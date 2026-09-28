Manchester City’nin iddia edilen mali usulsüzlükleri etrafında dönen yüksek riskli süreç, bu hafta kulübün CEO’su Soriano’nun Avrupa futbolunun elit güç isimlerinin bir araya geldiği toplantıda proaktif bir tavır almasıyla yeni bir zirveye ulaştı.

Sky Sports’a göre Kopenhag’da European Football Clubs kuruluşunun yönetim kurulu toplantısında konuşan Soriano, kulübün iş yapış biçimine yönelik devam eden soruşturma konusunda mevkidaşlarına tam anlamıyla meydan okuyan bir mesaj verdi. City CEO’su, zarar verici haberler karşısında geri adım atmak yerine bu platformu, son şampiyonun İngiliz futbol yönetiminin çehresini önümüzdeki yıllarda yeniden şekillendirebilecek uzun soluklu bir hukuki mücadeleye hazırlandığını göstermek için kullandı.

Soriano, salonun dışında medyadan gelen soruları yanıtsız bıraksa da kulüp içindeki mesajlarının net ve tavizsiz olduğu aktarıldı. İddialara göre, kulübe yönelik suçlamaların sekiz yıldır kamuoyunun gündeminde olduğunu vurguladı ve bunun çözümünün hâlâ uzak bir ihtimal olduğunu ima etti. Bu iç bilgilendirme, Premier League’in 2023’te yönelttiği 115 suçlamaya ilişkin bağımsız bir kurulun nihayet karara vardığına dair yaygın haberlerin ardından kritik bir dönemeçte geldi.



