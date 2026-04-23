Manchester City, Manchester United'ın önünde Elliot Anderson transfer yarışında 'lider konumda'
Etihad yönetimi orta saha takviyesini hedefliyor
Sky Sports'a göre, Manchester City bu yaz Nottingham Forest'ın orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı kadrosuna katma konusunda en önde giden takım. 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen birçok büyük kulüp arasında yer alan City'nin yanı sıra, Manchester United ve Arsenal'in de bu oyuncuya yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Ancak genel kanı, İngiltere milli takım oyuncusunun Etihad Stadyumu'na transfer olacağı yönünde. Anderson, Temmuz 2024'te Newcastle United'dan City Ground'a 35 milyon sterlinlik transferiyle birlikte değerini önemli ölçüde artırdı ve birinci ligin en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi.
Pep Guardiola yönetiminde orta sahanın evrimi
Anderson'a olan ilgi, City'nin orta sahasının bir dönüşüm sürecinde olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Bernardo Silva'nın Haziran ayında sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacağı zaten kesinleşmiş durumda; Mateo Kovacic ve Nico Gonzalez'in uzun vadeli geleceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Ayrıca Real Madrid, Rodri'ye olan ilgisini sürdürüyor; ancak City, İspanyol oyuncunun yeni bir sözleşme imzalamasını şiddetle istiyor.
Oyun stili açısından Anderson, Rodri'yi tamamlayabilecek veya onunla rotasyon yapabilecek niteliklere sahip. İspanyol oyuncu baskı altında pas dağıtımıyla ünlüyken, Anderson ise etkili bir top kapma ve top taşıma yeteneği sergiledi. Geçen sezon ligde 270 top kapma ile ligin en yüksek rakamına ulaşan Anderson, İspanyol oyuncunun (106) iki katından fazlasını elde ederek Guardiola'nın orta sahasında sıklıkla aradığı fiziksel özellikleri sergiledi.
Yetenek arayışını genişletmek
Sky Sports’un haberine göre, Anderson öncelikli hedef olsa da City, sahanın diğer bölgelerinde de aktif bir şekilde hareket ediyor. Kulüp, RB Leipzig’in genç kanat oyuncusu Yan Diomande’yi yakından takip ediyor; bu oyuncunun Liverpool ve Bayern Münih’in de radarında olduğu bildiriliyor. Ayrıca, bu sezon 31 maçta 11 gol atan Bournemouth forveti Eli Junior Kroupi de kulübün radarında.
Transfer çalışmalarının savunma hattını da hedef alması bekleniyor. Feyenoord'un genç savunma oyuncusu Givairo Read, sağ bek pozisyonu için potansiyel bir transfer olarak görülüyor.
İngiltere'nin gelecek vaat eden oyuncuları ve piyasa değeri
Olası bir transferin zamanlaması, özellikle de transferin yaklaşan Dünya Kupası öncesinde mi yoksa sonrasında mı sonuçlandırılacağı konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Anderson’ın turnuva süresince Thomas Tuchel’in İngiltere milli takımında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor; bu durum, oyuncunun piyasa değerini daha da artırabilir.
Anderson'ın Nottingham Forest ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor ve kulübün önemli bir transfer ücreti talep etmesi bekleniyor. Anderson, Adam Wharton, Sandro Tonali ve Carlos Baleba gibi isimlerin de yer aldığı, bu yaz transfer olabilecek seçkin orta saha oyuncuları arasında gösteriliyor.