı, City'nin kuralları ihlal ederek dolaştığı yönündeki iddiaların kendisine haksız bir sportif avantaj sağladığı ve bunun da diğer kulüplerin şampiyonluklar, Avrupa kupalarına katılım hakkı ile buna bağlı ödül paraları ve yayın gelirlerini kaybetmesine yol açmış olabileceği düşüncesine dayanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun