Manchester City, Manchester United'ın önünde Elliot Anderson transfer yarışında 'lider konumda'

Sky Sports'a göre, Manchester City bu yaz Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı kadrosuna katma konusunda en önde giden takım. 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birçok büyük kulüp arasında yer alan City'nin yanı sıra, Manchester United ve Arsenal'in de bu oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Ancak genel kanı, İngiltere milli takım oyuncusunun Etihad Stadyumu'na transfer olacağı yönünde. Anderson, Temmuz 2024'te Newcastle United'dan City Ground'a 35 milyon sterlinlik transferiyle birlikte değerini önemli ölçüde artırdı ve birinci ligin en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.